De glemte smittefellene: Derfor er dette tryggere enn å være hjemme

Onsdag kunne Oslo ta et steg videre i gjenåpningen. Torsdag ble det også lettet på en rekke tiltak nasjonalt. Som bestilt kom endelig også sommeren.

Kombinasjonen førte til store folkeansamlinger, mange nærkontakter og høy mobilitet. Samtidig opplever politiet økende brudd på smittevernreglene.

Nå advarer helsetoppene mot at å slippe opp på de grunnleggende smittevernreglene.

– Det er viktig å huske på dette i noen uker til, slik at vi kan fortsette gjenåpningen av samfunnet slik det er planlagt, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Han mener det er spesielt noen situasjoner du bør unngå fremover for å redusere smitterisikoen.

PARK: Fredag var Nygårdsparken full av festglade bergensere. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Her er det størst smitterisiko

Helsedirektoratet mener at det er innendørsfester blant ungdommer og unge voksne som utgjør den største smitterisikoen nå. I tillegg er russen spesielt utsatt på denne årstiden.

Nakstad er helt klar på at det er bedre å være sammen ute enn inne.

– Ved større ansamlinger utendørs er smitterisikoen mindre, men det er likevel fortsatt viktig å holde avstand, sier han.

Han opplever at de aller fleste fortsatt er flinke til å følge smittevernrådene, særlig på Østlandet der man har blitt vant til dette gjennom lang tid.

– Likevel hører vi stadig oftere fra politiet av smittevern ikke overholdes på parkfester. Vi får meldinger om at bruken av munnbind på kollektivreiser og i butikker har avtatt noe. Før brukte nesten alle munnbind, nå er det nok flere som dropper det, sier Nakstad.

BADING: Folk flokket til Tjuvholmen da gradestokken klatret over 20 grader i Oslo. Foto: Frida Daae Hessen / TV 2

Slik reduserer du risikoen

Da finværet bredde seg utover Norge i forrige uke, flokket mange mennesker til kysten og til parkene. Det er imidlertid en helt annen situasjon som gjør Nakstad bekymret.

– På stranda klarer nok de fleste å holde en meters avstand, men på bussturen til og fra er det vanskeligere. Derfor oppfordrer vi alle til å sykle eller gå til stranda hvis de har mulighet til det, sier han.

Det har også vært lange køer til restauranter, butikker og vinmonopolet. Når mange ferdes på samme sted, er det ikke alltid like lett å holde meteren.

– Jeg tror det er viktig at både gjester og restaurantansatte minner hverandre på avstandskravene når man ser at de brytes. Det er hyggeligere å gå ut og spise hvis man vet at smittevernrutinene er gode, sier han.

Flere av TV 2 sine lesere har også vært bekymret for at sparkesykler brukes hyppig uten at det finnes en ordning for å desinfisere disse mellom bruk.

Nakstad er imidlertid ikke spesielt bekymret for at viruset skal spre seg på denne måten.

– Sparkesykler som står ute i sola er nok et sted virus vanligvis ikke klarer seg veldig lenge, og smitterisikoen gjennom nærkontakt med mennesker er betydelig større enn med sykkelhåndtak. Det er likevel en god rutine å vaske eller sprite hendene når man kommer fram, sier Nakstad.

SMITTERISIKO: Risikoen for smitte mellom to nærkontakter er langt større enn risikoen for å bli smittet ved bruke samme sparkesykkel. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Større risiko på terrassen

– Generelt gjør gjenåpningen at det blir mer sosial kontakt mellom folk nå, og økt sosial kontakt gjør at risikoen for smitte øker om vi ikke er flinke til å huske på smittevernreglene, skriver avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en epost til TV 2.

Vold oppfordrer også folk til å flytte mest mulig aktivitet ut, ettersom smittefaren er mindre ute enn inne.

– Vi har få rapporter om massesmittehendelser utendørs. Det er bedre plass ute og lettere å holde avstand, men vi har rapporter om smitte for eksempel etter samvær på terrasser der man kanskje risikerer å bli sittende tettere, sier hun.

Selv om forrige uke var preget av store folkemengder utendørs, har avdelingsdirektøren også inntrykk av at folk flest fortsatt er flinke til å overholde smitteverntiltakene.

– Så er det selvsagt også sånn at vi er mange som begynner å bli slitne av smitteverntiltak, men det er viktig at vi klarer å fortsette å bidra til å holde smitten nede, sier Vold.

Selv om gjenåpningen gir oss en etterlengtet følelse av normalitet, minner hun om at de generelle rådene om å holde avstand og holde antallet sosiale kontakter nede fortsatt gjelder.

GJENÅPNING: Uteserveringene ble raskt fylt opp torsdag, som var første dag med sol etter omfattende koronalettelser i hovedstaden. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mindre smitte om sommeren

Om en måneds tid starter fellesferien, og helsemyndighetene har vært klare på at de anbefaler norgesferie også i år.

– Er dere bekymret for økt mobilitet rundt i landet?

– Det gikk fint i fjor sommer og kan gå veldig bra i år også dersom vi alle følger råd og anbefalinger. Norge er et stort land med god plass til alle når det er ferie, sier Nakstad.

Han får støtte av Vold.

– Erfaringene fra i fjor sommer var at smittetallene gikk ned i sommermånedene, og at vi klarte å holde smittetrykket nede selv om det var økt reiseaktivitet i landet, sier hun.

Saken fortsetter under videoen:

Synkende smittetrend

Selv om gjenåpningen fører til bekymring over at smittevernet skal glippe, viser fortsatt de nasjonale smittetallene en positiv utvikling.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 344 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 445, så trenden er synkende.

En rekke kommuner håndterer store lokale utbrudd, som blant annet Trondheim, Hammerfest og Kristiansand. Kommunene har innført strengere lokale tiltak for å slå ned smitten.

Helsedirektoratet er fortsatt bekymret for at det kan oppstå større smitteutbrudd blant ungdommer som sprer seg videre inn i eldre aldersgrupper og medfører alvorlig sykdom og innleggelser.

– Risikoen for dette blir mindre om noen uker når flere er vaksinert, men per i dag er det fortsatt mange under 65 år som ikke har fått første vaksinedose, sier Nakstad.

Samtidig blir stadig flere vaksinert og beskyttet mot smitte. Nå har 1.631.293 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 967.110 personer har fått andre dose.

Vold forteller at FHI følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger av både tall på smittede, sykehusinnleggelser og utbruddsituasjonen rundt i landet.