Storhamar-legende til erkerival

Russeren har både spilt for Storhamar og vært trener i klubben i flere perioder. Nå skal han styre skuta hos erkerivalen Lillehammer.

– Etter spennende samtaler med organisasjonen og Atle så likte jeg tankene og ideene til klubben og om hvordan de vil utvikle seg. Det er en bra utfordring for meg, og jeg er veldig motivert og klar for å gjøre mitt beste for klubben, sier Smirnov til klubbens hjemmeside.

Han sier selv at han ikke tenker noe på at han har jobbet i nabobyen i mange år.

– Jeg tenker ikke noe på det at jeg har jobbet på Hamar i mange år. I vårt yrke både som spillere og som trenere er dette naturlig del av hverdagen å bytte klubb. Fra nå tenker jeg bare på Lillehammer ishockeyklubb, og er glad for å være her, sier han.

Lillehammer endte på en femteplass forrige sesong, i en sesong som ble avbrutt tidlig på grunn av koronaviruset.