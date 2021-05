Går ut med ransvideo – håper denne detaljen kan avsløre én av ranerne

For åtte dager siden gikk politiet ut og etterlyste tre ukjente menn.

De truet to ansatte ved Etterstad Postkontor på Helsfyr i Oslo med en pistollignende gjenstand, og festet dem med håndjern.

Så stakk de av med et mindre pengebeløp.

Nå kan Åsted Norge vise en overvåkningsvideo fra ranet på Helsfyr.

Se hele saken i Åsted Norge kl. 21.40 i kveld eller på Sumo.

Her ser man ranerne ankomme utenfor lokalene, og at en av dem akkurat rekker å lure seg inn idet en ansatt kommer på jobb.

Det blir også et basketak mellom den ansatte og den første raneren. Deretter kommer hans to medsammensvorne inn i lokalet, før ansatt nummer to blir møtt av ranerne i døra.

ETTERLYST: Har du sett disse? Da ønsker politiet å høre fra deg. Foto: Posten/politiet

Eldre ranere

– De har åpenbart måttet spane på postkontoret i forkant, det har blitt stjålet en skilt rett i forkant av ranet. Dette tyder på at dette er planlagt. De har også hatt med seg utstyr for å holde kontroll på de to fornærmede, sier Kenneth Wilberg, leder ved seksjon for etterforskning av organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, til Åsted Norge.

Ranet varer i 13 minutter. Klokken 09.38 går ransalarmen.

– Vi slår fast at dette er tre godt voksne menn. Vi legger til grunn at i hvert fall én av ransmennene er over 50 år. De to andre er det litt vanskeligere å tyde basert på overvåkning, men det er tre godt voksne personer. Og vi ser ikke bort fra at én kan ha håndverkertilknytning til Norge, sier Wilberg.

Video viser haltende mann

I kveld går også politiet ut i Åsted Norge med en overvåkningsvideo som viser noe som kan identifisere én av ranerne.

HALTER: Denne mannen er etterlyst for ranet på Helsfyr. Politiet mener han har vanskeligheter med å gå. Foto: Posten/politiet

Han har tydelig vanskeligheter med å gå.

– Han er enten dårlig til bens, eller så kan det være ulike former for påvirkning, altså alkohol eller rus. Han går ikke normalt, han må ta seg for, dette kan tyde på at han har dårlig balanse. Det kan bidra til å gi oss viktig informasjon om hvem dette kan være, forteller Wilberg til Åsted Norge.

Man ser at mannen bruker begge hender til å holde seg fast i bilen, før de tre ranerne stikker fra stedet.

Nettopp denne bilen er et av elementene politiet har fokusert mye på den siste uken.

Fluktbil observert på Alnabru

Forrige mandag mente politiet at dette kunne dreie seg om en Nissan Note. Men siden videoen fra utsiden av Postens lokaler er noe fordreid, gir den ikke et helt riktig bilde av bilens dimensjoner.

FLUKTBIL: Politiet er nå sikre på at dette er en Nissan Note 2015. Foto: Politiet

Nå er dog politiet sikre på hva slags fluktbil de er på jakt etter.

– Politiet ønsker tips på observasjoner knyttet til denne bilen, en Nissan Note fra 2015, en sort, metallic bil. Det er ikke veldig mange av denne biltypen i Norge. Dersom noen ser denne typen bil, enten norsk eller utenlandsk, ber vi om at de tipser politiet, sier seksjonsleder Wilberg i Oslo-politiet.

Bilskiltene som ble brukt på bilen under ranet, mener politiet stammer fra et tyveri i Agmund Bolts vei i Oslo i timene i forkant av ranet.

Etter ranet har gjerningspersonene trolig kjørt østover. Siste observasjon av bilen er nemlig på Alnabru.

– Vi har hentet kameraovervåkning som bekrefter at bilen kjører på E6 ved Alnabru, på tur ut av Oslo. De kan ha fortsatt opp mot Lillestrøm-området, men dette vet vi jo ikke.

Kan være i Norge

Wilberg mener det ikke er umulig at de fortsatt er i landet, og ber spesielt ansatte og kunder ved bensinstasjoner om å være observante.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Seksjonsleder Kenneth Wilberg ved Oslo politidistrikt mener ranerne fortsatt kan være i Norge. Foto: Alexander Pettersson (Åsted Norge)

– De kan være i Norge, og andre steder enn på Østlandet, men de kan selvfølgelig også ha krysset grensen til Sverige. Basert på de opplysningene vi har nå, legger vi til grunn at dette er personer fra Øst-Europa, sier han.

Etterlyser vitne

Politiet ønsker også at et mulig vitne i saken melder seg.

Idet ranerne kommer ut av døra på Etterstad Postkontor etter ranet, har en person som går tur med hunden sin nettopp gått forbi, rundt ti meter lengre unna.

Politiet har fortsatt tro på at saken kan løses.

– Nå har vi vært i en innsamlingsfase, så denne uken kommer vi til å bruke tid på å strukturere og analyse informasjon som vi har hentet inn, for å se om det kan føre oss videre. Vi har godt håp om at denne saken skal oppklares, avslutter Wilberg.

Dersom du har tips i saken, kan dette ringes inn til 02800, eller sendes på tips.politiet.no/oslo.

Du kan også melde inn ditt tips til Åsted Norge på tlf. 22 38 98 98 eller astednorge@tv2.no.