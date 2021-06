Mann skutt og drept i Stockholm

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.53, da flere innringere i bydelen Hjulsta tok kontakt angående flere høye smell fra en parkeringsplass.

Da politiet rykket ut fant de en mann med skuddskader på parkeringsplassen, opplyser Per Fahlström i Stockholm-politiet til Aftonbladet.

– Jeg hørte tre skudd. Ti minutter senere kom det flere politibiler. Nå er det to ambulanser og en akuttbil her, sier et vinte til avisen kort tid etter hendelsen.

Gjort funn av våpen

Den skadde mannen ble fraktet til sykehus med luftambulanse, hvor han ble erklært død noen timer senere. Politiet har nå iverksatt en drapsetterforskning.

– Vi har sperret av plassen og leter etter gjerningsmannen med et stort antall patruljer. Vi går fra dør til dør og sjekker om det finnes overvåkningsbilder, sier Fahlström.

Politihelikopter og hundepatruljer er også med i søket, skriver Expressen. Avisa skriver at det er gjort funn av en pistol i et skogholt ikke langt fra stedet, men det er ikke bekreftet at denne kan knyttes til skytingen.

Etterforsker sammenheng

Flere personer ble sett løpende fra plassen kort tid etter skuddløsningen. Tidligere på mandag ble en mann skutt og drept i Husby, også nord i Stockholm. Politiet etterforsker om det er en sammenheng mellom drapene.

– Det er noe vi selvsagt undersøker nøye, men det er altfor tidlig å uttale seg om dette enda, sier Fahlström.

En 20-åring er pågrepet i forbindelse med drapet i Husby. Han skal ifølge Expressen være knyttet til den kriminelle gjengen «Husbys hyener».