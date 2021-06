Politiet ser rødt etter denne YouTube-videoen: – En kjempetabbe

YouTube-stjernen ble forrige uke arrestert etter at han lastet opp en video på den populære kanalen sin, GAURAVZONE.

Sharma har fire millioner abonnenter.

I videoen, som han har slettet etter all kritikken i sosiale medier og fra dyrerettighetsorganisasjonen People for Animals (PFA), ser man hvordan hunden hans blir festet til heliumballonger og stiger til værs.

FÅR HARD MEDFART: Gaurav Sharma sammen med hunden sin, Dollar. Foto: Gaurav Sharma

Et par sekunder etter at Sharma har festet ballongene på hunden, som er en pomeranian som heter Dollar, fanger noen i tredje etasje i en leilighetsbygning den.

I et annet klipp blir Dollar sendt flyvende rundt i en park, med ballongene festet til kroppen.

PFA anmeldte Sharma etter stuntet, og politiet har nå siktet ham for dyremishandling.

Visekommisjonær Atul Kumar Thakur i Sør-Dehli-politiet bekrefter overfor Hindustan Times at Sharma ble arrestert etter stuntet, og sier at han ble løslatt mot kausjon onsdag forrige uke.

Nulltoleranse for dyremishandling

Sør-Dehli politiet har lagt ut et bilde fra arrestasjonen på Twitter, og skriver at de har nulltoleranse for dyremishandling:

Taking High to a New Low!#ZeroTolerance for Cruelty towards Animals



Video Blogger/Youtuber arrested after registration of case for exhibiting abominable behaviour towards his pet dog#BeKindToAnimals#AnimalLivesMatter#CompassionForAnimals#DelhiPolice pic.twitter.com/XoakxCatNq — DCP South Delhi (@DCPSouthDelhi) May 27, 2021

Legger seg flat

Etter at han ble løslatt, sendte Gaurav Sharma en livestream på YouTube og beklaget.

– Til de som er sinte på meg: Jeg beklager med foldede hender. Jeg skjønner at dette var en kjempetabbe, sier han.

Han forklarer at han tok alle forholdsregler før han sendte Dollar til værs, og sier at han ble påvirket av andre på YouTube som har utført lignende stunts.

Han understreker at han elsker dyr og sier at han behandler Dollar som et barn.

– Knytet sammen beina til ei due

PFA mener at en beklagelse ikke er nok.

– Det er som å si at du har drept noen, men du har sagt unnskyld så da er det greit. Hunden kunne ha fått hjerteinfarkt, han kunne ha dødd hvis ballongene sprakk, sier Gaurav Gupta i PFA til ThePrint.

Han sier at dette ikke er den første gangen YouTube-stjernen har mishandlet dyr.

– Vi har noen andre videoer som viser dyremishandling. Han har slettet de videoene, men vi har fått dem tildelt. I en av videoene, for eksempel, knyter han beina til ei due og plasserer den i et svømmebasseng, og så setter han hunden sin på duen, sier han, og forteller at PFA kommer til å anmelde dette også.