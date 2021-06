Senterpartiet lovet å redde skolene – så kom sjokket: – Bare løgn!

På Kulstad skole i Mosjøen går det rundt 300 elever fra første til sjuende klasse. Skolen er godt drevet, og både elver og lærere trives godt.

– Framtidige prognoser sier at det er minimalt med vedlikeholdskostnader her for å kunne drifte i mange år fremover. Den er bygget for fremtiden, sier Tone-Berit Lintho, talskvinne for aksjonsgruppen «La Kulstad skole bestå».

LURT OG SKUFFET: – Vi nekter å gi oss uten kamp, sier Tone-Berit Lintho, talskvinne for "La Kulstad skole bestå" Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

De siste tiårene har nærmere 500 lokale skoler blitt lagt ned i Norge.

Nå står Kulstad og en rekke andre skoler i fare for å bli lagt ned. Dette til tross for at de ligger i kommuner som er styrt av Senterpartiet, som har lovet å gjøre det stikk motsatte.

– Senterpartiet lovte på tro og ære at denne skolen skulle bestå. Jeg føler meg så lurt, sier Mona Skogly.

Hun har barn ved Elsfjord skole i Vefsn som er vedtatt lagt ned allerede fra høsten.

– Vi er lurt og skuffet

Vefsn i Nordland har vært en knallrød arbeiderparti kommune siden andre verdenskrig, men før kommunevalget i 2019 lovte Senterpartiet at ingen skoler skulle røres så lenge partiet kom til makta.

Partiet fikk 31,5 prosent av stemmene i Vefsn.

– Jeg føler meg lurt. Jeg stemte på Senterpartiet ved forrige valg fordi de lovet at de skulle satsen på skolene. Nå har det gått stikk imot det de har sagt. Jeg er kjempeskuffet og kommer ikke til å stemme på Senterpartiet neste gang, sier Gøran Olufsen.

Han har barn som går på Kulstad skole.

– Det er et tillitsbrudd. De trakk mange velgere på lovnadene sine. De sitter ikke der ved neste valg, sier Olufsen.

LEGGES NED: Elsfjord oppvekstsenter er allerede vedtatt lagt ned fra høsten. Elevene må fraktes to mil til naboskolen. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Dag Hugo Heimstad forstår heller ikke hvorfor man skal legge ned en skole som ligger i en bydel som er i vekst og som er godt drevet.

– Det er skuffende. Vi hadde jo tillit til politikerne våre, men den er tynnslitt nå. Når man har et program man går til valg på, så må man holde det. Man føler seg lurt når det ikke skjer, sier Dag Hugo Heimstad.

Ifølge partiprogrammet til Senterpartiet i Vefsn, som ble lansert før kommunevalget i 2019, var det ingen tvil hva partiet mente om skolesatsingen i kommunen.

– Bare løgn

Ann Kristin Meyer meldte seg inn i Vefsn Senterparti før valget i 2019, kun for å drive valgkamp på at ingen skoler skulle legges ned. Hun var tredjekandidaten til Senterpartiet i Vefsn.

Nå langer hun ut mot sitt tidligere parti.

BRUTTE VALGLØFTER: – Jeg meldte meg inn i Vefsn Sp for at partiet ville beholde skolene. Nå har jeg meldt meg ut, sier Ann Kristin Meyer Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det er et svik mot velgerne. Det vi stod rundt på de ulike valgvakene og serverte er jo egentlig bare løgn. Det er oppspinn. Jeg er trist, forteller Ann Kristin Meyer.

Meyer har nå meldt seg ut av Senterpartiet.

– Det er mange i Senterpartiet som ikke er enig i at skoler skal legges ned. Jeg lovte at skolene skulle bestå, så derfor har jeg meldt meg ut av partiet, sier Meyer.

Hun jobber nå med å få til en privatdrevet Montessoriskole i Elsfjord. Kommunen har signalisert at de kan være positive til en slik søknad, men at det eventuelt kommer til høsten 2022.

Har ikke lurt noen

Ordføreren i Vefsn vet enda ikke hva kommunen kan spare på å legge ned skolene. Det driver administrasjonen å regner på nå. Først til høsten skal saken til behandling.

Elevtallene går kraftig ned og kommunen må satse på eldreomsorg, sier Berit Hundhåla, ordfører i Vefsn kommune, til TV 2.

AVISER LURERI: – Vi har ikke lurt noen, sier ordfører Berit Hundhåla, ordfører for Senterpartiet i Vefsn kommune Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Vi er nødt til å gjøre dette. Vi har ikke noe valg. Vi må se på alle steinene i forhold til oppvekstsektoren, sier Berit Hundhåla, ordfører for Senterpartiet i Vefsn kommune

– Du svikter jo de som stemte på deg og partiet?

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg svikter ikke de som har stemt på Senterpartiet, forklarer hun.

– Men flere stemte på deg fordi du sa at skolene skulle bestå?

– Ja, men jeg mener fortsatt at jeg ikke har sviktet noen. Jeg svikter først og fremt innbyggerne i Vefsn hvis vi ikke får en kommuneøkonomi som er bærekraftig, sier Hundhåla.

