46-åring for retten i dag: Massive overgrep mot hunder i to tiår

Mannen fra Trøndelag har tilstått det som siktelsen omfatter. Å ha hatt seksuell omgang med dyr i en periode på over ti år. I Trøndelag tingrett fortalte han dommeren hvordan det hele begynte.

– Jeg ble interessert i kjønnsorganet til hannhunder, det var slik det begynte.

Han fortalte videre at han hatt åtte egne hunder, men at overgrepene også ble utført mot mellom 20 og 30 andre hunder. Mannen mener at han fikk interessen for dette for minst 20 år siden, og at han jevnlig - flere ganger i uken - har foretatt seksuelle handlinger med hunder.

Landsomfattende sak

Politiet avdekket saken, som har forgreninger landet rundt, i juni i fjor, i forbindelse med etterforskning av en sak som omhandlet overgrepsbilder av barn.

– Jeg har jo møtt andre med samme interesse, gjennom ulike fora og grupper på nettet. Jeg har vel hatt kontakt med en åtte-ni personer, og blant dem er det også kvinner.

Siktede fortalte i retten at han har filmet overgrep, ikke for å distribuere, men kun for egeninteresse. Han delte materialet med en medsiktet mann på Vestlandet. De to møttes ofte, og hadde samme interesse for hunder.

– Jeg vil jo si at vi to også hadde det jeg kaller en «normal interesse» for hunder. Vi jaktet og gikk på turer sammen.

Tilrettela for overgrep

En del av siktelsen omfatter også tilrettelegging for at andre personer kunne forgripe seg på hundene. Han stilte da hunder til disposisjon, og var også selv til stede da forholdene ble begått.

Hunden Raska (9) er en av minst 24 hunder i saken. Her sammen med matmor Moy Kleffelgård. Foto: Stein Roar Leite

Også i dette forholdet erkjente han straffskyld.

Under rettsaken kom det fram at det ble utført samleie med tisper. Og han erkjente at det ble brukt tvang overfor dem. Men ikke når det gjaldt hannhundene.

– Nei, når det gjelder hannhunder så vil jeg si at de er med på det, de viser både vilje og egeninteresse i dette, påsto han.

På spørsmålet i retten om han tror hundene har lidd under overgrepene, svarte han at hannhundene ikke har lidd overlast. Men at det stiller seg annerledes med tispene.

Ble drapstruet

Etter at TV 2 publiserte et bilde av en hund som var bundet, begynte hat-meldingene å komme. Og han fikk drapstrusler på Messenger. Retten fikk høre hans ord for hvordan det preget livet hans.

– Det ble en katastrofe, rett og slett, jeg sluttet å sove hjemme og måtte få voldsalarm. Og det bildet av hunden som er bastet og bundet hører ikke hjemme i min sak heller.

Aktor Amund Sand. Foto: Frank Lervik

Utover dette forstår siktede at media har vært meget opptatt av saken, som også aktor beskrev som svært uvanlig i sin prosedyre.

– Vi må reagere med en viss styrke i denne saken, det er en massiv overtredelse over et langt tidsrom. Og vi ønsker å straffe uavhengig av om dyrene har lidd eller ei.

Aktor Amund Sand la ned påstand om fengsel i et år og fire måneder. Han viste også til en sakkyndig-rapport som forteller at det ikke kan dokumenteres verken konkrete belastninger eller skader på dyrene.

Har tilstått - må få rabatt

Forsvarer til siktede, Erlend Hjulstad Nilsen, mente at aktors påstand er for streng. Og understreket også siktedes samarbeidsvilje og tilståelse i saken.

Forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen. Foto: Frank Lervik

Trønderen fortalte i formiddag at han har prøvd å fortrenge hele det siste året.

– Egentlig var det forkastelig alt sammen, det skulle aldri ha skjedd.

– Men jeg gjorde det med vitende og vilje, la han til, da dommeren spurte ham ut.

Han innrømmet også å ha hatt 200 bilder og videoer med seksualiserte framstillinger av barn. Dette mente han var kommet på en fil til ham ved en feil, og han uttrykte anger for at dette ikke ble slettet umiddelbart.

Dom faller onsdag.