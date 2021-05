Oppildnet Carlsen snudde dramatisk finale

Magnus Carlsen-Wesley So

Finalen måtte avgjøres i omspill. Carlsen startet ved å tape det første av to lynsjakkpartier etter en grov tabbe.

Så kom han tilbake foran PC-en i nye klær og utspilte So, før han igjen utklasset amerikaneren i armageddon.

– Jeg er veldig glad nå, sier Carlsen til TV 2 og tar en liten pause.

– Hva skal man si? Dette var en turnering hvor det var utfordringer hele veien, fortsetter han.

Allerede i grunnspillet var Carlsen i reell fare for å ryke ut.

– Det har vært så mye opp og ned, men det er utrolig tilfredsstillende å ta det til slutt. Alle analysene og sånn kan jeg gjøre en annen gang, jeg er bare utrolig glad for å ha vunnet, sier han.

Ga faen i obligasjoner og kontrakter

Verdensmesteren forklarer hvorfor han valgte å bytte til t-skjorte.

– Jeg tror helt ærlig at jeg hadde spilt bedre i lynsjakk hvis jeg hadde kunnet gjøre det som er naturlig for meg, ved å være litt mer avslappet: Ha musikk på ørene og at jeg er i en annen setting, forklarer han.

Magnus Carlsen fortvilte etter tapet i første lynsjakkparti ... ... før han kom tilbake i krigermodus og nytt antrekk til det andre partiet.

– Jeg prøvde i hvert fall det. At nå skal jeg prøve å sitte i t-skjorten som jeg ville gjort ellers når det er varmt ute, sånn som det er nå. Så får jeg bare akkurat der gi litt faen i alt som er av obligasjoner og kontrakter og så videre.

Seieren i det andre lynsjakkpartiet feiret han på dette viset:

Startet jevnt

Etter å ha spilt uavgjort søndag, innledet Carlsen og So dagen med hver sin seier med hvite brikker.

De to neste partiene endte med remiser. Dermed gikk finalen til omspill med to partier lynsjakk.

Der fikk Carlsen seg en ordentlig nesestyver. 30-åringen gjorde en tabbe med hvite brikker, som ledet til at han måtte gi tapt i det første av to partier.

– Det var tiden det røk på. Magnus gjør en kjempetabbe hvor han vanligvis ville sett hva som var i ferd med å skje, men fordi han bare hadde 40 sekunder igjen plumpet han i det uten å tenke seg om godt nok, mener TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Da så det svært vanskelig ut for Carlsen. Da 30-åringen kom tilbake foran PC-en etter det tapte partiet, hadde han skiftet fra skjorte til t-skjorte.

Han var nødt til å vinne med svarte brikker. Det gjorde 30-åringen med et velspilt parti. Etterpå kostet han på seg et jubelbrøl, som du kan se i vinduet øverst.

Da gikk finalen til armageddon. Der spilte Carlsen med hvite brikker. Verdensmesteren spilte et mesterlig parti. Han ville etter alt å dømme ha vunnet på tid, men vant like godt partiet.

Dermed har han virkelig snudd trenden mot So. Carlsen hadde tapt to finaler mot ham tidligere i turneringen, men slo ham senere i en bronsefinale og nå i en finale.

Carlsen er blitt en halv million kroner rikere etter turneringsseieren.