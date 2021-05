Loven henger etter samfunnsutviklingen

Mange samboere er fortsatt uvitende om at de har få eller ingen arverettigheter ved dødsfall.

Så langt har politikerne vært tilbakeholdne med å gi samboere flere rettigheter. Loven favoriserer den ideelle familien, som var mer vanlig på 1950-tallet, hvor man er gift og har felles barn.

Jeg tviler ikke på de gode intensjonene til politikerne, men jeg kan ikke unngå å tenke at det kanskje ligger en frykt i å undergrave ekteskapets betydning ved å likestille samboere og ektefeller.

Etter loven har du ingen rett til arv etter din samboer hvis dere ikke har felles barn, uavhengig av samboerskapets varighet.

Det har ektefeller. I realiteten betyr dette at halve verdien av det dere har kjøpt sammen, inklusive bolig, må betales ut til din samboers arvinger, for eksempel en søster eller nevø.

Arveloven

Hvis dere har, har hatt eller venter felles barn, vil du kun ha rett til en arv på 4G som tilsvarer ca. 400 000 kroner. Har dere felles barn, kan du også på visse betingelser sitte i uskiftet bo med felles bolig, bil og fritidseiendom som dere begge har disponert.

Ektefeller kan i mange tilfeller velge å overta hele boet i uskifte. Da den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021 med oppdaterte regler, fikk ikke samboere noe bedre rettigheter.

Lovgiver er ikke enig i at samboere skal ha de samme rettighetene som ektefeller. Regjeringen skriver på sine nettsider at den nye loven er søkt tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som anses som en rettferdig fordeling av arv i dag.

Men hva er egentlig familie i dagens samfunn, og er loven så rettferdig som lovgiver skal ha det til?

Stadig lavere andel

Andelen samboere fortsetter å øke og har aldri vært høyere. Tall fra SSB viser at av de 65 prosentene som opplyser at de lever i samliv, sa 30 prosent at de var samboere, mens resten var gift.

Fra perioden 1993-1995 til 2017-2019 har andelen samboere av de som lever i samliv, økt med omtrent 10 prosent, fra i underkant av 19 prosent til nesten 30 prosent.

Endringene for 2017-2019 følger i store trekk utviklingene fra tidligere år, med en stadig lavere andel gifte og en økning i andelen samboere.

Når en ser på hele befolkningen mellom 16-79 år er andelen samboere på omtrent 19 prosent. Arveloven passer veldig godt for A4-familien som er gift og har felles barn, men i dagens samfunn er det mange som ikke passer inn i den rammen.

Loven trenger en større gjennomgang for å sikre at samboere arver hverandre uavhengig av felles barn, og at man får de samme arverettighetene som gifte dersom det er felles barn.

Naboparet

Samboere som for eksempel har bodd sammen i fem år eller mer, bør kunne arve hverandre uten å måtte skrive testament.

I 2014 foreslo arvelovutvalget å likestille ektefeller og samboere som har bodd sammen i minst fem år med hensyn til arv og uskifte, men dette forslaget valgte regjeringen å forkaste i den nye arveloven.

La oss si at du og samboeren din har bodd sammen i 25 år og har to felles barn. Det samme har naboparet som er gift.

Samboeren din og naboens ektefelle dør. Naboen får sitte i uskiftet bo med alt ektefellen etterlater seg, du får ikke. Den økonomiske tryggheten og beskyttelsen naboen får gjennom loven gjelder ikke for deg.

Vi kommer fremdeles til å se mange som velger å leve i et samboerforhold, og disse vil inntil videre stå delvis utenfor loven.

Signalene lovgiver gir er at du har hatt muligheten til å gifte deg, men ved å velge å forbli samboer, har du også valgt å ikke ha den tryggheten som følger med et ekteskap.

Å «tvinge» noen til å inngå et ekteskap er ikke veien å gå. Loven bør gjenspeile samfunnsutviklingen der det er blitt vanligere å velge samboerskap som samlivsform.

Loven bør utvikles slik at den sikrer lik beskyttelse, samt anerkjenner samboere på samme måte som gifte. Det er på tide å endre en «utdatert» lov. Blir dette en prioritet hos politikerne, vil et lovforslag av denne art ta flere år.

Mens vi venter på en lovendring, er det viktig at alle kjenner til sine arverettigheter og sørger for at det er et gyldig testament på plass.

