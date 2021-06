Gruppe A: – I den lagdelen står ikke Italia tilbake for noen i EM

Se 1. episode av EM-feber i videovinduet øverst!

Italia er den store favoritten i gruppe A, men bak dem blir det full krig om de siste plassene som gir avansement.

Lagene:

Italia

Sveits

Tyrkia

Wales

Italia:

Gli Azzurri (De Blå) har en betraktelig stoltere VM-historie enn EM-historie. Italienerne har tatt fire VM-gull, mens det kun har blitt ett EM-gull (1968).

Etter VM-gullet i 2006 har Italia gått igjennom flere brutale generasjonsskifter. I 2012 tok de et sensasjonelt sølv etter at Mario Balotelli hadde ødelagt Tyskland i semifinalen. I EM 2016 måtte blåtrøyene reise hjem etter kvartfinalene. Nedturen fortsatte da de ikke klarte å kvalifisere seg til VM i 2018.

Etter fadesen har Roberto Mancini virkelig fått i gang maskinen igjen. 25 kamper uten tap og kun et innsluppet mål på de siste åtte kampene gir Italias befolkning håp.

HELTER: Fabio Cannavaro og Italias 2006-lag spilte seg inn i historiebøkene. Etter dette har aldri italienerne klart å leve opp til den gyldne generasjonen. Foto: Luca Bruno

Nå tror TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller at Italia er sultne og revansjelystne. Det lover godt for et krevende publikum, som får oppleve Italia på hjemmebane (Stadio Olimpico) i alle deres gruppespill-kamper.

– Siden VM-triumfen i 2006 har mye gått galt Italia. Den gylne generasjonen er borte og de nye spillerne har ikke levert. I 2016 gjorde de det for så vidt bra under Antonio Conte, men i 2018 var de ikke engang med i VM. Nå har de gode muligheter ledet av Roberto Mancini. Det er en ny generasjon som virkelig ligner på noe. Ciro Immobile scorer mye mål. Han var mestscorende i de europeiske toppligaene i fjor, men jeg har lyst til å trekke frem midtbanen deres, sier Simen Stamsø-Møller.

Selv om Immobile er blant Europas giftigste spisser er det ikke den lagdelen Stamsø-Møller mener er Italias beste. På midtbanen har nemlig Robert Mancini tre spillere som utfyller hverandre perfekt.

– På midtbanen har de spesielt tre spillere jeg liker veldig godt. Marco Verratti har fremragende teknikk og er veldig vanskelig å ta ballen fra. Jorginho er pasningsmaskinen, og Nicolò Barella er evighetsmaskinen. Akkurat den lagdelen til Italia står ikke tilbake for noen i dette mesterskapet, sier Stamsø-Møller.

Italias tropp Trener Roberto Mancini har tatt ut 28 spillere i bruttotroppen til mesterskapet. Det betyr at to av spillerne må fjernes fra troppen før EM starter. Trener: Roberto Mancini. 56-åringen tok over landslaget etter at forgjengeren Gian Piero Ventura ikke klarte å ta laget til VM i Russland. Mancini har selv 36 kamper med flagget på brystet på 1980- og 1990-tallet. Sampdoria-legenden har etter hvert fått en lang og innholdsrik trenerkarriere, men huskes nok best fra oppholdene i Inter og Manchester City. Keepere: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino) Forsvar: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (PSG), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta) Midtbane: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (PSG) Angrep: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli)

B-lagets mann: Giorgio Chiellini.

Da Italia ikke klarte å kvalifisere seg til VM i 2018 bekreftet Giorgio Chiellini at han var ferdig på landslaget. Men det tok ikke lang tid før han endret mening. Kun måneder senere var han tilbake i den blå drakten. Nå har bautaen blitt 36 år gammel og går inn i mesterskapet med kapteinsbindet rundt armen.

– Det der kaller jeg en ordentlig italiensk gladiator, sier Jesper Mathisen.

Se Italia-Sveits onsdag 16. juni klokken 21.00 på TV 2 og Play!

Sveits

Rossocrociati (Røde kors) tok seg i 2016 videre fra gruppespillet i EM for første gang. 16-delsfinalen endte i tårer da Polen tok seg videre etter straffesparkkonkurranse.

Til tross for at Sveits kun har like over åtte millioner innbyggere har laget klart å etablere seg høyt på FIFAs rangering over de beste landslagene i verden. For øyeblikket ligger sveitserne på 13. plass, med land som Kroatia og Nederland bak seg. Kun sju lag i årets mesterskap er bedre rangert enn Sveits.

Italia er den store gruppefavoritten, men bak dem er det helt åpent. Sannsynligvis kommer Sveits, Tyrkia og Wales alle til å kjempe med nebb og klør for å sikre seg avansement til sluttspillet.

