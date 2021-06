Åtte omkom i mai-trafikken – alle var menn

Antall dødsfall i trafikken i Norge har vært synkende i mange år. Sikrere biler og bedre veier er to svært viktige faktorer her.

Totalt har 25 personer mistet livet i trafikken så langt i 2021. Det er 12 færre enn på samme tid i fjor.

Men mai ble ingen god måned i denne sammenhengen. Åtte omkomne er én mer enn i mai 2020.

Av de 25 personene som har omkommet i trafikken så langt i år, er 18 menn. Alle de åtte omkomne i mai, er menn.

Ingen syklister

– Vi har dessverre fått flere dødsulykker de siste dagene og vi liker dårlig at vi har flere omkomne i mai i år enn i fjor. I tillegg er vi på full fart inn i sommeren hvor det vanligvis skjer flere dødsulykker enn i andre perioder av året. Ser vi på året under ett har vi en nedgang sammenlignet med i fjor og det er færre mannlige bilførere som har omkommet i trafikken i år enn tidligere år, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Ingen har mistet livet på sykkel så langt i år. Det er første gang siden før 1990 at ingen syklister har omkommet etter årets fem første måneder.

De siste årene har det vært jobbet aktivt med å få til bedre samspill i trafikken,. Målet med "Del veien"-kampanjen er å dempe konfliktnivået i trafikken, og få til bedre samspill mellom bilister og syklister. Dette skiltet står på Bygdøy i Oslo. Foto: Statens vegvesen.

Hjelm er eneste sikkerhetsutstyr

– Det er naturlig at flere og flere finner fram sykkelen i disse dager. Vi vet at syklister i by har langt høyere ulykkesrisiko sammenlignet med fotgjengere og bilister. Til tross for at ingen syklister har mistet livet til nå i år, vet vi at vi har en god del hardt skadde.

– De vanligste ulykkene på sykkel er utforkjøring eller fall og det eneste sikkerhetsutstyret du har som syklist er sykkelhjelmen. Bruk den, oppfordrer Solstad Steen, i en pressemelding.

Selv om vi har hatt en reduksjon i antall drepte de siste årene, er ikke utviklingen for hardt skadde like positiv.

Mange blir hardt skadd

Den ferskeste oversikten over hardt skadde viser en økning fra 2019 til 2020. I 2019 ble 565 hardt skadet i trafikken, mens det i fjor var hele 627 hardt skadde. Det er også flere enn snittet for de siste fem årene.

- Vi vet lite om hvor mange som er blitt hardt skadd i 2021, men det er nettopp publisert en oversikt over hardt skadde i trafikken for 2020, Det var dessverre ingen hyggelig lesning. Det å bli hardt skadd i trafikken kan ødelegge liv og begrense livskvaliteten både for de direkte involverte og pårørende. Dette er et alvorlig samfunnsproblem som fortjener ekstra fokus i tiden framover, avslutter Solstad Steen.

