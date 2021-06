Solbakken støtter hockeygutta: –Ynkelig at vi ikke greier å legge til rette

Regjeringen og idretten har jevnlig vært på kollisjonskurs gjennom pandemien, og nå koker det også i toppidretten.

For etter at fotballandslaget fikk det nødvendige karantenehotellunntaket sist uke, slik at de Ståle Solbakken fikk ta med seg sju hjemlige Eliteserien-spillere til privatkampene mot Hellas og Luxembourg, føler flere andre idretter seg forskjellsbehandlet av norske myndigheter:

Ishockeylandslaget må på karantenehotell etter å ha levd i en boble under hockey-VM i Latvia i flere uker

Flere av håndballjentene til Vipers Kristiansand, som mandag returnerte til Norge etter å ha vunnet Champions League, måtte på karantenehotell.

Det norske profflaget i sykling, Uno-X, må på karantenehotell når de returnerer fra ritt i Slovenia i juni. Dermed får ingen av rytterne deltatt i NM.

Solbakken: – Handler om respekt

Når TV 2 begynner å spørre Ståle Solbakken om hva han synes om at hockeylandslaget må på karantenehotell etter VM, avbryter han før spørsmålet er ferdigstilt.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det er noen av de herligste utøverne som er ute og representerer landet sitt, sier han.

Samtidig er Solbakken svært opptatt av idretten må stå samlet og ikke gå løs på hverandre.

– Her er det ikke håndball, hockey, fotball og ski mot hverandre. Vi er én, og vi er sammen om å representere Norge. Vi skal ikke noen særbehandling eller noe annet enn at vi skal få lov til å gjøre jobben vår. Vi har alle vært i så strenge kohorter, og da må man legge til rette når vi kommer hjem så det ikke føles som en straff.

AVSLUTTET MED STIL: Norge slo Kasakhstan 3-1 i sin siste kamp i hockey-VM i går kveld. I dag ankommer spillerne hjemlandet - og må rett på karantenehotell. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

– Jeg har den største sympati for hockeygutta. De har levert fantastiske resultater med tre seiere, og dette er også spillere som ikke har de samme økonomiske fordelene i hverdagen. Mange av dem spiller i Norge, og gjør alt for landet sitt. Jeg synes det er litt ynkelig at vi ikke greier å legge til rette. For den gjengen her er vant med å leve i et strengt regime, de vet hva de skal gjøre. Det handler om respekt for utøverne, sier Solbakken.

– Hvem mener du har skylda for dette?

– Dette er jo et samspill mellom regjering og helsemyndigheter. Dette må de kunne klare. Jeg føler litt avmakt. Hvis vi mener at vi skal være en idrettsnasjon, handler det om å legge ting til rette for dem som lever i den strengste kohorten hele året, sier Solbakken.

Raser mot forskjellsbehandling

Sykkelsjefen hos Uno-X, Jens Haugland, stiller seg hoderystende til hvordan myndighetene håndterer og forskjellsbehandler toppidretten.

Per nå er det kun utøvere som er aktuelle for OL og Paralympics i Tokyo i august, samt landslagsspillere i fotball på herre- og kvinnesiden som har fått det nødvendige unntaket.

– Dette er ikke idretten verdig, og det er svakt politisk håndverk. Argumentasjonen til regjeringen går på at dette handler om en helhetlig vurdering og den generelle smittesituasjonen. Det synes jeg blir politisk kvakksalveri. Vi er i en lukket boble når vi sykler i Sveits og Slovenia, ishockey har vært i en fullstendig lukket boble i Riga, og fotballandslaget er sannsynligvis også det i Spania. Da synes jeg det er vanskelig å forstå at man forskjellsbehandler med tanke på karantenereglene inn i landet, sier han.

MÅ DROPPE NM: Uno-X skal sykle ritt i Sveits og Slovenia, og ville deltatt i VM om de fikk samme karanteneunntak som OL/para-utøvere og fotballandslaget. Men det får de ikke. Foto: Geir Olsen

– Har særforbundene gjort nok?

– Med sine ressurser gjør de så godt de kan. Jeg håper og tror at de kanskje har den naive forventningen og tiltroen til at idretten behandles likt, uavhengig av hvilken idrett du driver med. Men det er ikke realiteten, sier han.

Raja i diskusjon med hockeyprofiler

Kulturdepartementet sendte mandag kveld ut en pressemelding der de bekrefter at ingen andre idretter får de samme unntakene som OL/para-utøvere og fotballandslaget.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja havnet også i diskusjon med flere hockeyprofiler på Twitter tirsdag morgen.

ENGASJERER SEG: Mats Zuccarello går ut mot regjeringen på Twitter. Foto: David Becker

«Når du endelig trur du skal få se datteren din igjen i løpet av morgendagen, som du reiste fra 14 dager gammel for å representert landet ditt i VM og samtidig har levd i isolasjon....Så kommer beskjeden om karantenehotell ved ankomst. Takk», skriver landslagsspiller Tommy Kristiansen på Twitter.

Raja svarte kort tid etterpå:

«Og det skjønner jeg svært godt. Jeg skulle så gjerne sett det ikke var slik. Vi er i en koronasituasjon, og regjeringens har sammen besluttet at det ikke gis flere unntak nå før vi er i trinn 3, som er om ca. 3 uker. Det er ikke ønskelig for noen at vi er i denne situasjonen!", skriver statsråden.

VM-spiller Mats Rosseli Olsen uttrykte også skuffelse og frustrasjon mandag kveld. Han fikk raskt støtte av NHL-stjernen Mats Zuccarello.

«Jaja blø for landet så rett hjem på karantenehotell. Skulle satsa på fotball rossi», skrev Minnesota Wild-proffen.

Zuccarello har også fått svar av kulturministeren.

«Takk for alt dere har blødd for Norge. Det å ikke gi flere unntak nå, er ikke idrettspolitisk begrunnet, eller at noen idretter er bedre enn andre! Det er begrunnet i koronasituasjon, og er regjeringen helhetlige samlede beslutning om å ikke myke opp mer før om 3 uker i trinn 3», skriver Raja.