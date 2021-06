Kjendislege dømt til å betale 1,4 millioner etter utroskapsrykter – så kom idéen som provoserer mange

«Pinlige sykdommer»-lege Christian Jessen (44) er i hardt vær. Først ble han dømt for å ha spredt løgner, så ba han følgerne betale millionerstatningen for ham.

Jessen, som er kjent fra blant annet «Pinlige sykdommer» og «Supersize vs. Superskinny», skrev en tweet der han beskyldte politiker Arlene Foster (50) for utroskap.

Twitter-meldingen ble ikke fjernet før etter to uker, på en konto med over 310.000 følgere.

Foster er leder for Det demokratiske unionistpartiet (DUP). Hun har tre barn og har vært gift 25 år. 50-åringen har hele tiden sagt at ryktene kun er basert på løgn – derfor saksøkte hun kjendislegen.

KOM MED ADVARSEL: Paul Tweed er advokaten til Foster. Han ba Jessen fjerne Twitter-meldingen. Da dette ikke ble gjort, gikk de rettens vei. Foto: Skjermdump

Kostet ham dyrt

Dommeren ved High Court i Belfast sa at Twitter-meldingen var «grovt ærekrenkende».

– Å si at en engasjert kristen kvinne, som offentlig har kommet med uttalelser som viser at ekteskapet er viktig og hellig, er utro, en hykler og en homofob – det er en alvorlig ærekrenkelse, sa dommeren i retten.

Jessen ble deretter dømt til å betale 125.000 pund i erstaning. Dette er over 1,4 millioner norske kroner.

FØRSTEMINISTER: DUPs Arlene Foster sammen med partikolleger. Foto: Michael Cooper/AP/NTB scanpix

Ber fansen betale for ham

Jessen hevder at han ikke har råd til å betale dette, og har derfor startet en kronerulling.

På Go Fund Me-siden skriver 44-åringen at han viste retten bevis på at han hadde hatt mentale problemer det siste året, men at retten ikke tok hensyn til dette da de kom med dommen.

«Jeg vurderer en anke og ønsker å skaffe midler for å hjelpe meg til å bekjempe dette, som er en veldig urettferdig situasjon.»

TUSENVIS AV PUND: Den britiske legen har fått inn over 7.000 pund på en uke. Foto: Skjermdump

Provoserer

Han ber følgerne støtte ham, fordi han tidligere har gjort mye for LGBTQ-miljøet. Han har selv vært åpent homofil i mange år.

«Jeg er talsmann for HIV-utdanning og testing og er stolt over å være en nasjonal ambassadør for HIV-testingsuka. Jeg er kanskje bedre kjent for mitt TV-arbeid som tilbyr medisinsk hjelp og veiledning», skriver han på Go Fund Me, og fortsetter:

«Det eventuelle overskuddet som samles inn vil bli donert til relevante veldedige organisasjoner. Det siste året eller så har vært veldig vanskelig for meg da jeg har slitt med noen alvorlige psykiske helseproblemer, og det er veldig oppmuntrende og bekreftende å vite at jeg har din støtte. Jeg er veldig takknemlig.»

Selv om legen har fått en del donasjoner, virker det som at han har provosert mange. På Twitter er det mange som kritiserer ham for å tigge etter penger.

«Du har gjort forbrytelsen, men vil at alle andre skal betale for deg. Wow», skriver en Twitter-bruker.

«Du er passe frekk. Ditt rot, du må ordne dette», skriver en annen.