– Å gud hjelpe meg, er de edru?

Mandag kunne forsvarer Arvid Sjødin ta en etterlengtet telefon til sin klient gjennom mange år, Viggo Kristiansen.

I snart 21 år har han sittet fengslet i Ila fengsel, dømt for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Men Kristiansen har i alle år nektet straffskyld.

Da beskjeden om at statsadvokaten har besluttet å støtte den forvaringsdømte mannens anke til Høyesterett, og at de påstår Kristiansen løslatt, fikk 41-åringen sjokk.

«Å gud! Er de edru?», var Kristiansens første reaksjon.

Det forteller Sjødin til TV 2.

– Han har fått nei så mange ganger, at når noen sier ja, så må det være noe spesielt, utdyper forsvareren.

– Ingen grunn til bekymring

Mandag ettermiddag møtte Sjødin og medforsvarer Bjørn André Gulstad Kristiansen i fengselet.

Da de kom ut igjen like før klokken 19, hadde Gulstad en klar beskjed:

FORSVARERE: Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad er to av Viggo Kristiansens forsvarere. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er ingen grunn til å bekymre seg for Viggo Kristiansens løslatelse, sa han.

Gulstad legger til at det var sterkt å møte den drapsdømte 41-åringen.

– Han er svært opptatt av ro, og at dette går stille og rolig for seg. Han ønsker nå å dra hjem til familien sin, sier han.

Arvid Sjødin understreker at Kristiansen ikke kommer til å gjøre mye ut av seg, når han blir løslatt.

– Han kommer ikke til å gå rundt i gågata i Kristiansand og vise seg frem, tvert i mot. Han kommer til å ha et rolig liv fremover, til dette roer seg, sier Sjødin.

Senga står klar

TV 2 snakket først med Sjødin da han var på vei til Ila fengsel. Et endelig tidspunkt for en mulig løslatelse er foreløpig ikke bestemt.

PÅ VEI INN: Her er forsvarer Arvid Sjødin på vei inn til Ila fengsel for å møte Kristiansen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Høyesterett har fått frist til onsdag 2. juni til å komme med sin beslutning.

Også Viggo Kristiansens foreldre var svært lettet da beskjeden kom.

– De er veldig glad for at Viggo endelig kan komme hjem igjen. Dette har de kjempet for i 21 år, sier Sjødin og legger til:

– Senga han forlot for 21 år siden, står oppreid og venter på ham.

For planen til den nå 41 år gamle mannen er å returnerte til hjemstedet Kristiansand.

– Kan skape problemer

Det kan imidlertid by på noen problemer.

– Det har kommet signaler om at det er folk som ikke liker at han kommer. Det kan bli en ting som kan skape litt problemer, men vi får ta det som det kommer, sier Sjødin.

Forsvareren sier at dette vil bli tema når han møter Kristiansen mandag.

– Jeg skal snakke med ham om hvordan vi kan unngå slike konflikter. Det kan lønne seg for han å holde seg unna enkeltgrupper og personer.

Sjødin er klar på at det må sikkerhetstiltak til, den dagen Kristiansen kommer tilbake til Kristiansand.

– Det har vært litt urovekkende uttalelser på Facebook om hva de skal gjøre med han, om han blir løslatt. Dette er en spesiell gruppe personer som ikke forholder seg til fakta, men sin egen tro. Det er et problem, og det har vi vært i kontakt med politiet om, sier forsvareren.

Har fått jobbtilbud

Men Kristiansen har ikke vurdert å bosette seg et annet sted enn i hjembyen Kristiansand.

Sjødin kan nemlig avsløre at den drapsdømte mannen har fått flere konkrete jobbtilbud.

JOBBTILBUD: Kristiansen har utdannet seg i fengslet, og har nå fått flere jobbtilbud. Foto: Eivind Pedersen

– Han kan begynne å jobbe hvis han vil. Det er firmaer som har ringt og gitt han konkrete jobbtilbud, sier han.

I fengslet har Kristiansen tatt to ulike eksamener, både som tømmermann, mekaniker og sveiser.

– Over 20 millioner

Forsvareren er også klar på at de vil fremme et stort erstatningskrav, når Kristiansen eventuelt frifinnes.

– Vi har ikke vurdert de økonomiske tapene, men det er snakk om gedigne økonomiske tap.

Sjødin mener det kun finnes én annen sak å sammenligne Kristiansens sak med. Der ble erstatningen satt til 13 millioner kroner.

– Dette var for 10-15 år siden, så det sier litt. Jeg tenker i høyeste grad at det blir over 20 millioner kroner, sier han.