Det er ikke hver dag vi tester et helt flunkende nytt bilmerke. Men nå har vi fått gleden av det. Denne gangen i form av Cupra Formentor.

Deler av det navnet høres kanskje kjent ut, for noen. Husker du knalltøffe Cupra Leon R som kom like etter årstusenskiftet? Det var en skikkelig barsk Golf GTI-konkurrent. R-utgaven hadde 225 hestekrefter og firehjulsdrift.

En periode ble det satset på Seat i Norge, men ikke så lenge.

Nå har imidlertid det spanske merket gjort comeback. Og det har skjedd ting. Cupra-navnet er blitt skilt ut som et eget merke. Disse modellene har et mer sporty design og fokus på kjøreegenskaper, enn Seat.

Første modell ut er den kompakte SUV-en Formentor – som rett og slett ser rålekker ut!

Kan treffe bredt

Formentor plasserer seg i et segment der det i utgangspunktet finnes mange kunder: Litt høyreist bil med ladbar drivlinje. Riktignok ikke en elbil – men en ladbar hybrid som har rekkevidde på nesten 60 kilometer.

Cupra Formentor e-Hybrid VZ 245 hk Pluss: Gunstig pris

Lekkert design Minus: Helt nytt merke Pris fra: 387.500 kroner (204 hk) Pris testbil: 508.500 kroner (245 hk)

I Norge er det to varianter av Formentor du kan velge mellom. Innstegsmodellen med 204 hestekrefter koster fra 387.500 kroner. Toppmodellen, VZ, har 245 hestekrefter og en pris på 417.500 kroner.

Sistnevnte har i tillegg til større motor, også større felger (19" i stedet for 18") – og dynamisk chassis control (DCC), som lar deg sette opp kjøreegenskapene etter humøret. Du kan velge mellom Comfort, Sport eller Cupra. Sistnevnte er det mest sportslige alternativet.

Ekstrautstyr

I utgangspunktet er det ikke mye ekstra du trenger på en Formentor. I alle fall ikke topputgaven. Men spekket slik testbilen er, med nesten alt utstyr, ender likevel prisen på 508.650 kroner.

Da begynner den plutselig å nærme seg biler det er litt skummelt å sammenligne seg med. For eksempel Audi Q3 Sportback S-line 45 TSFIe (startpris 518.100 kroner) og BMW X2 xDrive25e M sport (startpris 494.000 kroner). Begge disse er ladbare crossovere med fokus på design, med den forskjellen at de også har firehjulsdrift. Så vet vi naturligvis at det blir betydelig dyrere, hvis du skal spekke disse bilene med ekstrautstyr.

Uansett, Formentor må tåle å sammenlignes med noen ganske tøffe alternativer. Nå er vi spente på hvordan den oppleves på veien.

Det er noe nesten Maserati-aktig over fronten på Cupra Formentor. .

Hvordan er den å kjøre?

Du merker tidlig at Formentor er ment å være sporty. Den biter godt ifra seg på landeveien, med en frisk drivlinje.

Testbilen har 245 hestekrefter og et dreiemoment på 400 Nm – som gir 0-100 km/t på 7 sekunder blank. Det er kjapt nok. Elmotoren sørger for at frasparket er godt merkbart helt fra bunnen av, slik at bilen kjennes pigg og villig.

Dessuten er det kul lyd, om du ønsker det. Minst like falsk som puppene til Linnie Meister, men det funker likevel. Særlig den grove, nesten V8-aktige brummingen på lavt turtall treffer godt, synes vi. Når du presser turtallet oppover, blir det ikke så fint. Men her nok meningene uansett delte.

Design kommer foran funksjon, og derfor lener C-stolpene seg såpass mye framover. Mindre plass – men mye tøffere design.

Bestiller du toppmodellen er både 19" felger og DCC (dynamisk chassis control) standard. Sistnevnte lar deg velge ulike kjøreprogram – der det mest sporty heter Cupra. Her påvirkes blant annet styring, motorrespons og lydbilde.

Formentor er faktisk riktig så underholdende å kjøre, med tanke på at det tross alt er en litt høyreist bil. Understellet er stramt og styringen presis. Vi skulle gjerne hatt firehjulsdrift eller bakhjulsdrift – men til vanlig merker du veldig lite til at det kun er forhjulstrekk. Det er nesten ikke noe "hakking", og du trenger ikke å klamre deg fast til rattet under akselerasjon. Bare under aktiv kjøring på svingete småveier, er det tidvis vanskelig å skjule at forhjulene har annet enn bare styring å tenke på.

Selv om Formentor er en morsom bil å kjøre, synes vi balansen i forhold til komfort er godt ivaretatt. Her kan du kjøre langt, uten å bli sliten. Støynivået er behagelig lavt, og oppsettet ikke for hardt til at du kjenner hver ujevnhet i veien.

Rekkevidden oppgis til opptil 59 kilometer, avhengig av utstyr. I testperioden er det tidvis vanskelig å få den til å kjøre på ren strøm helt fra start. Men det går som regel kort tid, før vi får slått av bensinmotoren helt.

Det er relativt varmt (10-15 grader) og pent vær, og da går det greit å kjøre 50 kilometer omtrent uten å bruke drivstoff. Etter 100 kilometer er forbruket 0,38 l/mil. Men vi opplever ikke at bilen er veldig tørst, selv når batteriet er tomt.

Hva du vil oppleve hvis du kjøper bilen, avhenger selvsagt av hvor flink du er til å lade, hvor langt du kjører hver dag og hvilken tid på året det er snakk om. Sånn er det med ladbare hybrider.

Bagasjerommet er ikke digert. Men har du ikke barnevogn og hundebur, holder det kanskje likevel?

Plass og praktiske løsninger:

Under presselanseringen av Cupra, var det veldig lite prat om plass. Det er tross alt en bil som skal appellere mye til følelser. Men faktum er at den ikke har noe å skamme seg over, når det kommer til det praktiske, heller. Bagasjerommet er riktignok relativt beskjedne 345 liter, men oppleves større. Fullverdig familiebil for de med barnevogn og/eller hundebur, er det vel neppe. Men for mange andre, duger dette.

Ryggen på baksetene kan bare legges ned 40/60 – ikke 40/20/40. Men det er en bra skiluke her, ikke en av de minste, som knapt har noen praktisk funksjon.

Med ryggen lagt ned, får du 1.415 liter til rådighet. Det er mer enn for eksempel BMW X2 25e (1.290 liter) og Audi Q3 Sportback (1.250 liter).

Hengerfeste har du, også. Formentor VZ kan trekke opptil 1,7 tonn. Og på taket er det godkjent opptil 75 kilo.

Mer romslig enn man skulle tro. Undertegnede kan fint sitte bak seg selv.

Livet i baksetet

Her er det overraskende god plass. Faktisk er både takhøyde og beinplass tilstrekkelig for at undertegnede på sine 190 centimeter, kan sitte bak meg selv. To voksne kan fint sitte her. Det midterste setet er det verre med.

Det er også egen klimasone bak, som du kan styre selv, men ikke varme i setene.

To USB-C-uttak er tilgjengelig, det er koppholdere i midtarmlenet og litt oppbevaringsplass i dørene.

Som vanlig på mange nye biler, er utsynet noe begrenset for de minste, på grunn av høyden på vinduene.

Bak rattet

Sjåføren har det som plommen i egget. Sportssetene er komfortable, og du kan sitte ganske lavt, om du ønsker mer go cart-følelse. Rattet er både stilig å se på, og godt å holde i. Her kan du dessuten få "satelitt"-ratt som ekstrautstyr, der du har startknapp og Cupra-knapp på rattet. Nesten som i en superbil! Det er tøft.

De digitale instrumentene fungerer bra, menyvisningene på høyre side er noe liten, men du venner deg til det.

Hovedskjermen er stor og lettlest.

