Her blir politiet torturert og drept i sitt eget hjem

Siden president Andrés Manuel Lopez Obrador ble innsatt i 2018, har han forsøkt å trappe ned den langvarige krigen mot narkotikakartellene. Presidenten kaller den nye tilnærmingen «klemmer fremfor kuler», og er fast bestemt på avslutte den blodige narkokrigen.

Kartellene har på sin side lite til overs for presidentens «klemmer» og har erklært krig mot myndighetene. De mener Mexicos elitepoliti behandler dem dårlig, og ønsker derfor å utrydde spesialstyrkene.

– Hvis dere vil ha krig, skal dere få krig. Vi har allerede vist dere at vi vet hvor dere bor. Vi kommer for dere alle sammen, lyder teksten på et banner som ble hengt fra en bygning i delstaten Guanajuato tidligere denne måneden.

Tvang frem adresser

Banneret er signert det svært voldelige kartellet Jalisco, og henviser til kartellets siste grep i krigen mot politiet og myndighetene. Jalisco har den siste tiden kidnappet flere medlemmer av elitepolitiet og torturert dem for å få vite hvor de andre politibetjentene bor.

Deretter har kartellet dratt hjem til betjentene når de har fri, for så å drepe dem foran sin egen familie.

– For hvert av våre medlemmer dere arresterer, kommer vi til å drepe to av betjentene deres. Uansett hvor de er, om det er hjemme eller i patruljebilene, leser banneret videre.

Tvinges til å flykte

Myndighetene i Guanajuato, Mexicos voldeligste delstat, ønsker overfor Associated Press ikke å kommentere hvor mange medlemmer av elitestyrkene som har mistet livet.

Delstatspolitiet bekrefter derimot at en betjent ble kidnappet fra sitt eget hjem sist torsdag. Deretter ble han drept og liket ble dumpet langs motorveien.

– Mange av betjentene velger å desertere. De tok med seg familien sin, forlot hjemmene sine og de lever i skjul, sier sikkerhetsanalytiker David Saucedo til AP.

Han mener flere betjenter har mistet livet i den pågående kartell-krigen.

– Dette er en åpen krig mot myndighetenes sikkerhetsstyrker, legger han til.

Får beskyttelse

Det nøyaktige antallet døde er vanskelig å fastslå, men ifølge lokale medier har minst syv politibetjenter blitt drept mens de har hatt fri fra jobben i 2021. I januar dro kartellmedlemmer hjem til en kvinnelig politibetjent og tok livet av ektemannen hennes. Deretter kidnappet de betjenten, før de torturerte og drepte henne.

Guanajuato er delstaten med flest drepte politibetjenter siden 2018. Siden da har 262 betjenter blitt drept, om lag 75 i året. Situasjonen er nå så ille at myndighetene nylig vedtok å bevilge midler til beskyttelse av politibetjenter.

– Dessverre har organiserte kriminelle dukket opp i hjemme til politibetjenter. Dette utgjør en trussel og medfører en risiko for død, ikke bare for dem, men for deres familiemedlemmer, heter det i vedtaket.

– De har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine og flytte på kort varsel, slik at de kriminelle ikke kan finne dem.

Myndighetene vil ikke si hva slags beskyttelse som tilbys politiet.

I sine tre år som president har Obrador forsøkt å trappe ned konflikten med kartellene, og ytret et ønske om å løse de underliggende årsakene til kriminalitet. Han har blant annet løslatt en kartell-leder fra fengsel for å unngå konflikt, og uttrykt at han vil fokusere på å få ned arbeidsledigheten blant unge for å unngå ytterligere rekruttering til kartellene.