Takker teamet rundt seg for utviklingen: – Folk har kalt Raiola en idiot, men jeg tror ikke mange har hatt en bedre reise

Han har gått fra å være et stort talent i Molde i 2018 til å bli tidenes yngste toppscorer i Champions League i 2021. Europas heiteste spiss er norsk og heter Erling Braut Haaland.

Nå hyller 20-åringen teamet rundt seg for den vanvittige utviklingen han har hatt siden han slo gjennom i norsk fotball og Molde for alvor i 2018.

– Først og fremst må jeg få skryte litt av «Team Haaland» og de som er med der. Folk har snakket om klubbvalgene mine og skjelt ut Mino Raiola (agenten) og kalt han for idiot. Men det er ikke mange som har hatt en bedre reise enn meg, så «shoutout» til de. Jeg håper den «pacen» der fortsetter, sier Erling Braut Haaland om utviklingen sin og lar hånda peke oppover som et klart bevis på hva han sikter etter.



Bare halvannet år etter at han signerte for den tyske storklubben Borussia Dortmund, blir 20-åringen koblet til samtlige av de største klubbene i verden. I sommervinduet vil spekulasjonene garantert være der for nordmannen som har kontrakt fram til sommeren 2024.

SUPERAGENT: Mino Raiola representerer Erling Braut Haaland og flere av fotballens største stjerner. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Er det egentlig vits å spørre deg om framtiden?

– Du kan gjerne spørre, men du vet hva du får til svar, sier Erling Braut Haaland og gliser.



Han er klar på at han har kontrakt i Tyskland – og at han forholder seg til den.

– Hva skal du da bruke ferien din på?

– Jeg tror ikke jeg skal si det, for det blir det bare overskrifter av. Sier jeg at jeg skal på party, så blir jeg skjelt ut av X-antall folk. Så jeg tror ikke jeg skal si så mye der, sier Braut Haaland og sikter til kritikken han har fått for å ha luftet seg i spanske Marbella i forkant av landslagssamlingen.

Men en liten tur hjem til Bryne skal han. Han har ikke glemt hvor røttene sine og gleder seg til å koble fullstendig av.

– Jeg må hjem dit å kjenne litt på lukta, sier Braut Haaland og koster på seg et stort glis.

Slik takler han oppmerksomheten

Hjemme på Bryne venter nok en litt annen hverdag enn det livet hans har blitt til.

I løpet av et par år har nordmannen gått fra å være et relativt ubeskrevet blad i norsk fotball til å bli en mann hele verdenspressen vil ha en bit av.



Selv legger ikke Braut Haaland skjul på at det potensielt kan være vanskeligere å fokusere på det han skal med tanke på all oppmerksomheten han får.

– Selvfølgelig, det blir mer oppmerksomhet rundt meg. Det blir skrevet en god del om meg, men det går helt fint. Det er ikke noe som går inn på meg. Hadde det gått inn på meg, så hadde jeg ikke vært der jeg var i dag, sier han.

Igjen peker han på viktigheten av å stole på seg selv og folkene rundt seg.

– Den ene dagen står det at jeg er god, mens den andre dagen står det at jeg er i tidenes måltørke etter fem kamper uten mål eller hva det var sist. Men det er ikke noe jeg kan tenke på. Jeg vet selv best når jeg har spilt bra, sier han.

20-åringen mener uansett at han allerede er blitt ganske flink til å holde fokus på det han skal.

– I hele år har jeg spilt kamper. Etter kampen har jeg glemt kampen og allerede tenkt på neste. Jeg kan være forbannet og sånn, men det går fort over. Det nytter ikke å leve i fortiden. Det tror jeg er den viktigste oppgaven til en fotballspiller: Å bare glemme det som har vært og spille den fotballen du liker best. Mange sliter med det, men jeg klarer å koble av, sier Haaland.

Hans nøkkel til det er gjøre ting der han overhodet ikke tenker på fotball.

– Det er alt fra å «game» til å henge med gutta. Rett og slett tenke på hva som helst som ikke har med fotball å gjøre, sier Braut Haaland.

Har gitt mersmak

Med 41 mål og tittelen som årets spiller blant fansen i Tyskland, er det liten tvil om at Erling Braut Haaland har opplevd mer enn de fleste på hans alder kunne våget å drømme om.



For Braut Haaland virker det imidlertid bare som om slike milepæler bare gir han ytterligere motivasjon. I år endte Dortmund som tysk cupmester.

– Jeg har sagt før at jeg vil vinne trofeer. I år vant vi en pokal med Dortmund. Det var en fantastisk følelse og noe jeg vil gjøre igjen. Jeg ønsker å vinne trofeer ut karrieren, sier han.

Selv er han godt fornøyd med at han har utviklet spillet sitt i år.

– Det har vært en fin sesong. Jeg har utviklet meg bra og er på en fin plass. Jeg har utviklet spillet mitt og levert varene, sier Braut Haaland.

At han foreløpig nyter fotballen er det ingen tvil om. Det mener han absolutt alle burde ha som et minstekrav - og nettopp det er Braut Haalands viktigste råd til talenter på vei opp og fram.

– Først og fremst må du smile og ha det kjekt med deg selv og de rundt deg. Det har vært mottoet mitt hele veien: Ha det kjekt. Det er derfor jeg spiller fotball. Den dagen du ikke koser deg mer med fotball, da ser jeg ikke noen vits i å fortsette med det, sier han.