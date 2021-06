Frykter forverret elsparkesykkel-kaos: – Det er galskap

Flere bekymrer seg over det stadig økende antallet elsparkesykler i flere av landets store kommuner, og frykter det vil forverre seg utover sommeren, om ingen setter ned foten.

Fra de ble en del av byen for få år siden, har antallet elsparkesykler vokst kraftig. Både antallet og reguleringen av bruken har ved gjentatte anledninger vært omdiskutert, og flere mener kommunens mulighet til inngripen ikke strekker til.

18. mai ble det iverksatt strengere regler for bruken av elsparkesykler, som blant annet stiller strengere krav til parkering, skiltede soner og fartsgrense.

Det som imidlertid fortsatt ikke er regulert, er antallet både elsparkesykler og aktører, som til stadighet vokser.

Ifølge Bymiljøetaten er det i slutten av mai omtrent 20.000 elsparkesykler i Oslos gater.

De siste dagene i mai har sola skint og lokket osloborgere ut til badesteder, restauranter og uteserveringer. Det har ført til kaotiske tilstander på de mest populære stedene, som overfylles av elsparkesykler.

KAOSTILSTANDER: Oslo kommune har per i dag ingen reguleringer som begrenser antallet elsparkesykler eller aktører i byen. Foto: Trond Brenne

– Et farlig kjøretøy

Flere reagerer på den manglende reguleringen av antall sykler og aktører, og mener elsparkesyklene tar alt for stor plass i bybildet. Blant de som mener det er Stein Leikanger (63) og Elisabeth Tollisen (44), som står bak Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake!».

Tollisen sier gruppen jobber for trivsel på fortauene for folk flest, og både hun og Leikanger frykter situasjonen vil forverre seg utover sommeren, dersom ikke politikerne tar grep.

Mangelen på regulering, av både aktører og antall elsparkesykler, har ført til at enkelte områder nært populære badeplasser, handlegater og restaurantområder, tidvis er overfylt av sparkesyklene.

– Uutholdelige tilstander

Det er heller ingen grenser for hvor mange elsparkesykler som kan plasseres ut, og antallet kan i teorien tidobles uten at det finnes noen lovhjemmel som setter en stopper for det.

FRUSTRERT: Administrator for Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake!» og leder for Foreningen for fotgjengere, Stein Leikanger (63). Foto: Gruppa «La oss ta fortauene tilbake!»

Leikanger er bekymret over at ikke utleierne kontrolleres i større grad, og forespeiler en potensielt kaotisk sommer.

– Utleierne vet at kommunene ikke kan styre virksomheten, men et ubegrenset antall kommer til å skape uutholdelige tilstander. Det går over forstand at politikerne ikke har grepet inn.

Ståmoped, ikke sykkel

Leikanger er også leder for Forening for fotgjengerne, og syns det er kritikkverdig at elsparkesyklene får kjøre på fortau der fotgjengere går.

– Det er et farlig, motorisert kjøretøy. Det er ingen sykkel, og bør holdes unna fortauene. Det er galskap, sier Leikanger.

Nettopp derfor kaller han og flere andre i gruppa elsparkesyklene for ståmopeder, for å understreke hva slags fremkomstmiddel det er snakk om.

Han påpeker at elsparkesyklene er klassifisert som motorkjøretøy i flere andre land, og at andre land også i større grad regulerer aktørene og hvor mange sykler som får settes ut.

Problematisk

Christina Moe Gjerde er daglig leder i Voi, en av de største aktørene på elsparkesykkel-markedet. Hun sier til TV 2 at situasjonen i Oslo er problematisk.

ETTERLYSER ANBUD: Daglig leder i Voi, Christina Moe Gjerde, ønsker en anbudsordning. Foto: Voi

– Løsningen er å få på plass en anbudskonkurranse, slik bystyret i Oslo vedtok i oktober i fjor og som fungerer i andre europeiske byer. Dette har vi etterlyst i over ett år, men foreløpig er det fritt fram for hvem som helst å utplassere så mange elsparkesykler i gaten som mulig, skriver Gjerde i en e-post.

– Det er ikke bærekraftig. Det er også viktig at kommunen får opp farten med å dedikere mer areal til parkering for elsparkesykler, skriver hun videre.

Blir forbannet

Moe Gjerde sier elsparkesyklene ikke er til pynt, men brukes flittig.

– På en helg som dette har vi hatt nesten 150.000 turer i Oslo hvorav flere erstatter bilen. Mikromobilitet er en del av det grønne skiftet, og vi er inne i en hurtig utvikling.

Hun mener det er viktig at politikerne får på plass regler og en infrastruktur som er tilpasser hvordan folk ønsker å bevege seg.

– Samtidig blir jeg forbannet når folk parkerer hensynsløst. Bransjen kan ikke akseptere at brukerne oppfører seg som struts når det kommer til parkering.

