Klaveness gjør helomvending om Qatar-boikott: – Svir som faen

– Jeg har vært kjempeusikker, vært tvilens disippel og møtt meg selv inn og ut av resonnementene mange ganger – og det svir som faen, sier Klaveness.

Etter mye grubling har hun nå snudd. Det forteller hun i programmet «Ærlig Talt» på TV 2 Nyhetskanalen.

– Nå ser jeg annerledes på det. Jeg ser på det med andre briller. Etter at Ståle (Solbakken) har kommet inn, og etter at Qatar-utvalget har utredet saken. Det har vært krevende grublerier, medgir Klaveness.

– Og jeg har ingen fasit. Men basert på det Qatar-utvalget har landet på, ledet av Sven Mollekleiv med mer enn 50 års erfaring på menneskerettighetsfeltet, som har vært drivende for mitt engasjement, har jeg nærmest landet på at jeg nærmest har et ansvar nå for å gi dette en sjanse. Og å gi disse tiltakene en sjanse, og vi må tåle den fallhøyden det er da med å prøve faktisk å bidra til endring, gitt at de som har greie på saken sier at vi kan få det til, fortsetter hun.

På spørsmål om hun kan bekrefte at hun har snudd og mener at Norge ikke lenger skal boikotte VM, svarer hun:

– Jeg mener i hvert fall at på det tidspunktet nå, så vil det være et uriktig virkemiddel å bruke. Men trusselen om boikott mener jeg at alltid bør være der. Den må alltid være der som en pisk på oss og FIFA for å få til disse endringene, og vi har tiden og veien på oss. Men jeg håper ikke at det blir utfallet nå i juni.

Da skal boikottspørsmålet avgjøres på et ekstraordinært fotballting.

– Så du har snudd?

– Ja, jeg har det.

– Når skjedde dette?

– Det er ingen «svart/hvitt-prosess». Det er en vanskelig prosess. For min del har det vært avgjørende å lese det Qatar-utvalget, og være involvert i det Qatar-utvalget har utredet, og jeg har selv snakket med mange organisasjoner som sier at nå er det ikke tiden for å trekke seg, nå er det tiden for å handle med mangedoblet styrke.

Men det er ingen tvil om at det gjør vondt for den tidligere landslagsspilleren.

– Hva tror du idealisten Lise ville sagt til toppleder Klaveness som nå har snudd?

– Jeg ville spurt, er jeg nå i ferd med å brolegge veien til et korrupt helvete med gode intensjoner?

Usikker på om hun drar

Hun ser likevel ikke for seg å bli med til mesterskapet.

– Hvis VM hadde vært i dag, hadde jeg ikke dratt, for jeg mener trusselen om boikott må leve. Jeg mener vi må gi dette en sjanse nå. Vi har fått en anbefaling om å gjøre 26 tiltak og vi bør gjøre enda flere for å få en varig endring i Qatar og FIFA, og det må vi levere på, sier Klaveness.

Vestlendingen mener det er en stor jobb som må gjøres dersom spillerne kan gå utpå banen og føle seg trygge og stolte. Derfor mener hun det er viktig at trusselen om boikott sørger for endring.

– Jeg ser ikke for meg å sitte på flyet på vei ned der, det gjør vondt i kroppen, sier hun.

– Pill rotten måte

Hun er samtidig krystallklar på hvorfor hun hele veien har vært en hard motstander.

– Da VM ble tildelt Qatar i 2010 på en pill rotten måte, åpenbart etter korrupsjon og til et land som ikke hadde infrastruktur – og det ble heller ikke stilt krav til måten de skulle bygge opp disse anleggene – mente jeg at det var en selvfølge at vi måtte gå fra bordet som et virkemiddel, sier Klaveness.

Hun ville at man skulle få til helt andre tildelingsprosesser i FIFA, og at Norge måtte være en tydelig stemme på det – og for å få flyttet VM.

– Jeg tok kraftig til orde for det, og har gjort det hele veien. Da jeg begynte i Norges Fotballforbund, var det en grunn til at jeg vurderte ikke å ta jobben, fordi jeg tenkte at det ville bli veldig vanskelig å kombinere, forklarer hun.

– Men jeg bestemte meg for å gå inn i et dilemma, og prøve å finne en krysning mellom det å prestere og drive min lidenskap, samtidig som man jobber med endring fremover. Og at jeg ikke skulle være med til Qatar, da. Dette ble tatt imot, og motstemmen var velkommen. Da debatten kom og det stod flammer opp, ble jeg veldig glad og lettet for det. Vi kan ikke dra til mesterskap uten at det er en stor og bred debatt rundt det, og var beredt til å gå av som toppfotballsjef. Jeg ville ikke stå i veien for min arbeidsgivers prosess.