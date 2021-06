Dette vet ekspertene om den nye virusvarianten i Vietnam

I helgen kom nyheten fra Vietnam om at de hadde oppdaget en ny virusvariant, som er en krysning mellom den britiske og den indiske.

Lokale helsemyndigheter beskrev varianten som «svært smittsom», særlig via luften.

Ifølge helseminister Nguyen Thanh Long gjennomfører Vietnam nå en kartlegging av den nye virusvarianten, som skal offentliggjøres så snart resultatet foreligger.

Han sier at laboratorietester allerede indikerer at den er mer smittsom enn de tidligere variantene. Dette kan forklare hvorfor Vietnam har sett en kraftig oppblusning i smitte den siste tiden, melder Reuters.

FHI opplyser at vi fortsatt vet svært lite om den nye varianten og hvilke egenskaper den faktisk har.

BUTIKK: En mann kjøper varer i en butikk dekket av plast i Hanoi i Vietnam. Foto: Thanh Hue / Reuters

Mye uvisst

– Vi har ikke fått informasjon via våre nettverk ennå om hvilke endringer dette viruset har, så det er vanskelig å si noe konkret om varianten, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun forteller at det ifølge medierapporter kan virke som det dreier seg om en undergruppe av den indiske varianten, som nå kalles Delta, som også har en endring som sees i den engelske varianten, kalt Alfa.

– Har dere indikasjoner på at denne varianten er mer smittsom?

– Vi har ikke grunnlag for å gjøre vurderinger av denne per nå, sier hun.

Vold opplyser at FHI følger situasjonen tett og vil komme med oppdatert informasjon når de har fått tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

UVISST: Line Vold, avdelingsdirektør i FHI, forteller at mye fortsatt er uvisst om den nye varianten. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell er ikke overrasket over at det er oppdaget nok en virusvariant av korona.

– Det dukker opp varianter hele tiden, det er sånn de fungerer. Når man har observert dem en stund, så er de vanligvis ikke så annerledes enn de tidligere. Den britiske varianten sprer seg trolig mer effektivt, men ikke så vanvittig mye mer som man trodde i begynnelsen, sier han til svenske Dagens Nyheter.

NATURLIG: Statsepidemiolog Anders Tegnell minner om at det er helt naturlig at det oppstår nye varianter av viruset. Foto: Aage Aune / TV 2

At helsemyndighetene i Vietnam har sagt at den nye varianten smitter spesielt via luften, mener han imidlertid er usannsynlig.

– Naturen overrasker

– Det har aldri skjedd i historien at et virus kan endre sine grunnleggende egenskaper som hvordan det sprer seg. HIV-viruset er et godt eksempel, som stadig forandrer seg, men som hele tiden smitter fra et menneske til et annet på samme måte, sier Anders Tegnell til svenske Dagens Nyheter.

Han viser i tillegg til at vi har influensavirus som har eksistert i flere århundre uten at de har kunnet endret måten å spre seg på.

– Naturen overrasker oss stadig, men ikke akkurat på det her, sier den svenske statsepidemiologen.

Tradisjonelt har smittemåter for luftveissykdommer blitt delt i tre kategorier: kontaktsmitte, dråpesmitte og luftsmitte.

Line Vold forteller at de nå i økende grad går bort fra å snakke om dråpesmitte og luftsmitte, og viser til en rapport fra FHI.

– Det som har vært definert som dråpesmitte og luftsmitte er mer overlappende enn tidligere beskrevet. To viktige faktorer som har betydning for smitte, er dråpestørrelse og avstand til smittekilden, står det i rapporten.

I stedet bruker de europeiske og amerikanske smittevernbyråene tre nye definisjoner.

Slik smitter korona Smitte med SARS-CoV-2, skjer fortrinnsvis ved nær kontakt med en smittet person ved at man blir eksponert for små og store dråper som inneholder virus fra luftveiene. Personer med covid-19 er mest smittsomme i 1-2 dager før symptomstart (presymptomatisk periode) og i de første dagene etter symptomstart. I stedet for å definere noe som dråpesmitte eller luftsmitte har de europeiske og amerikanske smittevernbyråene begynt å beskrive smittemåtene for luftveissykdommer i tre kategorier: Innånding av små dråper som inneholder smittsomt virus. Risiko for smitte er størst nær en smittebærer, hvor konsentrasjonen av dråpene er størst.

Avsetning av store og små dråper med virus på eksponerte slimhinner, eksempelvis dråper fra hosting og nysing som treffer øyne eller munn. Risiko for smitte er størst nær en smittet person.

Kontaktsmitte: Berøring av slimhinner (øyne, munn, nese) med viruspartikler fra urene hender, for eksempel etter berøring av overflater som er forurenset med virus, direkte kontakt med smittebærer, eller deponering av dråper med virus på hender. Kilde: FHI

SKOLE: En helsearbeider står utenfor et klasserom som blir brukt som testsenter på privatskolen Vinschool i Hanoi. Foto: Nhac Nguyen / AFP

Et lite rom med dårlig ventilasjon

Anders Sönnerborg, som er professor i virologi ved Karolinska institutet i Sverige, anser heller ikke at virusvarianten smitter utelukkende via luft.

– Det har vært en diskusjon om hvordan sars-cov-2 viruset smitter. Alt tyder på at den domineres av dråpesmitte, men at det finnes innslag av luftsmitte og at det ikke er en grense der i mellom, sier han til DN.

Sönnerborg viser til et eksempel hvor viruset kan smitte en begrenset distanse via luft i et lite rom der ventilasjonen er dårlig.

– Men at den kan smitte via luften i samme grad som for eksempel meslinger, finnes det ingen indikasjon på, sier han til avisen.

Professoren mener også at han ser et mønster i at land advarer kraftig når nye varianter oppdages, for å påminne folk å holde avstand og overholde restriksjoner.

Fakta om nye navn på varianter av koronavirus Verdens helseorganisasjon har bestemt seg for å endre navnene på bekymringsfulle virusvarianter til greske bokstaver for å unngå stigmatisering av landene de oppsto i. Så langt har fire varianter som klassifiseres som bekymringsfulle, fått nye navn: Alfa = Den britiske varianten (B.1.1.7).

Beta = Den sørafrikanske varianten (B.1.351)

Gamma = Den brasilianske varianten (P.1)

Delta = Den indiske varianten (B.1.617.2) I tillegg er seks varianter definert som varianter av interesse, som globale helsemyndigheter også følger med på: Epsilon = Amerikansk variant (B.1425/B.1.429)

Zeta = Brasiliansk variant (P.2)

Eta = Flere land (B.1.525)

Theta = Filipinsk variant (B.1.526)

Jota = Amerikansk variant (B.1.526)

Kappa = Indisk variant (B.1.617.1) Kilder: Verdens helseorganisasjon / DPA / NTB

Disse varianten er oppdaget

Verdens helseorganisasjon (WHO) har så lagt under pandemien identifisert fire ulike varianter av koronaviruset, som sirkulerer globalt.

Det er den indiske (Delta), britiske (Alfa), sørafrikanske (Beta) og brasilianske (Gamma) varianten.

– Vi har foreløpig ikke gjort en utredning av virusvarianten som har blitt oppdaget i Vietnam. Vårt lokale kontor jobber sammen med Helsedepartementet i Vietnam og vi forventer at vi vet mer snart, sier Maria Van Kerkhove i WHO i en uttalelse til Reuters.

Vietnam var relativt forskånet fra pandemien i fjor. Nå har landet hatt en kraftig økning i antall smittetilfeller siden slutten av april, som utgjør mer en halvparten av landets totalt nesten 7000 bekreftede tilfeller.