Ford har tradisjonelt vært et av de mest populære personbilmerkene i det norske markedet. Men det begynner å bli mange år siden de var helt i toppen.

Mye skyldes mangel på en klar storselger. Og da elektrifiseringen av bilparken for alvor begynte å ta av her hjemme, hadde Ford lite å stille opp med. De kom rett og slett litt sent i gang.

Vi skal faktisk helt tilbake til juni 2012 for å finne en Ford helt øverst på salgsstatistikkene. Da var kompaktbilen Focus Norges mest solgte bil.

De første kom i april

Dermed smaker det nok ekstra godt når Ford nå – endelig – kan feire en ny førsteplass. Og du får ingen bonuspoeng for å gjette at vi nå snakker elbil!

Interessen for den elektriske SUV-en Mustang Mach-E har vært enorm her hjemme. Mange kunder har ventet lenge, bilene har også blitt forsinket flere ganger.

Men i slutten av april klappet endelig første skipslast til kai i Drammen. Siden har det vært ekstremt travelt rundt hos de norske Ford-forhandlerne.

To store båtlaster med biler har kommet til Norge så langt, flere er garantert på vei.

Ikke overrasket

Når registreringstallene for mai nå akkurat er offisielle, sier de nemlig at det ble registrert hele 1.384 nye Mustang Mach-E denne måneden. Men det er Forden 531 biler foran nærmeste elbil-konkurrent, Volkswagen ID.4.

Per Gunnar Berg er sjef for Ford i Norge.

Hos importøren er dette naturligvis en stor dag, Vi spør administrerende direktør Per Gunnar Berg om de er overrasket over responsen:

– Nei, vi er ikke det. Den store interessen for Mustang Mach-E skyldes den unike kombinasjonen den helelektriske SUV-en gir kundene. Med en rekkevidde på opptil 610 kilometer, mulighet for firehjulstrekk, det aller siste av moderne teknologier, bra med plass, en svært god pris og med Mustang-logoen i fronten, ligger alt til rette for et fortsatt svært bra salg av Mach-E, sier Berg.

Mustang Mach-E er litt i grenseland mellom SUV og crossover. Den fallende taklinjen gir bilen et sporty preg.

Flere tusen bestillinger

– Ja, for det er ikke over nå?

– Selv om de gode salgstallene i mai selvsagt er stort for oss, er vårt realistiske mål at den også skal være godt synlig på statistikken i flere måneder fremover. Mustang Mach-E har alt som skal til for å bli en salgssuksess i Norge. Det ser det ut til at stadig flere kunder også mener, sier Berg.

Han berømmer innsatsen som er gjort internt så langt:

– Alle bidrar, både med logistikk, klargjøring, opplæring og overlevering – det er et imponerende lagarbeid som nå pågår i alle ledd og vi har antagelig «verdens beste» forhandlere, understreker Berg.

Mange av de som har fått bil i mai, har ventet lenge på den. Det er kjent at Ford har flere tusen bestillinger inne. Men Berg vil ikke konkretisere nærmere. Han nøyer seg med å si dette:

– Vi vil få se veldig mange Mach-E på norske veier utover i 2021...

Vi i Broom var blant de aller første som fikk teste Mustang Mach-E da den kom til Norge før jul i fjor. Vi tok den med til fjells!

Ventetid på tre-fire måneder

Så langt er det toppmodellen med firehjulstrekk og rekkevidde på opptil 540 kilometer som er den mest populære. Når det gjelder farger, er rødt og sort de mest solgte. Berg karakteriserer kundene som en god kombinasjon av trofaste Ford-kjøpere – og kunder som kommer fra konkurrerende merker.

– Hvis man bestiller i dag – når kan man regne med å få bil?

– Målsetningen er tre til fire måneder – men dette kan variere mellom perioder for bestilling, også hvilken variant og utstyrskombinasjon man ønsker seg, sier Per Gunnar Berg.

Mot slutten av 2021 kommer også den sportslige Mustang Mach-E GT til Europa. Med firehjulstrekk og Long Range-batteri som standard, har den 487 hestekrefter, dreiemoment på 860 Nm og bruker 3,7 sekunder fra 0-100 km/t.

