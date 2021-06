Landslaget med markering for breddefotballen

Dagen før Norge spiller treningskamp mot Luxembourg hang landslagets støtteapparat opp et stort banner på treningsanlegget på Marbella.

I tillegg til påskriften «Det startet i bredden» og «#HeleBreddenNå» sto landslagsspillernes navn sammen klubbnavnet på den breddeklubben den enkelte spiller selv startet å spille fotball i på banneret.

Landslagssjef Ståle Solbakken forklarte bakgrunnen for markeringen under sitt møte med pressen før tirsdagens landslagstrening.

– Det var initiativ fra spillerne selv, de ser det samme som de aller fleste ser. At nå er det viktig for folkehelsa og det er viktig for Norge å åpne breddeidretten. Vi representerer breddefotballen og det som er selve grunnsjela i norsk fotball, hvor disse spillerne kommer fra, sier Solbakken.

– Det som på en måte har fått oss hit i dag. Fotball-Norge er alt fra vaffelstekerne til materrialforvalterne, til spillere i alle mulige divisjoner. Til Martin, Erling og co, sier han.

– Hva synes du om at spillerne tok initiativet?

– Det viser litt den solidariteten som er, at man kanskje føler det har gått for langt. Det er en urettferdighet i det som er vanskelig å forklare fornuftig på en måte som gjør at folk kjøper argumentasjonen. Mange har vært lojale veldig lenge, og da kommer det til et bristepunkt hvor man kanskje har kommet nå, svarer landslagssjefen.

Under sitt møte med pressen før tirsdagens trening uttrykte Martin Ødegaard støtte til breddefotballen, som gjennom lengre tid har vært nedstengt som følge av koronapandemien.

– Jeg synes det er en veldig viktig greie. Det har vært alt for lang tid hvor de ikke har fått lov å spille fotball. Det er forsket på hvor liten smitterisiko breddefotballen utgjør, sier Ødegaard.

– De negative konsekvensene er veldig mye større en de positive virkningene av nedtegning av breddefotballen. Det er en «no brainer». Det er viktig for den fysiske og den psykiske helsen, sier Ødegaard.

Han svarte slik på spørsmål om hva han synes om norske myndigheters koronahåndtering:

– Jeg har veldig stor respekt for den jobben myndighetene gjør, og at de må ta mange valg. Så er det noen ting, som for eksempel stengingen av breddefotballen, som jeg mener er feil. Det handler om forskningen som er gjort på smitterisikoen ved fotballen målt opp mot de positive virkningene av å drive aktiviteten, sier Ødegaard.

