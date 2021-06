Stupfull 19-åring brøt seg inn i hus – fikk panikk da han så hvem som bodde der

Tenåringsgutten har ingen anelse om hvordan han havnet i et Airbnb-hus fullt av politimenn.

Etter det som etter all sannsynlighet var en real rotbløyte, brøt en 19 år gammel amerikaner nylig seg inn i huset i Milwaukee i Wisconsin.

Mannen sovnet i ett av rommene – og våknet opp i håndjern.

Det 19-åringen ikke visste, var at han ifølge lokalkanalen WISTV hadde tatt seg inn i et Airbnb-hus fullt av politimenn.

Tre politibetjenter fra Flathead County i Montana hadde leid huset for å delta på et kurs i byen.

– A drunk dude crashed with us last night, sier en av politimennene, Charles Pesola, i en Tiktok- og Instagram-video som har gått viralt.

I klippet, som er sett 1,1 millioner ganger på TikTok, ser man hvordan den fyllesyke 19-åringen blir fraktet av gårde i en politibil.

Sovnet få meter fra politiet

I videoen forteller politimennene at de sov da Pesola hørte en merkelig lyd rundt klokka 02.30.

Pesola trodde først at det var en av kollegene som skulle på do, så han sovnet igjen.

Noen timer senere oppdaget politibetjentene den uvelkomne gjesten, som lå og sov i senga på et av naborommene.

Aldri opplevd lignende

I videoen får man se 19-åringen som sitter iført håndjern og ikke kan forklare hvordan han havnet i huset.

– Han hadde ikke peiling på hvor han var, og han visste ikke hvor han kom fra, sier en av politimennene.

Tenåringsgutten forteller at dette var første gang han har våknet opp et helt tilfeldig sted.

– Hva hvis denne fyren ramlet inn i senga til et barn, eller til kona mi? Det kunne blitt en annerledes morgen, ikke sant. Feil sted, feil tid, men en heldig, heldig timing, da det var mannfolk som faktisk visste hvordan de skulle takle det, sier Pesola.

Politiet i Milwaukee har undersøkt hendelsen, og bestemt seg for å ikke straffeforfølge ham.

– Han gjorde en feil. Det er greit. Vi kommer oss over det, og når alt kommer til alt så kan vi smile av det, sier politimannen i videoen.