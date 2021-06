Seriesvindler Helge Moan dømt til seks års fengsel

Totalt mener Oslo tingrett at Moan er skyldig i grovt bedrageri av omkring 4,5 millioner kroner overfor 114 fornærmede fra hele Norge.

I tillegg dømmes han for grov hvitvasking av mer enn 13 millioner kroner, syv identitetskrenkelser, seks tilfeller av dokumentforfalskning og fire tilfeller av falsk forklaring. Han har også utgitt seg for å være advokat uten tillatelse.

– En hyggelig mann

Den omfattende saken er et resultat av mange års hodepine for norsk politi.

Moan, eller Lars Rune Solberg, som han tidligere het, er to ganger straffedømt for økonomisk kriminalitet og har 13 konkurser bak seg. I etterkant av den siste dommen flyttet han utenlands, der han for det meste har oppholdt seg i Malaysia.

For syv år siden ble Moan internasjonalt etterlyst. Først i januar 2019 ble han pågrepet av malaysisk politi og utvist fra landet.

Aktoratet mener han siden 2011 har tjent seg rik ved å utgi seg for å være en advokat som kan hjelpe nordmenn med å starte eller avslutte aksjeselskaper. De mener også han har leid ut ferieleiligheter i Thailand og Spania som han ikke har tilgang på.

Da rettssaken mot Moan begynte i september, nektet han straffskyld for dette.

– Jeg mener selv jeg er en hyggelig mann. Jeg har interesse for å reise og oppleve ulike kulturer. Derfor har jeg tilbrakt store deler av mitt voksne liv i utlandet, sa innledningsvis Moan i sin forklaring.

FORSVARER: Advokat Per Zimmer fra advokatfirmaet Vaag & Zimmer forsvarer Helge Moan. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Retten har imidlertid ikke trodd på Moan. Dommen på seks års fengsel er i tråd med aktoratets påstand.

«Kynisk og henslynsløs»

Moans forsvarer, advokat Per Zimmer, sier at Moan selv ikke ønsker å kommentere dommen.

– Det er en lang og omfattende dom, som det nødvendigvis vil ta noe tid å gjennomgå. Jeg vil ikke kommentere spørsmålet om anke nå, men på generelt grunnlag er det alltid er en forsvarers oppgave å se etter ankemuligheter sier Zimmer.

– Det finnes ikke helt sammenlignbare saker, men seks år er uansett svært strengt, sier han.

Retten mener at bedrageriene er gjennomført «planmessig og systematisk».

«Tiltaltes handlemåte har etter rettens syn vært kynisk og hensynsløs både overfor de fornærmede og «pengemottakerne». Tiltalte har tilsynelatende handlet uten tanke for andre enn seg selv og egen uberettiget vinning», skriver dommerne.