BOMMET: Granit Xhaka fortviler etter at han var den eneste som bommet på straffeparket sitt da Sveits røk ut mot Polen i 2016. Foto: Valery Hache

Dersom Sveits skal lykkes i sommerens EM mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt at de er avhengig av at «Alpenes Messi» leverer varene.

– Granit Xhaka er Sveits’ kaptein og en omstridt fotballspiller. Mange Arsenal-fans liker han ikke, men for Sveits er han ekstremt viktig i motorrommet på midten. Der driver han de andre frem.

– Alpenes Messi, Xherdan Shaqiri, har kanskje ikke fått ut det potensialet som mange så i ham, men for Sveits fortsetter han å levere. Han hadde et fantastisk mål i forrige EM, sier Thorsvedt.

TV 2s ekspert tror også at Sveits er avhengig av at deres solide keeper Yann Sommer leverer gode prestasjoner.

Sveits’ tropp Trener: Bosniske Vladimir Petkovic kom til Sveits som fotballspiller i 1987 og der ble han værende. Etter en lang spillerkarriere gikk han over i treneryrket. Etter å ha trent sveitsiske lag i 15 år fikk han muligheten til å lede Lazio. Etter to sesonger i Italia ringte det sveitsiske fotballforbundet. De ville at han skulle ta over landslaget. Det har han ledet siden han tok over i 2014. Keepere: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier) Forsvar: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Cömert (Basel), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zürich), Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Basel) Midtbane: Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz), Remo Freuler (Atalanta), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Frankfurt) Angrep: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Mario Gavranović (Dinamo Zagreb), Haris Seferović (Benfica)

B-lagets mann: Xherdan Shaqiri

Den lille teknikeren var sett på som et av Europas største talenter da han slo igjennom i Basel. Det sørget for at Bayern München valgte å bla opp for Shaqiri. som aldri ble en stor suksess i Tyskland. Turen gikk videre til Inter, Stoke og videre til der han er nå, Liverpool. Det har blitt 90 landskamper for kantspilleren og kun én av dem foran ham på listen er fortsatt aktiv.

– Shaqiri har bare gått til sin poseidon-klinikk og sagt «det er en TV-person i Norge som ikke har en frisyre, han har bare mye hår». Så Shaqiri har endt opp med Jesper hår. Det er veldig lite mellom Jesper og Shaqiri som minner om hverandre, men at han skulle ende opp med Jesper-hår, sier Marius Skjelbæk.

– Han har investert, kontrer Mathisen.

Se Italia-Sveits onsdag 16. juni klokken 21.00 på TV 2 og Play!

Tyrkia

Ay-Yıldızlılar (Halvmåne-stjernene) har vært inn og ut av mesterskapene de siste 20 årene. De siste 21 årene har de deltatt i fire mesterskap (ett VM og tre EM). Til tross for dette kan de vise til 3. plass i både VM og EM i løpet av disse deltakelsene.

I likhet med mange andre nasjoner har Tyrkia kjempet seg igjennom flere generasjonsskifter, og de siste ti årene har vært beintøffe for de helrøde. Nå er treneren (Senol Günes) som tok dem til en sensasjonell bronse i 2002-VM tilbake. Det gir landet håp og drømmer.

Norges landslag fikk erfare tyrkernes styrker tidligere i år, og store deler av troppen spiller i Europas største ligaer.

VETERANEN: Burak Yilmaz har rukket å bli 35 år gammel, men er fortsatt en av Tyrkias viktigste spillere. Foto: Murad Sezer

– Tyrkia er publikumsvennlige. X-faktoren i dette laget er angrepsspillet. De scorer mange mål takket være skarpe skuddbein over hele linjen. I tillegg har de en trener som har vist at han behersker dette. På stopperplass har de Caglar Söyüncü, som var fantastisk for Leicester denne sesongen. Han er rå i nærkampene. leser spillet og bryter foran, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– På midtbanen står Hakan Calhanoglu for scoringene og de målgivende pasningene. Han er en artist og kreativ drivkraft i laget. På topp har Tyrkia veteranen og ledere Burak Yilmaz. I slutten av mars scoret han hat trick mot Nederland, og han er toppscorer for et Lille-lag som har vært fantastisk gode denne sesongen.

Kom i EM-stemning med B-laget: Se gjengens gjennomgang av gruppe A på TV 2 Play!

