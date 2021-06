Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg hørte et dunk da jeg kjørte min Toyota Corolla fra 2004, i dag.

Vinduet i bakdøren hadde forsvunnet inn i døren. Da jeg trykket på vindushever-bryteren, kom det opp en metallgreie med et lite plasthjul i tuppen. Hjulet hadde litt olje på seg.

Denne metallgreien vil ikke ned igjen. Vinduet ligger fremdeles inne i døren. Når jeg trykker på vinduhever, høres en motordur.

Har du noen gode råd til hvordan jeg kan fikse dette? Hvordan kan jeg komme inn til vindusruten? Er det en bilverkstedsjobb? Dyr? Om jeg bare får vinduet opp til å begynne med, kan jeg eventuelt kile det fast med en plugg eller en sugekopp. Mvh Elisabeth.

Benny svarer:

Hei Elisabeth!

Dette er kjedelig. Det passer sjelden å kjøre rundt med åpent vindu. Ei heller å ikke få lukket det. På en annen side – dette er en ganske vanlig feil på flere bilmerker og modeller og noe som bileiere opplever hver eneste dag.

Heldigvis er det sjelden hverken veldig dyrt og veldig komplisert å få gjort noe med dette. Det som etter alt å dømme har skjedd, er at rutehever-mekanismen har gått i stykker. Dette er en litt sinnrik mekanisk anordning. Noen ganger med skinner med glidespor i. Andre ganger med wire. Det er garantert de sørgelige restene av dette som nå stikker opp av døren din nå.

Durelyden du hører når du trykker på rutehever-brytere , er fra den lille elmotoren som sørger for at dette går opp og ned.

Verksted-jobb

Løsningen her er å ta av det innvendige dørpanelet for å se hva som har skjedd. Jeg tipper du i dette tilfellet må skifte selve mekanismen til ruteheveren. Er man litt fingernem, er ofte dette en ganske enkel sak, men det er ofte trangt inne i en bildør, så regn med litt såre knoker.

Ellers vil et verksted fikse dette for deg ganske fort. I og med at vindusruten nå ligger nede i døren tipper jeg de tar dette for deg ganske kjapt, og innimellom andre ting.

Det er nok ikke så enkelt å få tak i ruten nede i døren uten å demontere dørtrekket. Om det går, er det nok en smal sak å skyve ruten opp og få kilt denne på plass midlertidig.

Men for de aller fleste er dette en verkstedjobb, tross alt. Men som nevnt heldigvis ikke så dyrt. Jeg tipper rundt én times jobb. Pluss delene – altså en ny rutehever-mekanisme.

Ønsker deg lykke til med å få vinduet på plass igjen – og en god sommer!

