På ett minutt er fritidsbåten overtent

For å vise hvor kort tid det tar fra en fritidsbåt begynner å brenne til den står i full fyr, tenner Brannvesenet i Bergen på en fritidsbåt. I løpet av ett minutt er båten overtent.

– Brann i fritidsbåter sprer seg fort fordi de ofte er bygget av plast og andre syntetiske stoffer. Slike branner utvikler seg raskt med høy energi og giftig røyk, sier Tommy Kristoffersen, vakthavende sjef i Bergen brannvesen.

13.500 skader i fjor

Forsikringsbransjen registrerte i fjor rekordhøye 13.500 skader på fritidsbåter, som er en økning på 25 prosent fra året før. 300 av dem var branner.

BRENNER: Brannvesenet i Bergen har tent på en fritidsbåt for å vise hvor raskt en slik brann sprer seg. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Båtene brenner godt i seg selv. I tillegg gjør innredning av tre, drivstoff, parafin og gass båtene til brannbomber om det først tar fyr, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Skadeerstatningene økte med 20 prosent, til over 600 millioner kroner i fjor. Årsaken er flere ferske båteiere, stadig flere havariskader, grunnstøtinger og båtbranner.

Frykter ny rekordsommer

– Vi ser for oss at utviklingen vil fortsette også i år. Siden ferien for de fleste blir i Norge, forventer vi høyt aktivitetsnivå på sjøen, sier en bekymret Tommy Kristoffersen i Bergen brannvesen.

Den bekymringen deles av forsikringsbransjen.

BEKYMRET: Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring frykter en ny båtsesong med rekordmange ulykker. Foto: Kåre Breivik

– Vi frykter at årets båtsesong vil bli nok en rekordsesong med båtulykker, med flere branner, kollisjoner og havari enn noen gang før, sier Irgens.

Han har følgende råd til både nye og erfarne båtførere:

– Vær sikker på at alt elektrisk er i god stand. Gassanlegget må være uten lekkasjer og slukkingsutstyret må virke, sier Irgens.