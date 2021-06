Fords F-serie har vært USAs mest solgte pickup i 44 år. Vi snakker et ekte ikon – og en bil som naturligvis er uhyre viktig for merkevaren.

Derfor vakte det også stor oppsikt da det for et par uker siden ble kjent at Ford nå skal komme med en elektrisk versjon. Og den er ikke langt unna: Produksjonsstart er allerede neste år.

Ford har også et prisestimat klart. Startprisen skal tilsvare den på dagens F-150, det vil si fra rett i underkant av 40.000 dollar, eller rundt 330.000 kroner.

Er vi i nærheten av en slik pris når bilen kommer til Norge, kan vi nok trygt regne med storsalg også her hjemme.

Større batteripakke

Rimeligste Lightning heter Pro. Den er skreddersydd for de som skal bruke bilen i næring. Her har Ford kuttet kostnader, blant annet ved å bruke en relativt liten infotainmentskjerm. Setene er også i kunststoff, i stedet for skinn. Denne har også minste batteripakke og en rekkevidde som blir estimert til rundt 370 kilometer.

Men Ford har også større batteripakke på gang. Her blir rekkevidden så langt anslått til rundt 480 kilometer. Prisøkningen blir omtalt som «betydelig» hjemme i USA, 10.000 dollar. I norske kroner er det i overkant av 80.000. Fortsatt snakker vi da en svært konkurransedyktig pris, i alle fall forutsatt at det ikke skjer mye på avgiftsfronten for elbilene her hjemme.

Trekke tilhenger på 4.500 kilo

F-150 Lightning blir en av bærebjelkene i Fords elektriske satsing på 22 milliarder dollar. De har startet dette med å utvikle elektriske varianter av sine mest populære bilmodeller – som Mustang, Transit og nå F-150. I årene fremover vil det komme enda flere modeller.

F-150 Lightning vil komme i fire forskjellige versjoner. Bilen vil få over 1.050 Nm dreiemoment og gjøre 0-100 km/t på rundt 4,5 sekunder. Den skal kunne ha nyttelast på opptil 900 kilo og kunne trekke maksimalt 4.500 kilo på variantene med det største batteriet og Max Trailer Tow-pakken.

Det siste er viktig for mange av kjøperne. Det lave tyngdepunktet skal gi bedre kjøreegenskaper på våte veier eller gjennom sand.

Det er ikke rent lite symboleffekt over det når Fords pickup nå skal bli elbil.

Digitalt førermiljø i F-150

F-150 Lightning skal komme med teknologier som både gjør den mer produktiv for eieren og smartere i bruk. Her snakker vi blant annet selvkjøring. Også det Ford kaller Onboard Scales, som ved hjelp av sensorer gir et estimat på den aktuelle vekten som er lastet i kjøretøyet. Dette fungerer sammen med Intelligent Range for å gi nøyaktige anslag på gjenværende elektrisk rekkevidde, basert på hvor tungt lastet kjøretøyet er.

Nye F-150 kan også fås med 15,5 tommers stor berøringsskjerm. Fords SYNC4A tilpasser seg førerens vaner over tid og du får lett tilgang til Apple CarPlay, Android Auto og andre SYNC AppLink-apper. Et 12-tommers heldigitalt instrumentpanel er også med på å heve den digitale opplevelsen i pickupen.

Skjermen i midtkonsollen er på hele 15.5 tommer på toppmodellen. I tillegg tilbyr Ford digitalt instrumentpanel.

Frunk på 400 liter

Det Ford kaller Intelligent Backup Power gjør at du kan ta ut hele 9,6 kW med energi. Du kan også bruke bilens strøm som strømkilde til verktøy eller andre strømkrevende produkter, når du ikke er i nærheten av strømnett.

Under panseret foran er det en stor frunk på rundt 400 liter hvor du kan frakte mer enn 180 kilo. Det vanntette rommet er også utstyrt med fire strømuttak, to USB-uttak og er drenerbart.

Understellet har blitt forsterket med metallplater for å beskytte batterier og motor mot tøft terreng. Batteriet er også i tillegg beskyttet av en vanntett boks pakket inn i krasjabsorberende materiale.

