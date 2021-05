Keeper Haukeland reddet Norge – avsluttet VM med 3-1 over Kasakhstan

Haukeland hadde flere kjemperedninger og holdt Norge inne i kampen i midtperioden. I tredje periode leverte han også flere kvalifiserte redninger da presset mot det norske målet var som størst.

Norge var utslått av VM allerede før mandagens kamp. Oppgjøret betydde mest for seedingen i det neste VM-sluttspillet i Finland. For Kasakhstan handlet det om en plass i kvartfinalen eller ikke.

Kasakhstan har et lag bestående med mange spillere fra KHL og har så langt imponert i VM.

Karantene-frustrasjon

Nå venter karantenehotell for hockeygutta. Det har skapt frustrasjon, også blant spillerne.

Også spillerne på det norske ishockeylandslaget uttrykte sin misnøye mandag kveld.

«En ære å representere Norge, føler oss veldig satt pris på for innsatsen vi gjør for landet», skrev Mats Rosseli Olsen på Twitter.

Han fikk svar av NHL-stjernen Mats Zuccarello, som passet på å tagge kulturministeren og idrettspresident Berit Kjøll i sin kommentar.

«Jaja blø for landet så rett hjem på karantenehotell. Skulle satsa på fotball rossi», skrev Minnesota Wild-proffen.

I en pressemelding mandag kveld opplyser kulturminister Abid Raja (V) at det ikke blir aktuelt å innvilge flere søknader om karantene-tilpasning i denne omgang.

Regjeringen har den siste tiden gitt enkelte deler av toppidretten unntak fra bestemmelsene om at innreisekarantene må gjennomføres på hotell. Utøvere som er aktuelle for deltakelse i OL og Paralympics, samt nødvendig støtteapparat, er blant dem som er gitt tillatelse til å følge et tilpasset opplegg.

Det samme gjelder profesjonelle toppfotballspillere som til daglig spiller i norske klubber og som returnerer til Norge etter landslagsoppdrag i utlandet.

Kulturdepartementet peker på at dette dreier seg om «en begrenset og tydelig avgrensbar gruppe utøvere».

Samtidig er det kjent at flere andre deler av toppidretten har søkt om å bli omfattet av samme type karantene-tilpasning. Det gjelder blant annet den norske VM-troppen i ishockey.

Svaret fra regjeringen er at ingen nye søknader blir innfridd i denne omgang.

Frustrasjon i hockeyleiren

– Etter å ha fått flere henvendelser har regjeringen gjort en fornyet samlet vurdering, og bestemt at det ikke blir gjort ytterligere tilpasninger i innreise- og karantenebestemmelsene for idretten i denne omgang. Jeg har stor forståelse for at flere har ønsket seg tilpassede regler, men regjeringen er nødt til å se smittesituasjonen i sin helhet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Tiltaksnivået i toppidretten, inkludert restriksjoner knyttet til innreise- og karantenebestemmelser, vil vurderes og sees i sammenheng med innføring av trinn tre av gjenåpningsplanen, tilføyer han.

Det norske ishockeylandslaget må dermed belage seg på hotellopphold ved ankomst til Norge etter at VM i Latvia er ferdigspilt. Generalsekretær Ottar Eide reagerer på regjeringens beslutning.

– Det er veldig skuffende at de forskjellsbehandler idretter på den måten de gjør. Det står det ikke så veldig stor respekt av, sier han til NTB.

– Jeg forstår ikke forskjellen på et fotballandslag som er ute på reise og et ishockeylandslag. Jeg aner ikke hva de legger til grunn for å forskjellsbehandle. Vi er tydeligvis ikke av den betydningen vi mener at vi skal være. Andre idretter vurderes som mer betydningsfulle, tilføyer Eide.

Det er ventet at regjeringen tidligst vil gå til trinn tre i gjenåpningsplanen midt i juni. Da skal det gjøres en ny vurdering, hvilket innebærer at det kan komme nye lettelser også rundt innreisekarantene, ifølge Kulturdepartementet.

Må i karantene

Utøverne som i tiden som kommer er innvilget et tilpasset karanteneopplegg, slipper ikke karantene. De kan imidlertid gjennomføre denne der det er mulig å unngå nærkontakt med andre.

De aktuelle utøverne må i karantene fram til de har testet negativt på en PCR-test. Denne kan tas tidligst tre dager etter ankomst til landet. Samme krav gjelder de som nå henvises til karantenehotell. Oppholdet der blir dermed på minimum tre dager.

«Det er avgjørende at importsmitten holdes så lav som mulig for å kunne opprettholde kontroll over covid-19-pandemien. Karantenehotell er et viktig virkemiddel for å redusere importsmitte, samtidig som det beskytter både personer i egen husstand og befolkningen generelt for importsmitte», skriver Kulturdepartementet.

God norsk åpning i VM-kampen

Etter en god norsk åpning, hvor de norske spillerne hang godt med på tempoet, var det Kasakhstan som tok ledelsen tidlig. Dmitrij Sjevtsjenko fikk gå alene fra midtsonen etter at Stefan Espelands svake pasning i offensiv sone ble plukket opp.

– Det var OK til de første fem minuttene, men ellers var det for tamt, slo den norske veteranen Mathis Olimb fast overfor Viasat 4.

Det norske laget slo så kraftig tilbake og oppildnet av Haukelands gode spill mellom stengene.

Norge utnyttet sitt første overtallsspill til å utligne. Thomas Valkvæ Olsen var på riktig sted til riktig tid og styrte inn pasningen fra Mathias Trettenes drøye sju minutter ut i midtperioden.

Espeland revansjerte seg så for tabben sin i første periode. Han fikk servert pucken på blankt mål fra Mathias Trettenes som hadde tråklet seg gjennom flere motstandere.

Mathis Olimb satte 3-1 oppe i nett-taket med minuttet igjen av kampen.

