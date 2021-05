Derfor forlot han Real Madrid

I et brev til fansen forteller franskmannen hvorfor han ga seg som manager for Real Madrid.

Det var forrige uke det ble klart at 48-åringen gir seg som manager for Real Madrid, ett år før kontrakten hans går ut. Hovedstadslaget endte årets sesong uten trofeer, etter å ha blitt slått av byrival Atlético i den hjemlige serien, og det ble stopp mot Chelsea i semifinalen i Champions League.

Dette er andre gang Zidane gir seg som Real Madrid-manager, og i et åpent brev til fansen, utgitt i avisen AS, forklarer franskmannen hvorfor.

– Jeg har nå bestemt meg for å dra, og jeg ønsker å forklare årsakene skikkelig. Jeg drar, men jeg hopper ikke over bord. Jeg er heller ikke lei av treneryrket. I mai 2018 dro jeg fordi etter to og et halvt år, med så mange seiere og trofeer, følte jeg at laget trengte en annerledes tilnærming for å holde seg på det høyeste nivået, skriver franskmannen.

– Nå er ting annerledes. Jeg drar fordi jeg føler klubben ikke lenger har den troen på meg som behøves, og heller ikke den støtten som trengs for å bygge noe på sikt. Jeg forstår fotball, og jeg kjenner kravene i en klubb som Real Madrid. Jeg vet at når du ikke vinner, er du nødt til å dra, fortsetter han.

– En viktig ting har blitt glemt

Zidane skriver at han føler klubbledelsen har glemt en viktig ting.

– Alt jeg har bygget dag for dag har blitt glemt, de jeg har brakt inn i forholdene mine til spillerne, og til de 150 menneskene som jobber i og rundt laget. Jeg er en født vinner, og jeg var her for å vinne trofeer, men enda viktigere er folkene, deres følelser, livet selv, og jeg har en følelse av at disse tingene ikke har blitt tatt med i beregningen, og at man ikke har klart å forstå at disse tingene også holder dynamikken i en stor klubb gående.

Franskmannen sier det er synd at han forlater klubben slik situasjonen er nå, med et litt bittert forhold til klubben og presidenten.

– Jeg skulle ønske at forholdet mitt til klubben og presidenten de siste månedene hadde vært litt annerledes enn det ville vært til andre trenere. Jeg ba ikke om privilegier, men om litt mer hukommelse. I dag er en treners levetid i en stor klubb litt mer enn to sesonger. For at det skal kunne vare lengre enn det er menneskelige relasjoner essensielle.

– Det smertet meg veldig da jeg leste i pressen at jeg kom til å få sparken om vi tapte neste kamp. Slike lekkasjer til pressen skaper kun usikkerhet og misforståelser. Heldigvis hadde jeg disse utrolige gutta som var med meg til siste slutt. Da ting gikk dårlig, reddet de meg med utrolige seiere. Jeg er ikke verdens beste trener, men jeg har evnen til å gi alle, enten det er en spiller, et medlem av støtteapparatet eller andre ansatte den styrken og selvtilliten de trenger for å gjøre jobben.

Melding til pressen

Zidane avslutter brevet med en beskjed til journalistene.

– Jeg har gitt hundrevis av pressekonferanser, og dessverre har vi snakket veldig lite om fotball. Jeg skulle ønske spørsmålene ikke alltid handlet om kontroverser, og at vi heller kunne snakket om spillet og spillerne. La oss ikke glemme fotball, la oss ta vare på den.