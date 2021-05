Vipers-stjernene splittes etter å ha kommet hjem i triumf

Mandag kveld landet Vipers-stjernene på Kjevik lufthavn i Kristiansand med Champions League-trofeet som bevis på at de er verdens beste håndballag.

Mens OL-aktuelle utøvere som Nora Mørk, Katrine Lunde og Henny Ella Reistad kan ta hele karanteneperioden hjemme, venter det karantenehotell for spillerne som ikke er med i OL-bruttotroppen til Thorir Hergeirsson.

– Det er ikke noe å ha fokus på. Vi har fokus på at vi har vunnet gull og skal kose oss med det, så blir det de dagene på hotell, sier Hanna Yttereng, som blant Vipers-spillerne som ikke er i Hergeirssons bruttotropp på 40 spillere.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad må også sjekke inn på karantenehotell.

– Det er vanskelig å få noen klare svar noen steder, og de er ganske forskjellige, sier Gjekstad til TV 2 om usikkerheten rundt innreiserestriksjonene.

Myndighetene har gitt utøvere som er aktuelle for OL og Paralympics fritak fra karantenehotell. Det samme har fotballspillerne fra Eliteserie som er på landslagssamling i Málaga denne uken for de TV 2-sendte treningskampene mot Luxembourg og Hellas.

– Det er vel en bekreftelse på det jeg sier om at det er mange rare beskjeder og vanskelig å forholde seg til. Men, men. Vi gleder oss over å ha vunnet Champions League og lar politikken ligge, sier Gjekstad på spørsmål om hva han tenker at fotballspillerne får fritak i motsetning til Champions League-triumferende Vipers.

Vipers-spillere i Norges bruttotropp til Tokyo-OL: Nora Mørk

Hedi Løke

Katrine Lunde

Henny Reistad

Marta Tomac

Emilie Hegh Arntzen

Malin Aune

Ragnild Valle Dahl

Vilde Jonassen

Andre Austmo Pedersen

– Dessverre er det sånn akkurat nå. Det er mange som har det verre enn oss. Vi skulle selvfølgelig ønske at vi kunne dratt hjem, men sånn er det denne gangen, sier Yttereng.

Ungarn, hvor søndagens Champions League-finale ble spilt, er blant landene som gjør at de OL-uaktuelle spillerne kan teste seg ut etter tre døgn og fullføre karanteneperioden hjemme.

Kulturdepartementet opplyser at innreise- og karantenebestemmelser for toppidretten vil vurderes i trinn 3 av gjenåpningsplanen, som skal vurderes tidligst i midten av juni.

– Etter å ha fått flere henvendelser har regjeringen gjort en fornyet samlet vurdering, og bestemt at det ikke blir gjort ytterligere tilpasninger i innreise- og karantebestemmelsene for idretten i denne omgang. Jeg har stor forståelse for at flere har ønsket seg tilpassede regler, men regjeringen er nødt til å se smittesituasjonen i sin helhet. Tiltaksnivået i toppidretten, inkludert restriksjoner knyttet til innreise- og karantenebestemmelser, vil vurderes og sees i sammenheng med innføring av trinn 3 av gjenåpningsplanen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Det norske ishockeylandslaget må også belage seg på hotellopphold ved ankomst til Norge etter at VM i Latvia er ferdigspilt. Generalsekretær Ottar Eide reagerer på regjeringens beslutning.

– Det er veldig skuffende at de forskjellsbehandler idretter må den måten de gjør. Det står det ikke så veldig stor respekt av, sier han til NTB.

– Jeg forstår ikke forskjellen på at fotballandslag som er ute på reise og et ishockeylandslag. Jeg aner ikke hva de legger til grunn for å forskjellsbehandle. Vi er tydeligvis ikke av den betydningen vi mener at vi skal være. At andre idretter vurderes som mer betydningsfulle, tilføyer Eide.