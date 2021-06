Solskjær lover spillerkjøp: – Nødt til å forsterke oss

Ole Gunnar Solskjær er klar på at Manchester United må gjøre grep på overgangsmarkedet for å hamle opp med de beste.

– Vi er nest best, men for langt bak til å true dem som vant. Da er vi nødt til å forsterke oss, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

Sesongen endte med et skuffende tap for Villarreal i Europaliga-finalen. I Premier League ble det andreplass, men det var hele tolv poeng opp til seriemester Manchester City.

– Det kommer selvfølgelig til å skje noe i overgangsvinduet. Verden er blitt veldig annerledes enn for 15-16 måneder siden, men vi er nødt til å gjøre noen grep på overgangsvinduet, men også med laget, sier Solskjær, og peker på dagens United-spillere må bli bedre i flere faser av spillet.

Solskjær er klar på at klubben alltid vil jakte på nye spillere.

– Det går aldri an å lene seg tilbake. Du ser hele tiden etter forsterkninger. Fotballen er dynamisk, så det kan skje uventede ting som skader, sykdom, noe familiært eller at noen vil flytte. Du må ta alt mulig til etterretning og ettertanke. Jeg kommer aldri til å sette meg ned og tenke at «nå er laget slik jeg vil at det skal være», for du ser alltid noen andre spillere eller andre lag som gjør noe du har lyst på, sier Solskjær.

Kobles til mange spillere

I fjor sommer var Dortmund-vingen Jadon Sancho sterkt koblet til Manchester United, men Old Trafford-klubben bladde aldri opp nok. Ifølge The Athletic skal Manchester United nå være sterke i troen om at de klarer å sikre seg Sancho denne sommeren.

Samme nettsted skriver også at Solskjær og Manchester United ser på Atlético Madrids Kieran Trippier som en utfordrer til Aaron Wan-Bissaka på høyrebacken. Pau Torres (Villarreal) og Raphaël Varane skal være alternativer for å forsterke midtstopperplassen i Manchester United.

The Guardian nevner i tillegg navn som midtbanespiller Declan Rice (West Ham) og angriper Harry Kane (Tottenham), samt veterankeeper Tom Heaton, som går ut av kontrakt i Aston Villa denne sommeren.

Antyder spissjakt

Manchester United har allerede sikret seg signaturen til Edinson Cavani, som har forlenget kontrakten ut kommende sesong.

– Det var veldig viktig, for vi har ikke sett i nærheten av hans beste ennå. Han kom hit i oktober og hadde ikke spilt fotball på sju måneder. Det tar tid å komme i form, selv om han passer på seg selv. Han fikk litt skader og småting som plaget ham, og det er først i det siste vi har begynt å se litt av det beste av ham. Når han får denne erfaringen og en oppkjøring, blir han bedre enn i år, til tross for at han blir eldre, sier Solskjær, før han legger til:

– Jeg er veldig glad for at det har skjedd, men det betyr ikke at vi ikke leter etter noen som kan utfordre eller lære av ham.

Fremtiden til Paul Pogba er imidlertid ikke spikret, for det er kun ett år igjen til franskmannens avtale med Manchester United utløper.

– Vi vil ha de beste spillerne her, og klubben vet hva jeg vil. Jeg vet ikke hvordan dialogen går, men skal vi kjempe om de beste trofeene, må vi ha de beste spillerne, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.