Ruud snudde og slo hissig franskmann ut av French Open

Ruud vant til slutt kampen med settsifrene 5-7, 6-2, 6-1, 7-6.

Ikke bare hisset Paire seg opp ved flere anledninger, han hadde et hjemmepublikummet i ryggen.

– Det var en vanskelig motstander med masse fransk publikum. Det var litt uvant å få så mange franskmenn mot seg, eller publikum i det hele tatt, for det har vært mye uten. Det var en vanskelig oppgave, sier pappa og trener Christian Ruud til TV 2.

– Paire var kommet for å spille, så vi er veldig fornøyde med å ha dratt det i land, fortsetter han.

Nordmannen var forhåndsfavoritt mot den løse kanonen, Benoit Paire, og fikk en fikk en drømmestart på Roland Garros-grusen. Han brøt Paire allerede i første servegame. Da gikk nordmannen rett opp i en 3-0-ledelse i første sett.

Paire har vært åpen på at han har slitt med motivasjonen, men foran hjemmepublikummet i Paris var det ingen ting som tydet på mangel på motivasjon hos franskmannen.

32-åringen var til tider svært aggressiv, og var flere ganger borte og meldte til dommer, både om baller han mente var ute, og også et reklameskilt som falt underveis i kampen.

Lyden av reklameskiltet forstyrret Ruud, noe som gjorde at de måtte spille poenget om igjen, noe som ikke falt i god jord hos franskmannen.

FRUSTRASJON. Benoit Paire fikk flere ganger utløp for sin frustrasjon under kampen mot Casper Ruud. Foto: Christian Hartmann

Temperamentet til Paire spredte seg, og med god hjelp fra trykket fra tribunen kjempet 32-åringen seg tilbake i kampen, og vant til slutt det første settet 7-5.

Andre sett startet som det første sluttet, da Paire brøt Ruuds serve i første game, men etter det viste nordmannen klasse og sikret seg det andre settet med 6-2.

I det tredje settet var Ruud totalt overlegen, og nordmannen feide Paire av banen med 6-1.

Det fjerde settet måtte han kjempe hardere for, men vant til slutt i tie-break med 7-4. Kampen var over etter litt over tre timers spill.

Seieren var Snarøya-guttens tredje på rad over franske Paire, som er ranket som nummer 40 i verden.

I andre runde møter Ruud vinneren av Kamil Majchrzak og Arthur Cazaux. Den kampen spilles tirsdag.

Veien videre i turneringen er blitt antatt lettere etter at stjernespilleren Dominic Thiem gikk på en sjokk-exit i første runde.