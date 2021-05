Haaland vil ikke svare om bytur

Det norske herrelandslaget er samlet på Marbella hvor de denne uken møter Luxembourg og Hellas.

Før mandagens landslagstrening møtte Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland pressen. Der dukket det opp spørsmål om bilder av Haaland på bytur i Marbellas gater. Han er nemlig observert mens han tok seg en luftetur før samlingen startet, noe som har fått enkelte til å stille spørsmål.

– Jeg har ikke planer om å stå og snakke om privatlivet mitt. Jeg er her for å snakke om landslaget, svarte Haaland på spørsmål om byturen.

Landslagssjef Ståle Solbakken er ikke med på kritikken mot sin spiss Han trekker frem at Haaland, som resten av landslagsspillerne lever under et svært strengt smitteregime.

– I en ideell verden sitter Erling inne på hotellet og venter på neste trening. Jeg tror ikke han blir en bedre fotballspiller av det, og får et dårligere liv av det. Han har fulgt instrukser og testet negativt på alle tester. I en ideell verden er det ingen som gjør noen ting før pandemien er over, sier Solbakken.

– Erling og andre fotballspillere har levd ett år i nærmest en hule. Noen ganger trenger man å klarne hodet og få litt luft. Dette var ikke noe utsvevende greier, påpeker landslagssjefen.

Har trent på videolink

Når det kom spørsmål av mer sportslig art, var Erling Braut Haaland langt mer snakkesalig på mandagens pressetreff. De som har fulgt spissens utvikling, har sett at hans muskelmasse har økt.

Haaland selv forteller om hvilke metode han har brukt for å bli sterkere.

– Jeg har tatt store skritt. Trent mye mer rett. Jeg har også trent online på videolink gjennom året i år og fjor med en kar jeg kjenner, sier Haaland, som ikke vil ut med navnet på treneren på motsatt side av videosamtalen.

– Det er en smart mann som vet hvordan han skal gjøre meg bedre. Det jeg kan si er at jeg ikke har brukt en eneste vekt når jeg har trent med ham, sier Haaland, som sier han også i større grad har fokusert på kosthold enn tidligere.

– Jeg har vært opptatt av å spise de rette tingene på rett tid, sier Haaland, som ble kåret til toppscorer i Champions League da turneringen ble ferdigspilt lørdag, På spørsmål om hvordan han har oppnådd det i en alder av 20 år, svarer Haaland slik:

– Jeg har ikke peiling! Jeg har gjort de rette tingene. Jeg har egentlig bare tatt de rette sjansene. Jeg håper fortsettelsen går i samme tempo, sier Haaland.

Forrige landslagssamling gikk han fire landskamper uten mål etter hat tricket mot Romania i oktober i fjor.

– Det var ikke godt nok, og jeg måtte gå i meg selv, sier Haaland bestemt om den

Se Norge - Luxembourg onsdag 2. juni klokken 18.00 på TV 2 og TV 2 Sport 1.