Tre Oslo-skoler rammet: – Pandemien har lært oss at situasjonen kan endre seg raskt

– Jeg kan bekrefte at det er påvist smitte knyttet til en russebuss i bydel Nordre Aker, sier assisterende bydelsoverlege, Anders Danielsen Lie til TV 2.

Foreløpig er det snakk om fem personer fra samme russebuss. Disse skal tilhøre Blindern-, Ullern- og Persbråten videregående skole

Lie sier at de ikke har kartlagt hele omfanget ennå, men at de vil få en bedre oversikt de neste dagene.

– Smitte blant russen har vi vært forberedt på, så dette er ikke en uventet situasjon. Situasjonen kan endre seg, og vi kan ikke utelukke at flere skoler og russebusser kan være involvert, sier han.

Kan dra seg til

I løpet av pandemien har bydelen hatt et svært lavt smittetrykk. Lie er ikke bekymret for at dette vil sette bydelen ut av spill, men sier at folk alltid må være på vakt.

– Hvis det er noe vi har lært av pandemien, så er det at situasjonen kan endre seg raskt. Det kan dra seg til de neste dagene – det må ikke gjøre det, men det kan gjøre det, sier Lie.

Utbruddet vil smittespores på vanlig måte. Lie sier at de har kompetente folk som jobber med smittesporing, og prøver å få mest mulig informasjon rundt nærkontakter og hvem som kan være knyttet til utbruddet.

– Smittesporingen ble mer tidkrevende etter at det britiske viruset begynte å dominere i Oslo. Det gjør at flere personer må kontaktes, fordi nærkontaktene til nærkontaktene i noen tilfeller kan havne i ventekarantene, sier Lie.

– Pandemien er ikke over

Søndag bekreftet bydelsoverlege, Tom Sundar, at en person hadde fått påvist den indiske virusvarianten, ifølge Nordre Aker Budstikke.

Lie har foreløpig ingen opplysninger om at de fem som er smittet knyttet til russefeiringen har fått påvist denne varianten.

Han har forståelse for at folk ønsker å ta seg en fest, men minner om at pandemien ikke er over.

– Det er viktig at man prøver å følge de basale smittevernrådene så godt man kan, sier han.

Digital hjemmeundervisning

Rektor ved Blindern videregående skole, Hege Haugland, opplyser til TV 2 at elever på trinn 3 har digital hjemmeundervisning ut uken.

– Det gjør vi for å være føre-var, og forhindre ytterligere smitte.

Haugland ønsker ikke å kommentere hvor mange elever som er smittet ved skolen, men sier at det ikke dreier seg om mange.

TV 2 har foreløpig ikke fått svar på sine henvendelser til rektorene ved de to andre skolene.