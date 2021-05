– Ville ikke la guttene bli igjen uten henne

En seng ble forsøkt påtent etter at to gutter på ett og syv år ble drept i en leilighet på Lørenskog i fjor sommer. Den dobbeldrapstiltalte moren (36) har bodd på sykehus siden ugjerningene skjedde.

Mandag begynte rettssaken mot kvinnen i Romerike og Glåmdal tingrett. Der fortalte hun om tiden før sønnene Gabriel (1) og Mikael (7) ble drept.

Kvinnen fortalte at forholdet til mannen, barnas far, var turbulent i en lengre periode. De møttes første gang i tenårene, men de ble formelt skilt tidlig i 2020 etter flere uoverenstemmelser, ifølge tiltalte. Hun fortalte at det «bare var vondt fra mai i 2019».

– En snøball begynte å rulle veldig fort, sier kvinnen, som sitter mellom sine forsvarere mens hun avgir forklaring.

Klokken 08.30 den 19. juli i fjor tok brannvesenet seg inn i leiligheten hennes på Lørenskog. Årsaken var at en nabo hadde ringt inn og fortalt at sprinkelanlegget i boligen sprutet ut vann.

Da de kom inn, fant de den 36 år gammel kvinnen med tilsynelatende alvorlige skader. Under en dyne i kvinnens seng lå hennes to barn. Begge var døde. Trolig ble de drept en gang i løpet av natten.

Dødsårsaken var kvelning.

– Ville ikke la de bli igjen

Den skadde kvinnen ønsket ikke å forlate leiligheten, ifølge politiet.

På åstedet har politiet avdekket av årsaken til branntilløpet, som førte til utrykningen, skyldtes et branntilløp i madressen på tiltaltes rom.

DREPT: Ett år gamle Gabriel og syv år gamle Mikael. Foto: Privat

Betjentene på stedet spurte hva som hadde skjedd. Hun forklarte at det var en person som hadde forlatt stedet, og så navnga hun sin tidligere ektemann gjennom 10 år.

36-åringen sa at det var han som hadde skadet henne, ifølge aktor i saken, statsadvokat Ane Evang.

Uttalelsen førte til at eksmannen ble siktet for drap på sønnene og grov vold mot henne, men anklagene ble raskt frafalt, blant annet fordi politiet fant flere håndskrevne brev i boligen. Innholdet i brevene tydet på at hun ønsket å ta sitt eget liv.

Deretter ble moren siktet for drap på sønnene.

– Hun ville ikke la barna bli igjen uten henne, forklarte 36-åringens forsvarer, Gunhild Lærum i sitt innledningsforedrag.

Forsvareren forklarer at kvinnen hadde vært i en livskrise over lengre tid da drapene skjedde. Et tema i rettssaken vil være samlivsbruddet med eksmannen forut for drapene.

Bor på sykehus

Skadene til kvinnen var påført av henne selv, og de viste seg ikke å være alvorlige.

I tillegg til dobbeltdrap, er hun også tiltalt for å ha underslått penger fra en av sønnene og for uriktig anklage mot eksmannen

36-åringen har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden drapene skjedde. Ifølge forsvareren blir hun passet på av flere personer døgnet rundt.

FORSVARERE: Gard Lier og Gunhild Lærum forsvarer den dobbeltdrapstiltalte kvinnen. Foto: Berit Roald / NTB

Det har vært knyttet usikkerhet til hvorvidt hun skulle vitne i retten mandag, men hun avga en lang og til dels detaljert forklaring om hvordan hun lot seg prege av bruddet med eksmannen.

– Sommeren 2020 fungerte jeg ikke, sier kvinnen.

Forut for drapet var kvinnen og barna på ferie der de besøkte Hunderfossen. Den helgen drapene skjedde, husker hun svært lite fra, forklarer 36-åringen.

– Var det noe spesielt du begynte å tenke på da, spør aktor.

– Tankene mine surret og gikk hele tiden, forklarer kvinnen.

Spilte Nintendo

Når statsadvokaten nærmer seg tidspunktet for drapene, blir kvinnen tydelig preget, men hun forteller at de hadde vært på bowling, og så handlet middag og lørdagsgodt.

AKTOR I SAKEN: Statsadvokat Ane Evang. Foto: Berit Roald / NTB

Etter det satt den eldste sønnen oppe og spilte Nintendo.

Når aktor spør hva hun husker fra kvelden, etter at barna hadde lagt seg, sier kvinnen at hun «har en fornemmelse av at det var vann» og at hun husker det var vått. Så husker 36-åringen at hun snakket med en lege, sier hun.

De elektroniske sporene viser at moren hadde flere telefonsamtaler, samt at hun sendte bilder i en Whatsapp-gruppe den kvelden. Hun drakk også alkohol den aktuelle kvelden.

Kvinnen gråter når hun sier at hun husker svært lite «fordi det er for tungt». Hun har beskrevet at det «kortslutter helt når det blir snakk om den kvelden».

– Er det at du ikke orker, eller at du ikke husker, spør aktor.

– Jeg husker ikke. Jeg klarer ikke å akseptere at det har skjedd, svarer kvinnen.

Skal ha truet

36-åringen har vært i fem politiavhør, men hun har ikke forklart seg om drapene. Imidlertid har hun svart «nei» på spørsmål om andre kan ha gjort det.

I retten kommer det frem at kvinnen forut for drapene truet med å ta livet av seg selv og barna. I avhør har kvinnen forklart at hun ville «skremme ham og ta igjen».

På et tidspunkt ble barnevernet koblet inn, men ifølge kvinnen ble det med én samtale. Hun ga heller ikke uttrykk for hvordan hun hadde det, sier hun.