Tyrkias tropp Senol Günes har tatt ut 30 spillere i bruttotroppen. Det betyr at fire av spillerne må fjernes før EM. Trener: Senol Günes er en folkehelt i Tyrkia etter at han ledet laget til en sensasjonell bronseplassering i VM i 2002. Med stjerner som Hakan Sükür og Rüstü Recber sjokkerte Tyrkia en hel fotball-verden. Med en ny og fremmadstormende generasjon er presset stort på treneren etter at Tyrkia har brukt lang tid på å bygge opp landslaget igjen. Keepere: Mert Günok (Istanbul Basaksehir), Ugurcan akir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahce), Gökhan Akkan (Rizespor) Forsvar: Zeki Celik (LOSC Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Caglar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meras (Le Havre), Ridvan Yilmaz (Besiktas) Midtbane: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Leicester), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Dorukhan Toköz (Besiktas), Irfan Kahveci (Fenerbahce), Mahmut Tekdemir (Istanbul Basaksehir), Okay Yokuslu (West Bromwich/Celta), Orkun Kökcü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahce), Taylan Antalyali (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (AC Milan), Yusuf Yazici (LOSC Lille) Angrep: Burak Yilmaz (LOSC Lille), Enes Ünal (Getafe), Halil Ibrahim Dervisoglu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray)

B-lagets mann: Hakan Sükür

Trioen går altså for en spiller som ikke er en del av EM-troppen. Faktisk må man helt tilbake til 2008 for å finne TV-bilder av Sükür på en fotballbane. Men historien om stjernespissen er ganske spesiell.

Etter karrieren valgte «Oksen fra Bosporus» å engasjere seg i politikken. Først var han med i partiet til Recep Erdogan, Tyrkias president, men meldte seg ut etter kort tid. Under det mislykkede kuppforsøket mot Erdogan i 2016 ble over 100.000 offentlig ansatte fengslet eller avsatt, en annen som havnet i trøbbel var Hakan Sükür.

I 2016 ble han anklaget for å ha fornærmet presidenten og sønnen hans i sosiale medier. Senere i 2016 ble han tiltalt for å ha hatt forbindelser til Gülen-bevegelsen. Fethullah Gülen er mannen Erdogan mener stod bak kuppforsøket.

Kaoset førte til at Sükür rømte til USA. Nå lever den tidligere målmaskinen i politisk eksil og kjører taxi i USAs hovedstad Washington. Det kom frem i et intervju med den tyske avisen Welt am Sonntag.

– Hakan Sükür er likt av halve Tyrkia, og hatet av den andre halvdelen, sier Jesper Mathisen.

Se Sveits–Tyrkia søndag 20. juni klokken 18.00 på TV 2 Sport 1 og Play!

Wales

The Dragons (Dragene) deltar i sitt andre EM på rad. I 2016 tok de seg sensasjonelt helt til semifinalen. Etter å ha slått ut Belgia, som var en av favorittene, i kvartfinalen tapte de mot Portugal, som skulle vise seg å ta EM-gull.

Gareth Bale og resten av spillerne må klare seg uten landslagssjef Ryan Giggs, som er midlertidig fjernet fra rollen, ettersom han er tiltalt for vold mot to kvinner. Assistenttrener Robert Paige har fått ansvaret med å lede Wales under sommerens EM.

NØKKELSPILLER: Gareth Bale kommer til å spille en viktig rolle for Wales i sommer. Foto: Andrew Couldridge

– Det er spesielt tre spillere som blir nøkkelen for Wales. Daniel James har kun startet elleve seriekamper for Manchester United, men for Wales presterer han nesten alltid. Gareth Bale blir selvsagt en nøkkelspiller. Dette er kanskje hans siste mesterskap i karrieren. Han spiller alltid fantastisk for Wales, han brenner og blør for landslagsdrakten, sier TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– På topp har Wales Kieffer Moore. Spissen scoret 20 ligamål for Cardiff denne sesongen. Han er høy, sterk, kan holde på ballen og avslutte. X-faktoren til Wales blir farten til James, dødballene til Bale og luftstyrken til Moore.

Wales’ tropp Trener: Den midlertidige manageren Rob Paige var innom Watford og Sheffield United i sin aktive karriere som fotballspiller. Han har 41 landskamper for Wales, og ble etter å ha trent U21-landslaget i tre år tatt opp som assistent på A-laget. Da Ryan Giggs havnet i trøbbel med loven tidligere i år, ble det tidlig klart fra Wales at Paige skulle lede landslaget under sommerens mesterskap. Keepere: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke) Forsvar: Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town) Midtbane: Joe Allen (Stoke), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool) Angrep: Kieffer Moore (Cardiff), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United)

B-lagets mann: Overivrig supporter

– Dette er banning på høyt nivå, sier Marius Skjelbæk.

– Han gjør seg ikke til. Dette er ekte, sier Jesper Mathisen.

Se klippet av supporteren i videovinduet under 😂

Se Italia–Wales 20. juni klokken 18.00 på TV 2 og Play!

Slik ender gruppen ifølge B-laget

1. Italia

2. Tyrkia

3. Sveits

4. Wales