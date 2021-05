I fjor ble Audi e-tron Norges mest solgte personbil. Det er ingen liten prestasjon av en bil som fort koster minst 800.000 kroner.

Slik sett har Audis nyeste elbil enda større potensiale. Q4 e-tron heter den. Det er bare en drøy måned siden den hadde verdenspremiere. Men allerede nå er de første bilene på plass i Norge.

Importøren åpnet for bestillinger 22. april, med tre forskjellige utgaver tilgjengelig for både Q4 e-tron og Q4 Sportback e-tron;

Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron og Q4 50 e-tron quattro. Bilen har en veiledende startpris på 399.900 kroner, inkludert levering i Oslo. Sportback-utgaven koster 20.000 kroner ekstra.

Denne hekken kommer til å bli et vanlig innslag på norske veier utover i 2021.

– Enorm respons

Audi Norge forventer at den mest populære modellen blir toppmodellen Q4 e-tron 50 quattro Advanced. Den har en veiledende pris på 484.500 kroner, levert Oslo.

– Responsen etter at bilen ble vist og vi åpnet for salg har vært helt enorm. Vi forventet god respons på bilen, men det er tydelig at Q4 e-tron og Q4 e-tron Sportback virkelig har truffet de norske kundene. Det er derfor utrolig gøy at de første bilene nå er i landet – deriblant Q4 50 e-tron med quattro, sier Elin Sinervo, som er direktør for Audi Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

Denne konkurrenten har akkurat fått solid priskutt

Startpris på 399.000 kroner bidrar til at Q4 e-tron har et solid potensiale i Norge.

Plassforhold som i klassen over

Q4 e-tron har en rekkevidde på inntil 520 kilometer (WLTP) og hurtiglading som gir opptil 130 km rekkevidde på kun 10 minutter, forutsatt ideelle forhold.

Bilen er bygget på Volkswagen-konsernets nyutviklede plattform for elbiler, kalt MEB.

Akselavstanden er på 2,76 meter, og innvendig er kupeen hele 1,83 meter lang. De innvendige plassforholdene kan derfor sammenlignes med det man tidligere har hatt tilgang til i større SUV-er, som for eksempel Audi Q5.

Her kan du lese mer om priser og tekniske data om Q4 e-tron

Audi lover svært god innvendig plass, bagasjerommet er på solide 520 liter.

Mange båter med biler

Bagasjeromsvolumet er på 520 liter, det måler seg dermed med biler en klasse over. Dette øker til i underkant av 1.500 liter om baksetene legges ned. Begge modellene blir tilgjengelig med tilhengerfeste. Versjonene med bakhjulsdrift kan trekke tilhengere på inntil 1.000 kilo, mens quattro-utgavene kan trekke inntil 1 .200 kilo.

– Det veldig gøy at vi har bilene i Norge allerede nå, så kort tid etter verdenspremieren. Det viser at Audi-fabrikken prioriterer det norske markedet og at vårt elektrifiserte marked er viktig for dem. Det er liten tvil om at de mener alvor med den elektriske satsingen, og at Norge spiller en sentral rolle i utrullingen av den elektriske offensiven fra Audi. Vi så det med e-tron, og vi har igjen sett det med nye e-tron GT og nå sist Q4 e-tron. Vi forventer mange båter med Q4 e-tron i ukene og månedene som kommer, sier Elin Sinervo.

Her fikk vi de aller første interiørbildene av Q4 e-tron

Video: Se vår test av Audis elektriske flaggskip e-tron GT på norske vinterveier her: