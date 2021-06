Fotballryktene: – Thorsby aktuell for Champions League-klubb

Sampdoria-spilleren har gjort sakene sine godt denne sesongen. Det er blitt lagt merke til i støvellandet. Skal man tro overgangsguruen Gianluca Di Marzio, følges Morten Thorsy tett av Atalanta og Lazio.

Atalanta er klare for Champions League, og har tidvis imponert i turneringen de siste sesongene. Thorsby skal være aktuell fordi trener Gian Piero Gasperini ønsker seg flere alternativer på midtbanen.

Real Madrid står for øyeblikket uten manager, etter at Zinedine Zidane gikk av forrige uke. Nå linkes Everton-manager Carlo Ancelotti til en retur til den spanske hovedstadsklubben. Ifølge den spanske storavisen Marca har italieneren gått forbi kandidater som Antonio Conte, Mauricio Pochettino, og klubblegenden Raúl på lista over favoritter til å ta over den ledige sjefsstolen. Ancelotti ledet Real Madrid mellom 2013 og 2015, og vant Champions League i 2014.

Romelu Lukaku linkes stadig til en retur til gamleklubben Chelsea. Inter er i økonomisk trøbbel, og mange av lagets stjerner skal være til salgs i sommer, skriver Daily Mail.

Ifølge tyske Sport1 er Borussia Dortmunds Jadon Sancho så godt som enig med Manchester United om de personlige betingelsene, men Manchester-klubben har ikke kommet med noe formelt bud på vingen.

Thomas Tuchel skal være svært nær å forlenge kontrakten med Chelsea fram til 2023, skriver The Guardian.

Ryan Mason har ledet Tottenham siden José Mourinho fikk sparken, men nå skal en ny manager nærme seg. London-klubben planlegger et forsøk på å hente Antonio Conte, skriver Sport Italia. Spurs skal være interesserte i å hente Juventus' sportsdirektør Fabio Paratici i samme slengen.

Spurs skal også være på spillerjakt, og ifølge Mirror er de på jakt etter Chelseas tyske midstopper, Antonio Rüdiger. 28-åringen spilte hele kampen da de blå vant Champions League lørdag.

Martin Ødegaards låneopphold i Arsenal har vært en blandet suksess. Skal The Gunners beholde nordmannen må de bla opp 60 millioner euro, eller drøyt 600 millioner norske kroner, ifølge spanske Defensa Central.

Granit Xhaka linkes vekk fra Arsenal, og 28-åringen skal være smigret av interessen fra José Mourinho, som skal være interessert i å hente sveitseren til sin nye klubb Roma, ifølge Goal.

Ryktene rundt Paulo Dybala dukker stadig opp, men nå skal han nærme seg ny kontrakt med Juventus. Den nye manageren, Allegri, skal være stor fan av argentineren, og ønsker å tilby han en langtidskontrakt, skriver Goal.

Atletico Madrids Saul Niguez ønsker seg til Manchester United, skriver Mirror. 26-åringen har også vært koblet til Juventus og PSG.

Arsenal skal ønske seg Sportings 18 år gamle spiss Tiago Tomas, men overgangen skal være usikker etter at The Gunners mislyktes å kvalifisere seg til spill på kontinentet, skriver The Sun.

Tottenham- og Elfenbenkysten-forsvarer Serge Aurier skal være på vei bort fra Spurs. En retur til PSG skal være aktuelt, ifølge franske L'Equipe.