Kaare (50) ble sendt på karantenehotell – etter fire dager fikk han kontrabeskjed

Kaare Skard (50) hadde vært på jobbreise i Portugal da han ble sendt rett på karantenehotell. Etter fire dager fikk han beskjed om at det var gjort en feil, og at han fikk reise hjem.

Kaare Skard dro på en jobbreise til Portugal i den tro at han skulle få reise hjem til familien da han kom hjem. Da han landet på Oslo lufthavn, fikk han derimot beskjed om at han måtte på karantenehotell i ti dager.

TRIVDES: Skard hadde ingenting å klage på med karantenehotellet. Foto: Privat

– Da jeg stod i grensekontrollen, fikk jeg beskjed om at jeg skulle rett på karantenehotell, sier han til TV 2.

Skard har tidligere jobbet for TV 2, men var i Portugal i forbindelse med et filmoppdrag for Discovery. Det kom overraskende på Skard at han ikke fikk reise rett hjem.

Endret regelverket dagen før

Dagen før han landet på Gardemoen ble regelverket endret, slik at også mellomlandinger kunne føre til at man måtte på karantenehotell.

– Det at jeg hadde mellomlandet i Paris og gått fra den ene gaten til den andre var nok til at jeg hadde vært i Frankrike, som da er rødt.

Skard fikk derfor beskjed av grensepolitiet om at han måtte ti dager på hotellet, men da han fredag skulle sjekke inn, fikk han en annen beskjed fra representanter fra kommunen.

– Jeg fikk da beskjed om at jeg kunne sjekke meg på mandag, også kunne jeg reise hjem på tirsdag, sier han.

Ble satt der ved en feil

Mandagen gikk Skard ned i resepsjonen, og tenkte å prøve sin sak en gang til. Da ble det klart at Skard ikke hadde trengt å være på karantenehotell i det hele tatt.

Han fikk beskjed om at på grunn av mange regelendringer og at grensepolitiet ikke alltid var oppdatert, ble det gjort feil.

– Inntrykket er at det er en veldig uoversiktlig situasjon, og at alle instanser ikke har like god kjennskap til regelverket.

Forsøker å ikke endre reglene så ofte

Lars Jakob Hiim, statssekretær ved Justisdepartementet (H), mener de hyppige regelskiftene kan ha skyld i at slike feil blir gjort.

STATSSEKRETÆR: Lars Jakob Hiim, justisdepartementet (H). Foto: Torbjørn Tandberg

– Selvfølgelig skjer det noen feilvurderinger underveis - særlig når det er endringer.

Hiim påpeker at de nå forsøker å ikke endre på reglene så ofte, men at det på torsdag ble gjort en større endring.

– Nå har vi gått fra et system hvor man har hatt karantene for alle, med unntak av noen jobbreiser, til et system som handler om smittesituasjonen der du kommer fra, påpeker han.