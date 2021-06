Hjemmelaget fiskesuppe

Fiskesuppe laget med god fiskekraft er det beste, men ikke alltid vi har fiskekraft tilgjengelig.

Dette er en hverdagsfiskesuppe, som alle kan lage ut fra de råvarene du har på kjøkkenet. Best er det med fersk fisk, men frossen kan brukes. Tin kjøleskap, del i biter og la trekke i suppen som beskrevet. Trekketiden er avhengig av størrelsen på fiskebitene, jeg liker store gode biter av fisk i suppen.

Tips: Jeg kokte også litt kraft på avskjær fra grønnsaker og tilsatte fiskebuljongterningen i grønnsakskraften.

Tips: Tynne strimler av rå fisk kan legges i dyp tallerken og varm suppe helles over. Eller suppen kan serveres som en ren grønnsaksuppe .

Fiskesuppe med smak av karri

Dette trenger du:

2 finhakket sjalottløk

½ finsnittet purre (1-2 dl)

3 gulrøtter i tynne staver

2-3 skiver sellerirot i tynne staver

2 ss flytende Melange*

1 ts karri (valgfritt)

2 ss hvetemel (for glutenfri jevn suppen helt til slutt med 3-4 ts maisennamel rørt ut i litt av melken)

7 dl melk, eventuelt 5 dl melk og 2 dl matfløte (erstatt eventuelt med litt grønnsakskraft, se tips)

1 fiskebuljongterning (se tips)

Ca. 500 g skinn og benfri torsk i biter (eller den fisken du ønsker å bruke, fiskeboller i store biter kan også legges i suppen)

Smak til med sitron, salt og pepper og eventuelt litt mer karri hvis du ønsker der

Eventuelt rensede reker

Slik gjør du:

Rens og finhakk sjalottløk, rens og finsnitt purre, skjær gulrøtter og sellerirot i tynne staver.

Surr løken i smør til flytende Melange til løken er blank, tilsett karri. Dryss over hvetemel og rør godt sammen. Spe med melk/fløte/kraft litt etter litt og rør godt til en glatt fyldig suppe. Tilsett eventuelt en fiskebuljongterning, kok opp under omrøring. Tilsett grønnsakene og la koke/trekke i sausen i ca. 5 minutter. Tilsett fisken i biter, kok opp, senk temperaturen og la fiske trekker 3-4 minutter avhengig av tykkelsen på fiskebitene. Smakt til med sitron, salt og pepper. Server med et godt dryss finhakket dill og rensede reker.

Focaccia

Oppskriften er tilpasset en liten langpanne/form ca. 20x30 cm eller en rund form ca. 28 cm.

Tips: Deigen kan lages med kaldt vann og 1 ts tørrgjær og heves i 8-10 timer før den stekes, dekk bakebollen med plast. Med lunkent vann er hevetiden ca. 40-50 minutter.

Dette trenger du:

5 dl lunkent vann

3 ts tørrgjær (eventuelt 1 ts tørrgjær ved kaldheving)

½ dl + 2 ss olivenolje

1 ts salt

1 ts honning (kan sløyfes)

Ca. 1,1 l hvetemel, eventuelt blandet med grovt mel/fibramel

Slik gjør du:

Løs gjæren opp i lunkent vann. Tørrgjær tilsettes sammen med hvetemelet. Tilsett ½ dl olje, salt og honning. Elt inn hvetemel til du får en litt klissete deig. Tilsett 2 ss med olje helt mot slutten, elt lett sammen slik at oljen smører seg rundt deigen. Dekk bollen med plastfilm og sett til heving 40-50 minutter. Fordel deigen over i en godt smurt liten langpanne eller rund form, bakepapir kan eventuelt legges i bunnen (gjør det lettere å ta ut den ferdig stekte focacciaen). Smør litt olje på hendene og klapp ut deigen til den dekker formen. La deigen etterheve under plast 30-40 minutter. Før steking, lag små hull i brødet, dryss med litt flaksalt og ringle over litt olivenolje.

Stek på nederste i rille i varm stekeovn 180 grader i 40-45 minutter på nederste rille. Steketid er avhengig av tykkelsen på focacciaen.

*I samarbeid med produktplassering