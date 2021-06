Lisa Skogeng (24) danket ut gutta

Da TV 2 traff 24-åringen fra Bergen i januar var hun akkurat ferdig med en rekke knallharde fysiske og psykiske tester. Den gang fortalte hun at drømmen var å bli brannkonstabel, men at konkurransen var beintøff.

Nå er utvelgelsen gjort, og hun er en av ti som er i gang med opplæringen som brannaspirant.

– Trenger ikke være supermann

– Det er veldig kjekt at to av ti som klarte det er kvinner. Det viser at man ikke være supermann for å komme inn, sier Lisa Skogeng.

De siste fem årene har kvinneandelen som fulltidsansatt brannkonstabel her i landet økt fra to til tre prosent. Nå ønsker brannvesenet å få andelen opp.

TRENING: Brannaspiranter under opplæring. Foto: Joachim Storvik / TV 2

– Hele brann-Norge har en stor jobb med å øke andelen kvinner i yrket. Det er altfor lavt i dag, sier Frode Bødker, varabrannsjef i Bergen,

Trener i kraftig strøm

Vi treffer de nye aspirantene mens de øver på overflateredning i Bergen. Det innebærer å bli komfortabel med kraftig strøm og være i stand til å redde personer som faller på sjøen.

– Det var en skikkelig utfordring. Jeg har vært svømmer, men da er jeg vant til at vannet er helt stille, sier Lisa Skogeng.

Fire uker mer grunntrening

TRENGER KVINNER. Bare tre prosent av landets ansatte brannkonstabler er kvinner. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Sammen med de andre aspirantene øver de på å manøvrere i kraftig strøm og redde hverandre, med og uten liner. Neste treningsoppgave blir røykdykking. Etter fire uker med trening blir aspirantene plassert på forskjellige brannstasjoner.

– Det er ingen hemmelighet at gutter har mer grunnstyrke, men da får vi bare trene mer for å holde nivået. Jeg tror vi skal klare å gjøre den samme jobben som guttene, sier 24-åringen.

Hun får full støtte fra sin nye sjef.

– Alle her er i god fysisk form. Vi ser etter mye mer enn muskler når vi ansetter brannkonstabler. Våre folk må også være praktiske og løse oppgaver fort.

For å i hele tatt bli vurdert som brannaspirant må man oppnå 24 poeng i brannvesenets eget poengsystem. Relevant fagbrev gir 15 poeng. Fullført videregående skole gir 10 poeng og tre års høyskole gir ytterlige fem poeng.

I tillegg får man poeng for blant annet røykdykkerkurs og førstehjelpskurs. Man kan også få poeng for arbeidspraksis i brannvesenet.