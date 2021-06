Hockeygutta ankom Gardermoen: – Det sitter noen nisser på toppen og lager disse reglene

Frustrasjonen har vært stor i ishockey-landslaget etter at det ble klart at de ikke får fritak fra regelen om karantenehotell når de kommer tilbake til Norge.

Mandag avsluttet Norge VM med 3-1-seier over Kasakhstan, men til tross for en god avslutning var det likevel frustrasjonen over at de må på karantenehotell som preget laget. Hvor lenge de må på karantenehotell vet de ikke.

I en pressemelding mandag kveld opplyser kulturminister Abid Raja (V) at det ikke blir aktuelt å innvilge flere søknader om karantene-tilpasning i denne omgang.

Tirsdag landet ishockey-landslaget på Gardermoen, og det var en frustrert gjeng som møtte pressen.

– Det er jo egentlig deilig å lande i Norge, men nå blir det jo fullstendig kaos, så vi får se hvordan det blir, sier Martin Røymark til TV 2.

– Det har vært frustrerende. Det er helt latterlig hvilke regler som blir stilt. Vi blir kastet på huet og ræva ut av landet før VM. Vi fikk ikke lov til å trene sammen. Vi har vært tre uker i Danmark i boble, så i VM. Vi har ikke møtt ett annet menneske, og blitt testet annenhver dag, så sitter det noen nisser på toppen og lager sånne regler. Jeg har ikke ord for hvor latterlig det er, fortsetter han.

Han etterlyser hjelp fra idrettspresident Berit Kjøll.

– Hvor er Abid Raja? Hvor er Berit Kjøll? Hun er kanskje ikke den som bestemmer, men hun står ikke og prater for oss. Det er latterlig hele greia, mener Røymark.

– Det er urettferdig

Fotballandslaget på sin side, har fått unntak fra regelen om karantenehotell. Det får Vålerenga-spilleren til å reagere.

– Det er urettferdig. Jeg setter oss ikke opp mot fotballen, for jeg synes det er helt riktig at de slipper, men at de gjør forskjell klarer jeg ikke å skjønne.

Han setter pris på støtten de har fått fra Ståle Solbakken.

– Jeg liker Ståle Solbakken, og det er helt riktig som han sier. Man skal ikke sette idretter mot hverandre. Men nå er hele dette regelgreiene på et så latterlig nivå at det er vanskelig å ta det seriøst.

Røymark ser ikke så alt for mørkt på dagene som kommer, men føler med de andre på laget.

– Jeg tar det litt som det kommer, men her har folk som har barn og unger som ikke har sett ungene sine på mange uker. De ofrer masse, og stiller opp for landet sitt, så kommer de hjem og settes i en mye verre situasjon. Vi har ikke møtt et annet menneske på mange uker, så det henger ikke på greip.

– Vi har blitt pissa på av regjeringen

Heller ikke Tommy Kristiansen var spesielt lykkelig da han landet på norsk jord tirsdag.

RASER: Tommy Kristiansen raser mot regjeringen.

– Nei, det skulle jo vært en gledens dag, der vi kunne dratt hjem til familie og vært med dem. Vi vet at vi er negative, og har levd i en boble, men i stedet sendes vi til et karantenehotell hvor det kanskje er folk som er smittet. Det blir jo en risiko for at vi også kan bli smittet, så det er en sur dag, sier Kristiansen.

Kristiansen ble far 14 dager før avreise til VM.

– Jeg ble opplært til at jeg skulle gi alt for landet mitt, og representere Norge i et VM, men det blir ikke satt pris på dessverre. I stedet føler vi at vi blir pissa på. I alle fall når fotballandslaget får unntak. Akkurat nå føler jeg rett og slett at vi har blitt pissa på av regjeringen.

– Samboeren har gledet seg til den dagen her lenge, og hun skulle få litt avlastning, og endelig skulle ungen få møte faren sin, men dessverre må vi vente med det nå, sier Oilers-spilleren.

– Det er ufattelig

Landslagssjef Petter Thoresen er heller ikke spesielt imponert over avgjørelsen om at landslaget nå må på karantenehotell.

– Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor strengt vi har levd de siste tjue dagene, så det er ufattelig at vi må inn sammen med en haug med andre som har vært på ferie og flydd vilt rundt i forskjellige byer. Det er vel mer fare der enn det vi holder på med, sier Thoresen.

Han synes ikke noe om forskjellsbehandlingen fra myndighetene.

– Jeg er oppvokst med at det skal være likhet for loven, så det synes jeg ikke noe om.