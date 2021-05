Ny klubb for Kurtović

Den norske OL-, verdens- og europamesteren har signert for rumenske Dunarea Braila. Det melder klubben på sine nettsider.

Kurtović var forrige sesong på lån fra den ungarske storklubben Györ til tyrkiske Kastamanou Belediyesi, etter at hun slet med lite spilletid i Ungarn. 29-åringen ble også utelatt fra troppen til fjorårets EM.

Nå vender hun altså tilbake til Romania, der hun tidligere har vunnet ligaen med CSM Bucuresti.

– Jeg gleder meg til starten på ny sesong. Jeg bodde i Romania i to år, og er glad for å være tilbake. Den rumenske ligaen er sterk, og Braila har et lag med gode spillere og en god trener, og jeg er stolt over å være en del av prosjektet, sier Kurtovic til klubbens hjemmesider.

Målet er å vinne titler med sin nye klubb.

– Amanda Kurtović er et navn som ikke trenger noen videre introduksjon. At hun er OL-, verdens- og europamester sier mye om henne. Hun vil være en viktig spiller i laget, og er en av verdens beste i sin posisjon. Vi er glade for at vi klarer å hente spillere til Braila med erfaring fra store mesterskap og internasjonale turneringer, sier klubbpresident George Caranica.