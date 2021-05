Over halvparten av alle nybiler som selges i Norge i år vil være elbiler. Får politikerne det som de vil, er det ikke lenge til bensin- og dieselbilene nesten er helt borte fra registreringsstatistikkene.

Målsetningen er at det kun skal selges nullutslipps-personbiler fra 2025. Det er ikke veldig lenge til...

Dette gjør også Norge til et helt unikt bilmarked. Ingen andre steder i verden har elbilene en så sterk posisjon.

– Det kan nok være lett å bli litt «fartsblind» her hjemme i Norge. For selv om elbilsalget også øker kraftig i mange andre land i Europa, er vi i Norge i en særstilling. Det er vi først og fremst fordi politikerne har vært villige til å satse mye penger på å få oss over på elbiler. Når bilene slipper både moms og avgift, får de et stort konkurransefortrinn fremfor fossilbilene, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Første store parti med nye Ford Mustang Mach-E kom til Norge i mai. Dette er en av elbilene som virkelig vil markere seg på salgsstatistikkene utover året.

Hvor fort kommer resten av Europa etter?

I siste episode av «Elbilskolen» , diskuterer han elbilenes posisjon i Norge, sammen med Broom-redaktør Knut Skogstad.

En annen suksessfaktor for elbilene her hjemme, er alle brukerfordelene. Blant annet tilgang til kollektivfelt og gratis/redusert kostnad i bomringer.

Det store spørsmålet mange stiller seg, er hvor fort resten av Europa vil komme etter. Skal bilprodusentene fortsette å satse tungt på å utvikle nye elbiler, er de helt avhengige av at dette markedet tar seg opp kjapt.

Volkswagen har kjørt i gang en voldsom satsning på elbiler. Målet er klart: De skal bli størst også på elektriske biler. Dette er for øvrig SUV-en ID.4 i GTX-versjon.

Fortsatt på nivå med T-Ford

– Noe av det viktigste, er at det må bli billigere å produsere elbiler, enn det er i dag. Først da vil det bli aktuelt for mange å kjøpe elektrisk bil, fremfor en som går på bensin eller diesel. Her vet vi også at det jobbes intenst, blant annet med å få ned prisen på batteriene. Så blir det også svært viktig å bygge ut infrastruktur for lading i de store markedene. Det må føles enkelt og forutsigbart å ha elbil. Her er det nok fortsatt en lang vei å gå for mange, mener Benny.

Han er også tydelig på at elbilene fortsatt er i en tidlig fase, eller på« T-Ford-nivå», for å sette det litt på spissen:

Kjøpe nå – eller vente?

– Vi kommer til å få se en rivende utvikling de neste årene. Det gjelder alt fra antall modeller, via priser – og til hvor effektive batteriene vil være. Her har vi mye spennende i vente, sier Benny.

Da blir det naturligvis også et spørsmål om hvor smart det er å kjøpe ny elbil nå. Bør man gjøre det, eller er det kanskje bedre å vente?

Hva Benny og Knut mener om det, kan du se og høre mer om i videoen øverst i denne artikkelen.

