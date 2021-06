Drillo har snudd: – Jeg er ihuga tilhenger av at vi ikke boikotter Qatar-VM

Om tre uker skal norsk fotball ta endelig standpunkt til boikottspørsmålet av VM i Qatar, på det ekstraordinære tinget 20. juni.

En som tidligere har vært regnet som en stemme på boikott-siden er Egil «Drillo» Olsen. På oversikten til Norsk Supporterallianse sto han inntil tirsdag 1. juni også oppført i kolonnen for de som støtter en boikott.

Men nå tar Drillo til motmæle.

– Det er ganske frekt, da, sier han om å bli plassert i boikott-kolonnen.

– Det er mulig de har hentet det fra noen tidligere uttalelser jeg har kommet med. Men ingen har snakket med meg om det, sier han.

Les hva Norsk Supporterallianse svarer i bunn av saken.

Støttet boikott tidligere

De tidligere uttalelsene Drillo sikter til ble gitt i et intervju med frifagbevegelse.no i 2016. Der ble vår tidligere landslagssjef sitert på følgende:

– For meg er det veldig lett å være enig med Arbeidsmandsforbundet i at VM må boikottes.

Men nå har Drillo altså kommet på andre tanker.

– Hva har endret seg for din del?

SNAKKER MYE MED MOLLEKLEIV: Drillo er god venn av mannen som leder Qatar-utvalget til NFF. Her er de to avbildet sammen på La Manga i 2009. Foto: Terje Bendiksby

– Det har skjedd mye siden 2016. Jeg har snakket mye med Sven Mollekleiv (leder av NFFs Qatar-utvalg) om dette, og han har en internasjonal erfaring som knapt noen i landet har. Sven er veldig tydelig på at Norge alene ikke vil kunne oppnå mye med en boikott, annet enn å lette samvittigheten til noen mennesker her i landet. Boikott alene er som et slag i lufta. Det har veldig liten hensikt, og vi taper mye mer enn vi vinner.

– Så du hører ikke hjemme i noen kolonne over boikottilhengere?

– Jeg er ihuga tilhenger av at vi ikke skal boikotte, sier 79-åringen.

Han hevder at Norge, gjennom aksjoner og dialog med andre nasjoner, allerede har vært med på å bidra til en bedring av fremmedarbeidernes rettigheter i Qatar.

– Hva mener du man har oppnådd?

– Det har skjedd positive ting i Qatar, som ikke har skjedd i nabostatene. For eksempel lover mot at arbeiderne kan fratas passene sine, og regler for å styrke rettighetene deres. Og så er jeg enig i kritikken av NFF, som har vært for sidrumpa, og burde stått på mer opp mot FIFA. For det er FIFA som har skylda i dette, som ga mesterskapet til Qatar, sier Drillo.

Kritisk blogger sitter fengslet

Nå etterlyser mange handling fra FIFA, etter at den Qatar-kritiske bloggeren og sikkerhetsvakten Malcolm Bidali i starten av mai ble arrestert av qatarske myndigheter.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant Amnesty, krever at Bidali løslates umiddelbart. NFF har bedt FIFA om det samme.

Kenyaneren har blant annet skrevet om de store byggeprosjektene i forbindelse med Fotball-VM og kritisert forholdene for fremmedarbeiderne i landet.

– Hva tenker du at NFF og andre bør gjøre framover for å få ham løslatt?

– Vi bør prøve så godt vi kan . En boikott vil i hvert fall ikke rokke ved dette. Mulighetene for å få gjort noe er større innenfra enn utenfra, tror Drillo.

Slik svarer supporteralliansen

Bjørnar Posse Sandboe i Norsk Supporterallianse skriver til TV 2 at oversikten de fører over hvem som støtter boikott, baseres på enten uttalelser i pressen, sosiale medier, styrevedtak, årsmøtevedtak eller direkte kommunikasjon med ledere, og henviser til Drillos intervju med frifagbevegelse.no, som også nylig er gjengitt i andre medier.

– Om noen ombestemmer seg så flytter vi dem på listene, som for eksempel Viking som gikk ut og støttet boikott først, og så trakk seg. Om Drillo har ombestemt seg siden sist han ble intervjuet om dette, så skal vi oppdatere synspunktet hans på dette, men dette er ikke frekkere enn at vi stoler på det han sier selv, skriver Sandboe.

Drillos navn er etter publisering av denne saken flyttet over i Nei-kolonnen på Norsk Supporterallianses oversikt over hvem som ønsker VM-boikott.