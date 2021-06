Disse kjendisene vil folket se i Kompani Lauritzen – slik svarer de

Andre sesong av Kompani Lauritzen er over, og det var skuespiller Carl Martin Eggesbø (25) som til slutt gikk seirende ut av konkurransen.

TV 2s programredaktør har allerede bekreftet at det blir en tredje sesong av seersuksessen, men hvilke kjendiser som skal delta er foreløpig ikke offisielt.

– Jeg kan bekrefte at det blir mer «Kompani Lauritzen». Det ville vært rart om ikke vi hadde lyst på mer av dette, sier Kathrine Haldorsen.

I en Facebook-post har TV 2 Underholdning spurt følgerne om hvem de ønsker å se i oberst Dag Otto Lauritzens tropp neste gang, og engasjementet er det ingenting å si på.

– Har sagt at jeg gjerne blir med

I skrivende stund har posten i overkant av 1100 kommentarer med ønsker fra publikum, og det er flere navn som går igjen.

MED PÅ ÉN BETINGELSE: Komiker og programleder Sigrid Bonde Tusvik sier hun kan bli med i Kompani Lauritzen på én betingelse. Foto: Espen Solli/TV 2

Komiker og programleder Sigrid Bonde Tusvik (41) er blant dem, gjerne sammen med podkast-makker Lisa Tønne (43). Hadde Bonde Tusvik fått det slik hun ville, hadde vi allerede sett henne på Setnesmoen.

– Jeg har gjentatte ganger sagt at jeg gjerne blir med på Kompani, men da som en av befalet! Jeg synes årets sesong så vond ut og kald ut, og med min skrale helse og hissighet, så tør jeg ikke bli med for å bli en «verre» versjon av meg sjøl, svarer hun, og legger til at hun synes at makker Tønne bør delta.

– Overkvalifisert

I år som i fjor er Herman Flesvigs (29) navn nevnt i fleng, og komikeren synes det er veldig hyggelig. Han tror dog at han ville blitt en for tøff konkurrent for de andre deltakerne – og befalet.

– Jeg synes det er et helt nydelig program, men etter den innspillingsperioden jeg nå har gjennomgått med «Førstegangstjenesten» sesong 2, så anser jeg meg selv som overkvalifisert, og egentlig 100 prosent stridsklar elitesoldat. Det ville derfor blitt et rått parti for de andre deltagerne - inkludert de som jobber der. En ting vet jeg sikkert; vi skal alle til Valhall, sier han til TV 2.

I fjor ble 29-åringen til og med namedroppet av fenrik Geir Aker som ønskerekrutt.

Også Flesvigs podkast-kollega og programleder Mikkel Niva (33) er en av seernes favoritter.

Skal endelig på turné

Komiker Terje Sporsem (44), som tok andreplassen bak Lasse Matberg (35) i Farmen kjendis, er også hyppig nevnt.

SMIGRET: Komiker Terje Sporsem synes det er hyggelig at så mange vil ha ham med. Foto: TV 2

– Det er selvfølgelig stas å bli utnevnt av seerne, og jeg synes det er et bra program. Alle som har vært med skryter jo veldig av det, sier Sporsem til TV 2.

Det som kan stå i veien for en eventuell deltakelse er at han endelig skal ut på turné igjen. Han er for tiden aktuell med showet «Absolute norsk» og turnédatoene strekker seg helt fram til høsten neste år.

– Akkurat nå, så er det show som står i fokus, men hvis det kommer en forespørsel, så får vi se på det, sier ålesunderen blidt.

Utnevnt av obersten

Et annet navn som stadig blir nevnt, er programleder Else Kåss Furuseth (40). Under Nordiske Mediedager i år, intervjuet hun programlederduoen Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård, og da røpte Lauritzen at Kåss Furuseth var en av hans drømmerekrutter.

– Du er jo absolutt en av dem som står på toppen av lista, sa han.

SKEPTISK: Programleder Else Kåss Furuseth er skeptisk til om hun hadde klart utfordringene i Kompani Lauritzen. Foto: Espen Solli/TV 2

– Du får ikke meg over den veggen der, svarer Kåss Furuseth raskt, men Lauritzen forsikret om at det ville løst seg.

Tidligere Senkveld-duo – nå podkast-duo Thomas Numme (51) og Harald Rønneberg (47) er populære i kommentarfeltet. Det samme er entreprenør og TV-profil Leif Einar «Lothepus» Lothe (51), komiker og programleder Truls Svendsen (48), skuespiller og komiker Linn Skåber (51) og treningsinfluencer og TV-profil Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (31).

Hvem de nye rekruttene blir gjenstår å se. Både produksjon, oberst og major holder kortene tett til brystet.