Interiøret er tøft og gir følelse av god opplevd kvalitet, selv om det er en del hardplast. Rikelig med skinn og kontrastsømmer bidrar til godfølelsen.

Design: Utenpå og inni

Cupra er tydelige på at de, som Seat, skal henvende seg mot yngre kjøpere. Gjerne de som også er litt sporty, og liker å skille seg litt ut. Designet gjenspeiler denne ambisjonen. Vi synes ganske enkelt Formentor er noe av det tøffeste du får tak i –ikke bare i sin prisklasse, men generelt. Den ser rålekker ut – og utstråler en selvsikker "se opp, her kommer jeg"-mentalitet.

Ikke minst gjelder det testbilen, der de lekre linjene understrekes av en gråaktig, matt lakk (koster 21.600 kroner) – i kombinasjon med kobberfargede detaljer. Vi liker de sorte felgene, også de med kobber-detaljer (felgene på testbilen koster 11.250 kroner ekstra).

Cupra-logoen alene, ser illsint ut, der den er formet som en pil som peker nedover.

At den legges merke til, får vi demonstrert flere ganger, når vi stopper utenfor butikken, på bensinstasjonen eller fra folk vi kjører forbi på gata. Formentor vekker kort og godt nysgjerrigheten hos folk.

Hekken domineres av LED-lys som strekkes over hele bredden av bilen, og gir en 3D-effekt. Lenger nede framheves de fire enderørene av kobberfargen, det samme gjør logoen midt på – og øverst på C-stolpene som lener seg aggressivt framover, er det en takspoiler. Uansett vinkel, ser Formentor sint ut.

Interiøret følges opp med mye av det samme. Store, deilige sportsseter med kontrastsømmer. Luftdysene har kobber-farget ramme – slik som kontrastsømmene på det skinntrukne dashordet.

Opplevd kvalitet er god, så det er kort sagt lite å sette fingeren på. Men om vi skal pirke, skulle vi gjerne kunne bestilt interiøret med annet enn svart og mørkeblått. Dessuten savner vi head up display.

Når bilen står i Cupra-modus, får den en stor turteller midt i de digitale instrumentene. Merk også det tøffe rattet - med kobber-farge i detaljer og kontrastsømmer.

Tech-faktor

Det merkes at Cupra ikke får tilgang til det aller mest avansert utstyret når det gjelder digitale instrumenter og infotainmentskjerm. Likevel opplever vi ikke dette som noen nedtur.

For øvrig har bilen egen App, mulighet for 360 graders ryggekamera, adaptiv prediktiv cruise control (tilpasser farten til veien, kurver og fartsbegrensninger, i tillegg til farten på bilen foran), varsling om trafikk fra sidene og bak bilen, filskiftassistent og varsling hvis det kommer syklist eller fotgjenger når du skal åpne døren.

Emergency Assist tar over styringen på bilen, setter på nødblinken og senker farten til bilen står stille, om sjåføren får et illebefinnende eller sovner bak rattet.

– Er det skummelt å kjøpe denne bilen?

Menysystemet er lettlest - men bruken krever litt tilvenning, og er ikke det beste på markedet.

Konklusjon

Bilen for deg hvis:

Du liker tøft design og gode kjøreegenskaper

Ikke bilen for deg hvis:

Du trenger stort bagasjerom og firehjulsdrift

Eierne mener:

Slik ser "hjem"-skjermen ut.

Cupra Formentor e-Hybrid VZ Motor og ytelser: Motor: 1,4-liter, 4-syl., bensin + elmotor Effekt: 245 hk / 400 Nm 0-100 km/t: 7 sek. Toppfart: 210 km/t Forbruk (WLTP): 0,14 l/mil Batteri/lading: Batteripakke: 12,8 kWt Rekkevidde: 59 km (WLTP) Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 445 x 199 x 151 cm Bagasjerom: 345 / 1.415 liter Vekt: 1.629 kg Tilhengervekt: 1.700 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 417.500 kroner Pris testbil: 508.650 kroner

Video: Her kan du se mer av Cupra Formentor:

