– Oi! Er det slik den egentlig ser ut ... Ganske voldsom og helt annerledes enn alt annet fra BMW.

Det var det første jeg tenkte da jeg så det nye elektriske flaggskipet til BMW, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

iX er på «hemmelig» Norges-visitt og vi i Broom er blant noen få utvalgte medier som er invitert til å få se nærmere på nykommeren.

Benny får et kort møte. Nok til et par runder rundt bilen og å sitte i den. Men ikke kjøre. Minuttene vi har til rådighet forsvinner rimelig fort.

For dette er et møte som tydelig gjør inntrykk. Visst har vi sett bilder av den tidligere. Men bilder er en ting. Å se den i levende live noe helt, helt annet.

iX dukket opp som konsept allerede i 2018, da under navnet iNEXT. Siden har mye vært både skrevet og sagt om bilen. Mer blir det garantert.

Dette er en bil som kanskje først og fremst har Audi e-tron og Tesla Model X som opplagte konkurrenter. BMW-en kommer i november. I to utgaver, i første omgang. Begge modellene har to motorer og xDrive firehjulsdrift som standard.

Dette er helt nye og rundere linjer enn det vi er vant til fra BMW.

Noe helt nytt fra BMW

Innstegsmodellen, xDrive40, får en rekkevidde på 425 kilometer og en effekt på 240 kW / 326 hk.

Storebror xDrive50, kan skilte med en effekt på 385 kW / 523 hk og 630 kilometer rekkevidde.

Elmotorene er utviklet av BMW selv og skal være svært effektive, en effektivitetsfaktor på høye 93 prosent.

Prisene starter på henholdsvis 660.000 og 799.000 for de to. De bør derfor være konkurransedyktige i sitt segment.

(For flere data - se faktaboks i bunnen av saken)

I kulissene lurer en enda heftigere modell, nemlig BMW iX M60, med en effekt på 440 kW / 600 hk og lover en spesielt sportslig kjøreopplevelse, slik M-modellene derfra alltid gjør. Den må vi altså vente en stund til på.

– Rent designmessig ligner ikke nye iX noe annet vi har sett fra BMW før. Garantert et bevisst valg. For å understreke at dette er noe helt nytt og annerledes. Det nye designet symboliserer nemlig også en ny tid, ny teknologi og nye innovasjoner fra bilmerket, tror Broom-Benny.

– Nye iX er mye mer enn en elektrifisert X5. Denne er stort et steg inn i framtiden og sladrer samtidig om hva som vi kan vente oss av bilmerket fra München de kommende årene, legger han til.

Høyt plasserte og smale lykter sammen med en stor grill, som egentlig bare er et deksel. Det gjør fronten massiv.

Et flaggskip verdig

Den fjerde bilen med bruk av i-symbolet har en fysisk størrelse som er veldig lik X5, men er noe lavere. De smale og høyt plasserte frontlyktene gir et små-sinna uttrykk. Den store og omdiskuterte grillen, har vi sett en stund nå. Her har den derimot ikke noen funksjon som tradisjonell kjølegrill. Den er et deksel for sensorer, radar og kamera.

En litt annerledes detalj er at grillen er selvreparerende. Ved små sår etter steinsprut eller mindre riper skal den lege seg selv i løpet av et døgn i romtemperatur eller på noen få minutter med varmebehandling.

Bilen har ingen «frunk» eller bagasjerom til ladekabler og annet småtteri foran. Spylervæskepåfyllingen er også litt spesiell. Den er under BMW-emblemet på panseret.

Kreativ påfylling for spylervæske, under emblemet på panseret.

– Innvendig oppleves bilen som svært luftig og romslig. Også her stikker designet seg ut. Det første jeg legger merke til er det sekskantede rattet, før blikket glir over et moderne og minimalistisk dashbord, preget av de to skjermene som BMW kaller «Curved Display». I prinsippet er dette satt sammen av en 12,3" informasjonsskjerm og en 14,9" kontrollskjerm, forteller Benny.

– Det framstår som lekkert. Materialkvalitet og finish er også et flaggskip verdig, legger han til.

Interiøret er elegant, minimalistisk og moderne med en god dose luksus.

Romslig innvendig

BMW iX er utstyrt med den mest omfattende sammensetningen av førerassistentsystemer som noensinne er sett på en BMW. Dette er også den første BMW-modellen som er klargjort for 5G. Det åpner for rask kommunikasjon, trådløse oppdateringer og nok datakraft for selvkjørende egenskaper. BMW iX er derfor klar for å kunne ta i bruk «Level 3» av selvkjøring.

Den nye generasjonen av operativ- og infotainmentsystemet «BMW iDrive» har også premiere i denne modellen. Og til alle iDrive-fans – det velkjente iDrive-hjulet til infotainmentsystemet finnes fortsatt. Nå utført i krystall og på den nye midtkonsollen som ikke går helt bort til dashbordet. Der finnes også den nye girspaken, eller rettere sagt bryteren, slik det ofte er på elbiler.

Den innvendig størrelsen er omtrent lik som i velkjente X5. Men plassen til hode, skuldre og bein er noe større i baksetet.

– Jeg med mine drøyt 190 centimeter sitter godt og har god plass her, rapporterer Benny.

Han legger også til at forsetene er helt nykonstruerte og gode å sitte i. Bagasjerommet svelger unna 500 liter og har egen plass for ladekabblene, under selve gulvet. I kjent BMW-stil er dette delt 40/20/40. Legges setene ned, øker plassen til 1.750 liter.

Den kan ha takboks/skistativ og trekke tilhenger på inntil 2.500 kilo.

– Dette er absolutt en fullverdig familiebil. Her rommes alt som trengs på turer både av folk og bagasje.

– Nytt er det også at bakluka dekker hele bilens bakende. Den går utenpå bakskjermene og ikke mellom, slik vi er vant til. Siderutene er uten vindusrammer og underbygger det sporty BMW-DNA-et.

Skissen viser plassering av elmotorer og batteriene.

Miljøvennlig produksjon

Vekten holdes nede ved utstrakt bruk av aluminium, karbon og karbonforsterket plast (CFRP). Det resulterer i en materialblanding som øker bilens stivhet, samtidig som vekten minimeres.

Bilen produseres på BMWs Dingolfing-anlegg i Tyskland. Det legges stor vekt på miljøvennlig produksjon og bruk av «grønn» kraft.

Dette speiles også i selve bilen. Materialene er i stor grad gjenbruk av resirkulerte materialer. Blant annet er det brukt resirkulerte fiskegarn i gulvtepper og matter. Det samme gjelder en rekke paneler og andre detaljer. Til sammen består rundt 60 kilo av hver BMW iX av resirkulert plast.

Innvendig treverk er FSC-sertifisert og skinnet er behandlet med ekstrakter fra olivenblader i stedet for kjemikalier. Ønsker man ikke skinn, finnes gode alternativer i tekstiler som også er resirkulert.

BMW legger også stor vekt på batteriproduksjonen gjøres så miljøvennlig som mulig, med bruk av blant annet fornybar energi.

BMW ble i fjor kåret til verdens mest bærekraftige bilprodusent. Slikt forplikter og nye iX viser at BMW tar bærekraftprinsippet på alvor.

Oppsummering:

BMW iX er den første modellen som bygges på selskapets nye plattform for fremtidens BMW-modeller – med fokus på nye tolkninger av design, bærekraft, kjøreglede, allsidighet og en dose status.

– Med en WLTP-rekkevidde på opptil 630 kilometer, setter BMW iX xDrive50 en ny standard i sin klasse. Selv om iX40 sikkert holder for de fleste, tipper vi topputgaven blir bestselgeren. Nye iX utfordrer de etablerte konkurrentene på flere hold. Og det skal nok mye til at BMW har tullet til dette med kjøreglede og komfort. Det har jo vært en del av ryggmargen der de siste 50 årene.

– Jeg tror dette blir den kuleste SUV-en du kan parkere utenfor hytta i jule- og nyttårshelgen i år. Bilen kommer som nevnt i november. Det betyr at mange vil rekke den til jul, oppsummerer Benny helt til slutt.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med test av nykommeren ved aller første anledning.

BMW iX40 / iX50: Motoreffekt: 300 hk og 630 Nm. / 500 hk og 765 Nm Akselerasjon 0-100 km/t: 6,1 sekunder / 4,6 sekunder Toppfart: 200 km/t for begge modeller Rekkevidde (WLTP): 425 km / 630 km Batterikapasitet, netto: 71 kWt / 105,2 kWt Batterikapasitet, brutto: 76,6 kWt / 111,5 kWt Energiforbruk: 19,4-22,5 kWt pr. 100 km / 19,8-23,0 kWt pr. 100 km Maks ladekapasitet: 150 kW / 200 kW Ladetid ved maksimal ladekapasitet, 10 – 80 %: 35 min. / 31 min Rekkevidde vs ladetid ved maksimal ladekapasitet: 95 km på 10 minutter / 150 km på 10 minutter Ladetid, AC 3-fas 11 kW, 0-100 %: Ca. 8 timer / Ca. 11 timer Vekt: 2.365 kg / 2510 kg. Pris fra: kr. 659.000 / kr. 799.000 Levering fra: November 2021