Derfor vurderer Voi nå tekniske løsninger for å innføre sanksjonsmuligheter mot de som feilparkerer.

– Ingen setter bilen eller sykkelen sin midt i gaten, sier Moe Gjerde.

– Helgen bør være en vekker

Guro Birkeland Tangen er pressekontakt i Bymiljøetaten, og skriver i en mail at hun på generelt grunnlag kan si at de bruker betydelige ressurser på feilparkerte elsparkesykler.

TETT I TETT: Ved Aker Brygge setter folk fra seg elsparkesyklene på den åpne plassen fotgjengerne bruker. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi ønsker at bransjen selv skal rydde elsparesyklene de selv har ansvar for. Slik sett bør denne helgen være en vekker, skriver Tangen til TV 2.

Den 19. april i år begynte kommunen å taue inn feilparkerte sparkesykler, og opplevde at aktørene også begynte å rydde.

– Dialogen mellom oss og dem er god, og vi opplever at håndhevingen har fungert godt så langt. Men når været er som i helgen, ser vi at vi må rydde og taue inn.

Tangen skriver at de i forrige uke tauet inn anslagsvis 365 elsparkesykler, og i tillegg flyttet over 400.

– Vi ser først an om vi kan flytte dem, slik at de ikke skal stå i veien og hindre fremkommelighet for folk, syklister og biler.

Tror bildene er manipulert

Men til tross for inntauing, er fortsatt de motoriserte sparkesyklene et problem i bybildet. Elisabeth Tollisen mener tiden er overmoden for inngripen fra politikerne.

– Jeg kan ikke tenke meg at de kan fortsette å la dette skje, men det tenkte jeg i fjor og. Mange er sinte nå, sier Tollisen.

Hun er kritisk til at sparkesyklene opptar plass der fotgjengere vanligvis beveger seg, og peker på viktigheten av strengere reguleringer.

UTROLIG: Elisabeth Tollisen (44) sier synet av de store ansamlingene elsparkesykler ikke er til å tro. Foto: Privat

– Vi ønsker å gjøre fortauene trygge igjen, og bybildet bør brukes til noe bedre enn metallskrot. Det er ikke noe trivelig når de ligger slengt rundt.

Hun kaller synet av de enorme ansamlingene med elsparkesykler utrolig, og sier flere har gitt uttrykk for at de mener det samme.

– Vi har hatt kommentarer på Facebook-siden vår fra folk som tror bildene er manipulert, for det er så forferdelig, sier Tollisen.

Utfordrende

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) er enig i at det store antallet aktører og sparkesykler er et problem i Oslo, i tillegg til at kommunene ikke har mulighet til å regulere aktørene på en god måte.

– Det skaper store utfordringer, spesielt for de i byen vår som har nedsatt funksjonsevne, sier Berg til TV 2.

Miljøbyråden sier de ønsker å regulere antall elsparkesykler, og at de ønsker å kunne stille krav til utleierne som gjør at de kan ivareta fremkommeligheten og trafikksikkerheten for innbyggerne.

VIL REGULERE AKTØRENE: Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) ønsker at kommunene skal kunne regulere aktørene. Foto: Vidar Ruud

– Nå er vi i gang med å kreve inn gebyr på inntauingen kommunen gjør av feilparkerte elsparkesykler. I tillegg har vi merket opp oppstillingsplasser. Det vil hjelpe noe, men det tar ikke tak i roten til problemet, nemlig at det er for mange elsparkesykler.

Berg mener utleieaktørene har et ansvar for å sørge for ryddige og fremkommelige byrom.

– Selv om kommunen både flytter og tauer elsparkesykler, må bransjen selv ta grep for å unngå at elsparkesyklene hoper seg opp slik vi så i helgen, og for å rydde opp når det skjer.

Vil regulere antallet

Berg har en klar oppfordring til elsparkesykkel-brukerne.

– Følg trafikkreglene, ta hensyn til andre trafikanter, og parker slik at elsparkesyklene ikke står i veien for andre. Hvis alle bidrar og tar hensyn i trafikken, er mye av jobben gjort, sier byråden.

– Det arbeides med et lovforslag fra Regjeringen og Stortinget, som skal gi kommunene hjemmel til å regulere antall og aktører. Hva kan vi forvente at skjer med antallet elsparkesykler og aktører, dersom denne endringen blir en realitet?

– Jeg er glad for at det endelig kommer på plass en hjemmel som vi har etterspurt lenge. I Oslo har vi hele tiden vært tydelige på at vi ønsker muligheten til å regulere antallet kjøretøy, og sterkere virkemidler for å sikre ryddige og fremkommelige byrom. Vi jobber nå på spreng for å få på plass en regulering så snart det er mulig, sier Berg.