GODT MILJØ: Kulstad skole ble bygd i 1997 og er godt drevet. Nå går skolen en usikker tid i møte. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Hinsides all fornuft

Skolenedleggelser er stikk i strid med det som er Senterpartiets sentrale strategi.

Partiet går til valg til høsten på «at et samfunn blir best når det blir bygd nedenfra og at det handler om de nære ting» som for eksempel bygdeskoler.

– Har du varslet Trygve Slagsvold Vedum om at du må kutte skoler i Vefsn? Hva sier han til det?

– Ja, det har jeg. Det er ingen som synes at dette er noen god sak. Det synes ikke jeg eller Senterpartiet sentralt, sier Hundhåla

– Men du gikk jo til valg på at skolene skulle bestå?

– Ja, jeg hører du sier det, og jeg skal jobbe for å beholde alle skolene, men så ser vi at vi ikke lykkes med det, forteller ordføreren.

Dersom bydelsskolen Kurstad blir lagt med, må elevene busses til en sentrumsskole bygd på 60-tallet og som trenger betydelig oppgradering. Hva det koster er fortsatt usikkert.

Går til kamp

Foreldrene går nå til kamp for at skolen til ungene skal bestå i fremtiden. Allerede nå har aksjonsgruppen over 2000 medlemmer på Facebook.

Først til høsten får de svaret på om den blir å bestå eller ikke. Da skal den opp til politisk behandling.

Tone-Berit Lintho tror det er mange innbyggere i Vefsn som rett og slett ikke skjønner hva som nå kan skje.

– Vi synes at dette er så hinsides all fornuft og så brutalt. Det er ikke fundamentert i fakta, så da kjemper vi for ungene våre, sier Tone-Berit Lintho, talskvinne for «La Kulstad skole bestå».

– Politisk selvmord

Lenger nord i Bardu kommune i indre Troms er det flere foreldre som føler seg lurt av Senterpartiet. Også der gikk partiet til valg på å videreutvikle skolene.

Det er et løfte de ikke ser ut til å klare å holde.

Det har lenge spøkt for grendeskolen Nedre Bardu, men i april vedtok kommunestyret å ikke legge ned skolen. Likevel, bare to uker etterpå ombestemte ordføreren seg og har nå åpnet for å legge den ned høsten 2022.

UMULIG: Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal (Sp), ser ikke en annen utvei enn å legge ned grendeskolen for å få kommunebudsjettet til å gå opp. Foto: Nils Ole Refvik

– Vi har lenge ønsket å ha tjenester nær folk, men slik situasjonen er nå økonomisk, er det vanskelig å opprettholde drifta der, sier Toralf Heimdal (Sp).

Ordføreren forstår selv hva nedleggingen kan koste partiet.

– Vi sa vi ville videreutvikle oppvekstsenterne, så på mange måter møter vi oss selv i døren. Det er en risikabel øvelse, og kan være et politisk selvmord, sier Heimdal, som mener det står mellom skole og sykehjem.

– Vi ga dem oppslutninga, her er takken

TV 2 møtte fire foreldre ved Nedre Bardu skole som alle stemte Senterpartiet under sist kommunevalg, hovedsakelig på grunn av skoleløftet.

SKUFFET: F.v. Rune Foshaug, Hanne Maren Krane Sundheim, FAU-leder Lene Malnes og Sissel-Marja Oskal trodde alle Senterpartiet ville redde Nedre Bardu skole. Foto: Nils Ole Refvik

– De sa at de ville beholde skolene, vi ga dem oppslutninga, og her er takken, sier forelder Sissel-Marja Oskal.

MISTET TILLITEN: FAU-leder Lene Malnes stoler ikke lengre på Senterpartiet. Foto: Nils Ole Refvik

Også FAU-leder Lene Malnes er skuffet over partiet.

– Jeg har ingen grunnlag til å stole på dem, sier hun på spørsmål om hun vil stemme Sp ved stortingsvalget til høsten.

Slik svarer Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gjentatte ganger tatt til orde for at de lokale skolene skal bestå.

– Det var en av grunnene til at jeg gikk inn i politikken, nettopp kampen for min nærskole, sier Vedum til TV 2.

At en rekke av hans egne ordførere vil legge ned de lokale skolene mener han kan skyldes flere årsaker,

– Her har det vært en veldig krevende situasjon med kommuneøkonomi. Det som er Senterpartiets mål på Stortinget er å å gi kommunene en så god økonomi at man kan ta vare på de små og store skolene. Det er en hjertesak for meg, sier Vedum.

LEGGE TIL RETTE: Vedum sier at SP vil legge til rette for at de lokale skolene kan beholdes. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener skolenedleggelse også kan være et lokalt ønske.

– Vi kan ikke sitte og styre det fra Stortinget sin side. Vi som rikspolitikere, og Sp, må legge til rette for at hvis man vil ta vare på den lokale skolen skal det være mulighet for det, sier Vedum.

– Kan man stole på Senterpartiet lokalt?

– Jo, det kan man selvfølgelig stole på. Hvis vi i Sp får makt, så vil vi legge rammer. Og i ethvert kommunestyre, enhver lokaldebatt, må man stille de folkevalgte, uavhengig av parti, før et valg spørsmål, og så må de folkevalgte følge opp det de har sagt, sier Vedum.