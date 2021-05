Fant kidnappet tenåringsjente etter to år - det er bare ett stort problem

Fredag ble Daphne Westbrook endelig funnet etter at hun ble kidnappet av sin egen far. Nå er hun som sunket i jorda igjen.

Det var i oktober 2019 at den da 17 år gamle jenta ble etterlyst gjennom det nasjonale Amber Alert-systemet for barn i akutt fare,

Hun kom var på helgebesøk hos faren, John Westbrook (42), i Chattanooga i Tennessee da begge to plutselig forsvant.

Politiet har siden forsvinningen mistenkt at faren, som hadde mistet foreldreretten til henne, dopet ned og kidnappet henne.

Fredag ble Daphne Westbrook endelig funnet, skriver People.

Nå har det oppstått et nytt problem: Hun er som sunket i jorda igjen.

SMILER: Tennessee Bureau of Investigation har lagt ut dette bildet av Daphne Westbrook på Facebook. Foto: Tennessee Bureau of Investigation

Gledelig budskap

I en pressemelding skriver statsadvokaten i Hamilton County at Daphne, som nå er 18 år gammel, ble funnet i Samson i Alabama.

Samson er en fem timer lang kjøretur unna Chattanooga, hvor Daphne forsvant.

Myndighetene forteller at det var gledelig å fortelle hennes mor, Rhona Curtsinger, at datteren har blitt funnet.

– Vi er takknemlige for at Daphne er i sikkerhet og ikke lenger blir holdt fanget av faren. Det er spesielt gledelig å kunne fortelle hennes mor at Daphne er fri og ikke lenger blir holdt skjult. Dette endrer ikke vårt mål om å finne og rettsforfølge John Westbrook. Vår etterforskning forblir aktiv, og vi forventer ny utvikling de kommende ukene, skriver de.

Funnet ved en tilfeldighet

På Facebook skriver politiet i Samson at to politibetjenter fredag stanset en bil fordi bilskiltet var utløpt og baklykta ikke virket.

Betjentene sjekket sjåførens førerkort i sine systemer, og oppdaget at de hadde funnet savnede Daphne Westbrook.

De opplyser at det ikke var noe tegn på at hun var i fare, og at hun fortalte dem at hun var på vei til stranda.

PRESSEMELDING: Politiet i Samson forteller at Daphne fortsatte sin ferd til stranda etter at hun ble funnet. Foto: Politiet

Nektet å samarbeide

Daphne, som politibetjentene som fant henne beskriver som «avmagret» og «ikke villig til å samarbeide», nektet ifølge Santa Fe New Mexican å fortelle politiet hvor faren befant seg.

Stabssjef ved distriktsadvokatkontoret i Chattanooga, Melydia Clewell, forteller at Daphne heller ikke ønsket å prate med moren sin.

En lokal dommer forsøkte å få Daphne til å prate med en psykolog, men til ingen nytte.

Ettersom Daphne har fylt 18 år og er myndig, kunne ikke politiet holde henne igjen.

Hun skal ha blitt svært glad da politiet fortalte at hun kunne forlate politistasjonen hvis hun ønsket det.

– Daphne var ikke i fare, og hun fortalte at hun på ingen måte trengte hjelp, og hun ble løslatt for å fortsette sin ferd mot strendene, skriver de i pressemeldingen.

ENDRER STADIG: John Westbrook. Foto: Politiet

Nesten umulig å spore

Politiet mistenker at Daphne fortsatt bor sammen med faren, og at han har fortsatt å dope henne ned med alt fra alkohol til LSD og marijuana.

John Westbrook ble i februar tiltalt for kidnappingen, etter at Daphne i all hemmelighet hadde sendt en melding til ei venninne og fortalt at hun vurderte å skade seg selv.

Dette var det første livstegnet noen hadde fått fra henne siden kidnappingen.

MELDT SAVNET: Et av de mange bildene av Daphne Westbrook politiet gikk ut med etter kidnappingen. Foto: Politiet

Faren hennes er IT-ekspert, og har spesialisert seg i datasikkerhet, blockchain-teknologi og Bitcoin.



The News Tribune har tidligere skrevet at hans ferdigheter gjør det tilnærmet umulig for myndighetene å finne ham.

Endrer utseende med hårfarge og løstenner

Påtalemyndighetene mistenker at han og Daphne flytter seg fra hotellrom til hotellrom, og at de endrer utseendet med blant annet hårfarge og løstenner.

John Westbrook er observert i alt fra Colorado Springs, til Pueblo, Denver, Seattle og i California.

Politiet mistenker at han nå oppholder seg i Santa Fe i New Mexico, og ber publikum om hjelp.

– Han kommuniserer på en måte som er nesten umulig å spore, noe som gjør det ekstremt vanskelig for etterforskerne å finne ledetråder i denne saken, har statsadvokaten i Hamilton County tidligere skrevet i en pressemelding på Facebook.