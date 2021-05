Snur i saken: Nå vil også statsadvokaten løslate Viggo Kristiansen

Det bekrefter statsadvokat Andreas Schei til TV 2.

– Det handler først og fremst om at vi ser at tidsforløpet her blir lenger enn det vi opprinnelig så for oss. Den nye etterforskningen vil vare lenger enn vi hadde tenkt. Vi har håp og tro om at vi vil få ytterligere avklaring gjennom den etterforskningen, sier Schei.

Høyesterett bekrefter til TV 2 at de tidligst vil behandle saken onsdag denne uken.

– Etter at påtalemyndigheten endret oppfatning og påstod løslatelse og samtidig gav uttrykk for at saken etter påtalemyndighetens syn kunne behandles skriftlig, har Høyesterett tatt opp med partene om de har noe å bemerke til at saken nå blir tilbakeført til skriftlig behandling i ankeutvalget. De har fått frist til 2. juni for å uttale seg om dette, sier Høyesteretts direktør Bente J. Kraugerud.

For to uker siden kunne TV 2 fortelle at Oslo politidistrikt er i gang med konkrete etterforskningsskritt i Baneheia-saken – mer enn 21 år etter barnedrapene.

Oslo politidistrikt opplyser at de har omkring 10 etterforskere som jobber med saken, men verken politiet eller Schei ønsker å si noe om hva de etterforsker.

Han tror ikke lenger at påtalemyndigheten vil avgjøre om det blir en full ny rettssak, i løpet av den nærmeste tiden. Den nye fristen de jobber etter, er «i løpet av høsten».

SNUR: Statsadvokat Andreas Schei og hans kolleger ønsker først ikke å løslate Kristiansen, men nå har de kommet til motsatt konklusjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sier at han mener statsadvokaten ikke hadde noe annet riktig valg enn å løslate Kristiansen nå.

– Når blir han løslatt?

– Det vet vi ikke ennå. Det avhenger av flere faktorer, sier Sjødin.

Gjenåpnet sak

Det var VG som først meldte at statsadvokaten påstår forvaringsdømte løslatt.

I praksis betyr det at de ikke ser det som nødvendig å holde Viggo Kristiansen i fengsel.

Tidligere i år ble det besluttet at Kristiansen, som i september har sittet 21 år i fengsel, får saken sin gjenåpnet. Imidlertid valgte Oslo statsadvokatembeter, som overtok saken i våres, å motsette seg løslatelse.

Spørsmålet om løslatelse er prøvd i lagmannsretten og tatt videre til Høyesterett, som nylig besluttet å ta saken inn til full behandling.

Skriftlig behandling

I forrige uke ble det berammet et muntlig rettsmøte for fem dommere i Høyesterett, der de skulle avgjøre spørsmålet om løslatelse.

Nå har statsadvokat Schei bedt om at behandlingen skjer skriftlig, ettersom begge parter mener Kristiansen skal løslates.

– Hvordan tror dere at det ser ut for offentligheten at dere snur i denne sakne nå?

– Jeg regner med at det er en forståelse for at han løslates nå, så lenge saken ikke er endelig avgjort, og at det vil ta tid, sier Schei til TV 2.

Han bekrefter samtidig at påtalemyndigheten ikke vil be om forlenget forvaring for Kristiansen, slik at han uansett ikke vil bli sittende lenger enn til 12. september, dersom Høyesterett skulle komme til ikke å løslate ham nå.

Ber om kontaktforbud

De etterlattes bistandsadvokat, Håkon Brækhus, er overrasket over påstanden fra statsadvokatene.

– Det er svært uventet og jeg synes det er skuffende at dette ikke blir vurdert av Høyesterett, sier han til TV 2.

– Har du snakket med de etterlatte?

– Jeg har snakket med dem og vi skal ha et møte senere i dag. Vi har også sendt et brev til statsadvokatene hvor man blant annet ønsker et kontaktforbud.

Kristiansens forsvarer sier til TV 2 at politet selvsagt må forholde seg til de reglene som finnes for å ilegge kontakt- eller besøksforbud.

– Slik vi ser det er ikke grunnlag for å imøtekomme en slik anmodning, sier Sjødin.