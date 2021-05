Kompisen tjente seg «rik» på Erlends The Voice-seier

Aldri før har to finalister i superfinalen i The Voice fått så mange stemmer som i årets sesong. Men på fredag ble det hele avgjort, og det var Erlend Gunstveit (25) som til slutt stakk av med seieren.

Mandag gjestet vinneren God morgen Norge, som forteller at han fortsatt ikke har rukket å ta inn alle inntrykkene.

– Det var helt uvirkelig, for rent tankemessig følte jeg at jeg lå noen timer bak. Jeg følte jeg fortsatt jobbet hardt for å prestere, og så plutselig stod jeg der og det var konfetti og jeg blir løftet opp en halvmeter i lufta av Tom, så det var helt uvirkelig. Jeg gikk på en sky hele kvelden.

På fredagens livesending fikk finalistene for første gang opptre med publikum til stede. Også familien til 25-åringen tok turen til Fornebu den avgjørende kvelden.

– De har vært hjemme i Grimstad tidligere og jeg har alltid kunne ha ringt de, men det var fint at de kunne ta del i opplegget og denne reisen, slik at de kunne forstå hvor omfattende og gøy det er, så det var veldig fint.

Takker mentoren

Tom Stræte Lagergre, bedre kjent som Matoma, hadde sin første sesong i programmet og var Erlends mentor. Sørlendingen forteller at hans støtte har betydd mye.

– Tom har vært litt mer enn en mentor gjennom perioden. Det har vært litt tøft innimellom å se at vi aldri har vært en av favorittene og lå dårlig an på målingene og sånt, så det er klart at det å ha Tom som hele tiden har trodd på meg – det har betydd enormt mye, sier 25-åringen og fortsetter:

– Han har invitert på kaffe og vært en veldig god venn i tillegg. Det hadde vært trist om han skulle stå i finalen uten en eneste deltaker, så det var deilig å kunne oppleve det sammen med han.

Men det er særlig én person som har tjent godt på at Erlend og Team Matoma ikke har vært favoritten hos de ulike bettingsselskapene.

– Jeg har en kompis som er helt genial. Han så sitt snitt for å tjene penger, så han «betta» 500 kroner for lenge siden. Det lå ikke godt an før fredagen heller, men han satt igjen 15 000 kroner bare på at jeg vant, så hadde jeg vært litt lurere hadde jeg gjort det samme.

– Kommer det til å regne litt på deg i form av en fin middag eller lignende?

– Jeg regner med han tar hintet, men skal ikke være kravstor der.

Ønsker å fortelle en historie

Så lenge Erlend kan huske, har musikaler, teater, konserter og musikk spilt en viktig rolle i livet hans. Alt som er forbundet med å stå på en scene handler for han om å fortelle en historie.

– Det er viktig for meg at folk skal sitte igjen en med en historie de kan leve seg inn i eller en følelse, som enten er trist, varm eller bare glede. Summen er at jeg vil bruke det jeg har for å få folk til å føle på ting.

Gjennom årene har Erlend fått æren av å synge i en del begravelser, og har dermed fått bruke denne egenskapen. Det gjør han med blandede følelser.

– På en side er det veldig rart, for du skal inn i andres mest personlige sfære og på det mest sårbare, men på den andre siden er det en mulighet å gi folk et godt minne. Uansett om det er en vielse eller en begravelse er det noe de kan holde fast ved med den dagen som kan være en fin ting, så det er noe som har betydd ganske mye for meg.

Vil kombinere jobber

En annen jobb som har ligget Erlends hjerte nært i mange år er gartneryrket. I dag driver han for seg selv, og nå er drømmen å kunne kombinere jobbene.

– Jeg har hørt på en podkast med Espen Lind at hvis han ikke var artist, så ville han bli anleggsgartner, så nå ønsker jeg å kombinere det på en fin måte, sier Erlend og fortsetter:

– Hvis jeg kan være han som kjører rundt og fikser en hage eller feller et tre en dag og har konsert på kvelden i samme by, hadde det vært drømmen. Så da må jeg ønske Espen Lind velkommen, også kan vi starte et band der vi kan gå rundt og synge og luke, sier han lattermildt.

– Hva er planene videre?

– Det er ingen hemmelighet at du føler deg litt tom etter en periode der du har hatt et fullt program, der alle andre styrer planene for deg og det eneste du styrer selv er når du skal på do. Det blir en trygghetsfølelse, men nå er det å jobbe videre med det grunnlaget jeg har lagt, sier han og legger til:

– Folk stemt meg fram fordi musikken har betydd noe. Jeg vil at folk skal kjenne igjen i det de har sett på TV i konsertene mine, og at de skal kjenne igjen det i det jeg skal skrive selv videre. Det blir hardt arbeid – det er det ingen tvil om.