Svarer på Hareides utblåsning

Til tross for usikkerhet i forkant, ble syv eliteseriespillere tatt ut i Ståle Solbakkens seneste landslagstropp.

Disse må reise til Málaga med rutefly og vil få tre dagers karantene etter hjemkomst, noe som fikk Rosenborg-trener Åge Hareide til reagere.

– Den største risikoen for våre spillere nå, er når de reiser med rutefly, via Zürich, til Málaga. Og hvis det skjer noe med våre spillere, da blir det rabalder, mente RBK-sjefen.

Eliteserie-spillere i landslagstroppen André Hansen

Kristoffer Zachariassen

Fredrik Aursnes

Stian Gregersen

Aron Dønnum

Fredrik Bjørkan

Patrick Berg

Han kalte reiseopplegget hårreisende, og mente Norges fotballforbund (NFF) burde flydd eliteseriespillerne til samling.

– Ikke første gangen han blåser ut

Før landslagets trenings mandag, fikk Solbakken spørsmål om Hareides utblåsning.

– Du kjenner Åge. Det er ikke første gangen han blåser ut. Jeg har stor respekt for Åge, sa Solbakken avslappet.

– Jeg har vært klubbtrener selv og hadde sikkert brukt noen av de samme adjektivene. Det er litt slik at klubben er opposisjonen og NFF er regjeringen, sa landslagssjefen.

Han mener det ikke er en realistisk løsning å sette eliteserie-spillerne på et eget fly til Marbella.

– I en ideell verden hadde vi satt opp et fly. Det har med økonomi å gjøre. Siden vi ikke spiller i Norge, er dette foretaket et dundrende underskudd for NFF på alle parametere, sa Solbakken om Marbella-samlingen.

Den ville han helst arrangert i Norge, noe som ikke lot seg gjennomføre av smittevernhensyn.

– Tar ut de vi mener er best



Solbakken skiller seg fra sin forgjenger, som i liten grad var villig til å ta ut eliteserie-spillere på landslaget.

– Vi tar ut de spillerne vi mener er best. Eliteserien spiller for fullt, og spillerne der er i god matchform. Dersom noen spillere fra den ligaen skiller seg ut, blir de vurdert på lik linje som alle andre. Det tror jeg også gjaldt for min forgjenger, sier Solbakken, som neppe vil benytte eliteserie-spillere i den første av de to landskampene denne uken.

Landslagssjefen vurderer nivået på eliteserie-starten slik:

– Jeg synes det har vært mye bra. Det jeg så av den forrige runden var litt mer ujevnt. Det tror jeg handler om at det var den tredje kampen på seks dager og at spillerne var slitne etter den sjette eller sjuende kampen på 21 dager.

– Jeg synes at særlig gresskampene har vært gode. Dette sier jeg ikke for å provosere, men det er veldig viktig for norsk fotball at vi får flere gressbaner. Noen av kampene på gress har vist at duellspillet blir annerledes. Det blir en mer internasjonal fasong på det, sa Solbakken.